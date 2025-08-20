हिमालय के इलाकों में क्यों बार-बार फट रहे बादल

स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिसौती गांव में बादल फटने की घटना से अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मचेल गांव में अभी भी सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं…

पंकज चतुर्वेदी ,वरिष्ठ पत्रकार स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिसौती गांव में बादल फटने की घटना से अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मचेल गांव में अभी भी सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। कुल्लू और मंडी में 19 अगस्त को दोबारा बादल फटने से भारी तबाही हुई। जम्मू-कश्मीर व हिमाचल ही नहीं, हिमालय की गोद में बसा समूचा हिन्दुस्तान चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि के कारण हैरान-परेशान है। खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कश्मीर में बादल फटना एक बड़ी विपदा के रूप में उभर रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ रही इन घटनाओं का पूर्वानुमान भी मुश्किल है।

हिमाचल प्रदेश में बीते एक हफ्ते के दौरान छह जगह बादल फटने से तबाही आई। उत्तराखंड में धराली त्रासदी के लिए फिलहाल भले ही बादल फटने को कारण बताने से इनकार किया जा रहा हो, मगर हकीकत यही है कि उस क्षेत्र में हर्षिल के अलावा कहीं भी मौसम विभाग का वर्षा मापन केंद्र है ही नहीं, और यदि उससे ऊपर कहीं बादल फटा हो, तो उसका कारण महज वर्षा को नहीं बताया जा सकता।

कश्मीर में बादल फटने की घटनाओं में साल-दर-साल वृद्धि बेहद चिंताजनक है। सरकारी आंकड़ा है कि वर्ष 2020 में वहां बादल फटने की सात घटनाएं हुईं, तो 2021 में 11 और 2022 में 14 घटनाएं घटीं। इसके अगले साल 2023 में 16 और पिछले साल 2024 में 15 बार बादल फटे। इस साल अब तक बादल फटने की छोटी-बड़ी 12 घटनाएं हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में एक दशक पहले तक हर साल औसतन पांच-छह ऐसी घटनाएं घटती थीं, लेकिन अब इनकी संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और ये 15 से 20 तक हो गई हैं। उत्तराखंड में बीते आठ सालों में बादल फटने की 67 बड़ी घटनाओं ने व्यापक तबाही मचाई।

यह कड़वा सच है कि प्रकृति से अधिक यह मानव-जनित त्रासदी है और न सिर्फ इसकी आवृत्ति बढ़ी है, बल्कि समय में भी बदलाव आया है। बादल फटने के महत्वपूर्ण कारकों में से एक कारक बहुत ऊंचाई वाली हिमनद झीलों में तेज वाष्पीकरण माना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिछली शताब्दी के दौरान पृथ्वी के औसत तापमान में 0.75 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप पहाड़ या घाटी में ग्लेशियरों का तेज क्षरण हुआ है। हिमालय में हिमनद झीलें खतरनाक रूप से बढ़ रही हैं। ऐसी झीलें अधिक ऊंचाई के कारण बादलों के सीधे संपर्क में आती हैं, जिससे अधिक ऊंचे क्षेत्रों में बादल फटने की अनुकूल स्थिति पैदा होती है।

मानसून के पूरे देश में फैलने के साथ नमी युक्त पूर्वी हवाएं निचले स्तरों से होकर पश्चिमी हिमालय तक पहुंच रही हैं। ये हवाएं ऊपरी स्तरों पर बहने वाली पश्चिमी हवाओं से टकरा रही हैं। विपरीत दिशाओं से बहने वाली हवाओं का संगम ‘क्यूम्यूलोनीम्बस’ बादलों, अर्थात तूफानी बादल या गरज-चमक वाले बादल के निर्माण का कारण बनता है। पर्वतीय क्षेत्र में हवाएं तेज गति से नहीं चलतीं और कभी-कभी छोटे से क्षेत्र में अटक जाती हैं, जिससे भारी बारिश और बादल फटने की घटना होती है। इस अनिश्चितता के कारण मौसम वैज्ञानिकों के लिए समय पर अलर्ट जारी करना कठिन हो जाता है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बादल फटने की घटनाओं की आवृत्ति लगातार बढ़ रही है, जिसका कारण ऊंचाई पर ग्लेशियर झीलों से तेज वाष्पीकरण होना है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे दक्षिण-एशियाई देश विशेष रूप से संवेदनशील हैं, क्योंकि ये दक्षिण में तेजी से गर्म हो रहे हिंद महासागर और उत्तर में तेजी से पिघलते ग्लेशियरों के निकट हैं। अधिकांश बादल फटने की घटनाएं अप्रत्याशित तीव्र वर्षा से जुड़ी हुई हैं।

हिमालय की स्थलाकृति, इसकी खड़ी और अस्थिर ढलानों की विशेषता बादल फटने की घटनाओं के लिए एक आदर्श सेटिंग प्रदान करती है, जिससे अचानक बाढ़ या भूस्खलन होता है। हालांकि, ऐसी विनाशकारी घटनाओं के सटीक स्थान, आयाम और गंभीरता का अनुमान लगाना अभी मुश्किल है। नीति-निर्माताओं को अपरिवर्तनीय क्षति को रोकने के लिए समय पर जलवायु परिवर्तन के संभावित विनाशकारी परिणामों पर तत्काल ध्यान देकर इसे प्रभावी ढंग से कम करना होगा।