महुआ की छांव में रहने वालों को मिले वाजिब मुनाफा

भारत में महुआ सिर्फ एक वन-उत्पाद नहीं, बल्कि आदिवासी जीवन की धुरी है- एक ऐसा फूल, जो इसकी स्मृति, संस्कृति, भोजन, दवा और सामाजिक परंपरा से जुड़ा है। पिछले दो वर्षों में महुआ को लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभूतपूर्व हलचल हुई है…

अमरेंद्र किशोर ,वरिष्ठ पत्रकार

भारत में महुआ सिर्फ एक वन-उत्पाद नहीं, बल्कि आदिवासी जीवन की धुरी है- एक ऐसा फूल, जो इसकी स्मृति, संस्कृति, भोजन, दवा और सामाजिक परंपरा से जुड़ा है। पिछले दो वर्षों में महुआ को लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभूतपूर्व हलचल हुई है।

साल 2022 में पहली बार जनजातीय भारत के लघु वनोपज को लेकर अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक खबर सामने आई, जब छत्तीसगढ़ से लगभग 750 क्विंटल महुआ पहली बार खाद्यान्न के रूप में ब्रिटेन भेजा गया। इसके अगले वर्ष मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ ने एक ब्रिटिश कंपनी के साथ बड़ा समझौता किया, जिसके तहत 200 टन महुआ लंदन निर्यात करने की सहमति बनी। यह वह क्षण था, जब सदियों से स्थानीय उपयोग तक सीमित महुआ वैश्विक बाजार में एक संभावित ‘सुपर-इंग्रीडिएंट’ के रूप में उभरा।

निर्यात का सीधा प्रभाव स्थानीय बाजार पर पड़ा। वर्षों से 30-35 रुपये प्रति किलोग्राम बिकने वाला महुआ अचानक 100-110 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया। आंकड़ों के हिसाब से यह बड़ा सुधार था, पर जमीनी सवाल यह है कि क्या इस वृद्धि ने आदिवासी परिवारों की आमदनी भी बढ़ाई? सरसरी तौर पर इसका उत्तर ‘हां’ लगता है, किंतु सच अधिक जटिल है। यह आदिवासियों की साल भर की आय का स्रोत नहीं, बल्कि 10-20 दिनों की मौसमी आमदनी है। अधिकांश आदिवासी परिवारों की कुल सालाना आय में महुआ की हिस्सेदारी 10 से 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होती। ऐसे में, दाम दोगुना या तीन गुना होने से भी कुल आय में बहुत वृद्धि नहीं हो सकी। फिर यह लाभ भी सीमित समुदाय तक पहुंचा, क्योंकि संगठित खरीद केंद्रों तक वही परिवार पहुंच पाए, जो वनोपज समितियों से जुड़े हुए थे।

एक अन्य विरोधाभास यह है कि महुआ का पेड़ जिनके पास है, बाजार पर अधिकार उनका नहीं। परिवहन, सफाई, ग्रेडिंग, स्टोरेज और निर्यात की शर्तें आज भी सरकारी और व्यावसायिक एजेंसियों के हाथ में हैं। ऐसे में महुआ का अंतरराष्ट्रीय विस्तार भले ही सुर्खियां बने, लेकिन लाभांश साझा करने की वास्तविक संरचना नहीं बदली।

छत्तीसगढ़ ने महुआ के लिए न्यूनतम खरीद मूल्य 17 रुपये प्रति किलो घोषित किया। यह दर बाजार मूल्य से भी कम थी-ऐसी नीति आदिवासी हितों की रक्षा नहीं करती, बल्कि उन्हें सस्ते दामों पर अपना श्रम बेचने को मजबूर करती है। झारखंड वर्षों से नीति-शून्य है। इस प्रकार, महुआ के दो लाख मीट्रिक टन वार्षिक उपज वाले राज्य में न खरीद-व्यवस्था, न भंडारण और न विपणन है। सरकार ने आदिवासी आय को बाजार के भरोसे छोड़ दिया है। महाराष्ट्र में महुआ को ‘फॉरेन लिकर’ श्रेणी मं देने का प्रस्ताव था, मगर जमीनी ढांचा न होने से लाभ कॉरपोरेट और लाइसेंसधारकों को मिलता रहा, संग्रहकर्ताओं को नहीं। कुल मिलाकर, सरकारों की नीतियां महुआ को ‘विकास कथा’ की तरह पेश करती हैं, पर असल समुदाय-आदिवासी संग्रहकर्ता-अब भी उसी गरीबी, बाजार-शोषण व प्रशासनिक उदासीनता में फंसे हुए हैं। समस्या का मूल यह है कि महुआ के वैश्विक मूल्य और स्थानीय उपयोग के बीच कोई संतुलनकारी तंत्र नहीं बनाया गया। यदि महुआ के संग्रह, मूल्य-निर्धारण, प्रसंस्करण व व्यापार में आदिवासियों की वास्तविक हिस्सेदारी नहीं बढ़ती, तो महुआ का निर्यात चाहे जितना बढ़े, आदिवासी समाज आर्थिक रूप से हाशिये पर ही रहेगा।

विडंबना है कि जिस पारंपरिक पेय को आदिवासी समुदाय सांस्कृतिक गरिमा के साथ तैयार करता था, उसे आज बाजार के दबावों के चलते असुरक्षित, गैर-पारंपरिक और जहरीले विकल्पों की ओर धकेला जा रहा है। महुआ केवल एक वन-उत्पाद नहीं, बल्कि एक ऐसी सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विरासत है, जिसे अंतरराष्ट्रीय बाजार की चमक में खोने नहीं दिया जा सकता। महुआ का लाभ तभी संपूर्ण माना जाएगा, जब उसके पेड़ की छाया में रहने वाले लोग-आदिवासी परिवार-उसका सबसे बड़ा हिस्सा पा सकें। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से बनी यह रोशनी तभी सार्थक है, जब गांव की चौपाल और जंगल के रास्तों तक उसकी गर्माहट पहुंचे।

