टीकों पर लोगों का भरोसा बढ़ाएगी मुआवजा नीति

पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कोविड-19 टीकाकरण के बाद होने वाली गंभीर दुर्घटनाओं के लिए ‘नो-फॉल्ट मुआवजा नीति’ तैयार करने को कहा है। अदालत ने कहा कि टीकाकरण अभियान सरकार के माध्यम से संचालित होते हैं…

चंद्रकांत लहारिया,स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कोविड-19 टीकाकरण के बाद होने वाली गंभीर दुर्घटनाओं के लिए ‘नो-फॉल्ट मुआवजा नीति’ तैयार करने को कहा है। अदालत ने कहा कि टीकाकरण अभियान सरकार के माध्यम से संचालित होते हैं और इसलिए उनके साथ जवाबदेही और मुआवजे की व्यवस्था भी होनी चाहिए। यह नागरिकों और सरकार के बीच मौजूद ‘सामाजिक अनुबंध’ का हिस्सा है।

निस्संदेह, टीके हर वर्ष लाखों लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में वे गंभीर दुष्प्रभाव भी दिखा सकते हैं। एक परिपक्व स्वास्थ्य व्यवस्था इस आशंका को स्वीकार करती है, प्रभावित लोगों को भरपाई करती है और टीकाकरण के प्रति समाज के भरोसे को अधिक मजबूत बनाती है। यही वह संदर्भ है, जहां ‘नो-फॉल्ट मुआवजा प्रणाली’ की अवधारणा महत्वपूर्ण हो जाती है। पारंपरिक कानूनी प्रक्रिया में पीड़ित व्यक्ति को यह साबित करना पड़ता है कि किसी की लापरवाही या गलती के कारण नुकसान हुआ है। इसके विपरीत, ‘नो-फॉल्ट’ व्यवस्था यह मानती है कि मानकों और नियामक सुरक्षा के बावजूद कभी-कभी प्रतिकूल परिणाम सामने आ सकते हैं। इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों को समय पर आर्थिक सहायता देना है, जिन्होंने सार्वजनिक हित के लिए चलाए गए कार्यक्रम में भाग लेते हुए दुर्लभ और गंभीर नुकसान झेला है।

यह विश्वास तब और महत्वपूर्ण हो जाता है, जब नए टीकों की शुरुआत की जाती है। हाल ही में भारत ने किशोरियों के लिए ‘ह्यूमन पैपिलोमा वायरस’ (एचपीवी) टीका उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में अत्यंत प्रभावी माना जाता है। फिर भी, कई क्षेत्रों में इसकी स्वीकार्यता अभी सीमित है। वैश्विक वैज्ञानिक प्रमाणों के बावजूद, पूर्व की कुछ विवादित घटनाओं और गलत सूचनाओं के कारण लोगों के मन में संदेह बना हुआ है। इस स्थिति में पारदर्शी नीतियां टीकों के प्रति भरोसा बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं।

हालांकि, इस तरह की नीति के साथ कुछ चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। आज के समय में जब सूचना बहुत तेजी से फैलती है और सोशल मीडिया अफवाहों को बढ़ावा देता है, टीकों से जुड़े जोखिमों को गलत तरीके से पेश किया जा सकता है। यदि संवाद सावधानीपूर्वक न किया जाए, तो मुआवजा नीति को कुछ लोग इस रूप में भी देख सकते हैं कि टीके असुरक्षित होते हैं। ऐसे माहौल में किसी भी नीति के साथ स्पष्ट और जिम्मेदार संवाद अत्यंत आवश्यक हो जाता है।

इस नीति को लागू करते समय कई बातें ध्यान में रखनी होंगी। प्रतिकूल घटनाओं के कारणों की पड़ताल वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीकों से होनी चाहिए। चिकित्सा विशेषज्ञों, महामारी विज्ञानियों और कानूनी विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल को प्रमाणों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। इसके साथ-साथ प्रक्रिया सरल और समयबद्ध होनी चाहिए, ताकि प्रभावित परिवारों को वर्षों तक अदालतों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसके लिए आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। संभव हो, तो इसके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य कोष या टीका खरीद से जुड़े छोटे वित्तीय योगदान जैसे मॉडल अपनाए जाएं, जैसा कई देशों में होता है।

कोविड-19 महामारी ने यह दिखाया कि बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान प्रभावकारी, पर जटिल भी हो सकते हैं। वैज्ञानिक उपलब्धियों ने टीकों को संभव बनाया, पर उनकी सफलता अंततः लोगों के विश्वास और भागीदारी पर निर्भर रही। प्रस्तावित ‘नो-फॉल्ट मुआवजा’ नीति भारत में टीकों के प्रति भरोसे की नींव को और मजबूत कर सकती है, बशर्ते इसे सोच-समझकर तैयार किया जाए। दुर्लभ प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को सहारा देने से सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं की विश्वसनीयता बढ़ सकती है। ऐसे समय में, जब गलत सूचनाएं अक्सर वैज्ञानिक तथ्यों की तुलना में तेजी से फैलती हैं, यह नीति एक महत्वपूर्ण संदेश दे सकती है कि जब नागरिक सामूहिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आगे आते हैं, तब राज्य भी उनके साथ न्याय, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ खड़ा रहता है।