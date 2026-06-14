क्या फिर लौट रहा पोलियो वायरस का खतरा
गाजियाबाद में सीवेज में वीडीपीवी मिलने का अर्थ यह नहीं है कि भारत जंगली पोलियो के आसन्न प्रकोप का सामना कर रहा है।
चंद्रकांत लहारिया, वरिष्ठ चिकित्सक और महामारी विशेषज्ञ
पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के नमूने में वैक्सीन-डिराइव्ड पोलियो वायरस टाइप-1, यानी वीडीपीवी-1 मिलने की बात कही। भारत 13 जनवरी, 2011 से ही जंगली पोलियो वायरस से मुक्त है और 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र ने भारत को पोलियो-मुक्त भी प्रमाणित कर दिया था। इसलिए यह खबर सुनने में बेचैन करने वाली लग सकती है, पर इसका गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। यह जंगली पोलियो वायरस नहीं है।
दरअसल, जंगली पोलियो वायरस प्राकृतिक रूप से फैलने वाला वायरस है, जिसने कभी भारत में हर साल हजारों बच्चों को पोलियो का शिकार बनाया। वैक्सीन-डिराइव्ड पोलियो वायरस का अलग अर्थ है। यह तब उभर सकता है, जब ओरल पोलियो वैक्सीन में इस्तेमाल कमजोर जीवित वायरस कम टीकाकरण वाले समुदायों में लंबे समय तक फैलता रहे और बीमारी पैदा करने की क्षमता फिर से हासिल कर ले। जहां आबादी में पर्याप्त टीकाकरण होता है, वहां वैक्सीन वायरस को ऐसा मौका नहीं मिलता, क्योंकि संक्रमण की शृंखला जल्दी टूट जाती है। इसलिए सीवेज में वीडीपीवी मिलने का अर्थ यह नहीं है कि भारत जंगली पोलियो के आसन्न प्रकोप का सामना कर रहा है। इसका अधिक स्पष्ट अर्थ है कि संबंधित क्षेत्र के कुछ बच्चे बिना टीकाकरण के या अधूरे टीकाकरण वाले हो सकते हैं।
गाजियाबाद की घटना को हमारी निगरानी प्रणाली की सफलता के रूप में भी देखा जाना चाहिए। पोलियो वायरस मल के माध्यम से निकलता है, इसलिए किसी बच्चे में लकवे का मामला सामने आने से पहले ही उसे अपशिष्ट जल में पकड़ा जा सकता है। भारत ने जून 2001 में मुंबई और मई 2010 में दिल्ली में पोलियो वायरस के लिए व्यवस्थित अपशिष्ट जल निगरानी शुरू की थी। इस तरह भारत एशिया में ऐसी निगरानी अपनाने वाले शुरुआती देशों में रहा है और यह व्यवस्था पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की रीढ़ मानी जाती रही है।
भारतीय सीवेज में जंगली पोलियो वायरस आखिरी बार नवंबर 2010 में मुंबई और अगस्त 2010 में दिल्ली में मिला था। इसके कुछ ही समय बाद जनवरी 2011 में हावड़ा में भारत का आखिरी जंगली पोलियो मामला दर्ज हुआ। तब से भारत ने अपना पोलियो-मुक्त दर्जा बनाए रखा है, पर निगरानी प्रणाली वक्त-बेवक्त ऐसे संकेत पकड़ती रही है, जिन पर कार्रवाई जरूरी होती है। वैक्सीन-डिराइव्ड पोलियो वायरस पहले भी सीवेज में मिला है, जैसे अप्रैल 2022 में कोलकाता में और उससे पहले हैदराबाद में। ऐसी स्थिति में टीकाकरण और जांच अभियान तेज किए गए। पोलियो उन्मूलन के अंतिम चरण में ऐसी पहचानें सामान्य हैं।
जंगली पोलियो वायरस टाइप-1 अब बस पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद है। भारत के इस क्षेत्र से ऐतिहासिक, भौगोलिक और प्रवासी संबंध हैं। देश के भीतर आंतरिक प्रवास, श्रमिकों की आवाजाही, धार्मिक यात्राएं और घनी बस्तियां ऐसी परिस्थितियां बनाती हैं, जहां टीकाकरण में कोई भी चूक गंभीर हो सकती है। इस तरह के मामलों पर जवाबी रणनीति स्पष्ट है। पहला कार्य प्रभावित क्षेत्रों में घर-घर जाकर टीकाकरण को तेज करना है, खासकर पांच वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों पर ध्यान देते हुए, जिनका टीकाकरण अधूरा या अनिश्चित है। स्वास्थ्यकर्मियों को रिकॉर्ड जांचने होंगे, छूटे हुए बच्चों की पहचान करनी होगी और जरूरत के अनुसार टीका लगाना होगा। बार-बार सीवेज नमूने लेना जरूरी है, ताकि पता चल सके कि वायरस समाप्त हो गया है या अब भी फैल रहा है।
भारत को पोलियो-मुक्त दर्जा कोई सौभाग्य से नहीं, बल्कि लगातार, महंगे व प्रशासनिक रूप से कठिन जन-स्वास्थ्य प्रयासों से मिला है। गाजियाबाद का सबक यह नहीं है कि पोलियो लौट आया है, या उन्मूलन कार्यक्रम किसी बड़े खतरे में है। सबक यह है कि उन्मूलन दीवार पर टंगा प्रमाणपत्र नहीं, बल्कि रोज निभाया जाने वाला अनुशासन है। यह याद दिलाने वाला संदेश कि भारत की पोलियो उपलब्धि तभी सुरक्षित रहेगी, जब हर कमजोर बच्चे तक टीका पहुंचेगी।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)
लेखक के बारे मेंHindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। करीब एक सदी से यह अखबार हिंदी भाषी पाठकों की पसंद बना हुआ है।
देश-दुनिया की Hindi News को पढ़ने के लिए यह अखबार लगातार पाठकों की पसंद
बना हुआ है। इसके अतिरिक्त समकालीन मुद्दों पर त्वरित टिप्पणी, विद्वानों के विचार और साहित्यिक सामग्री को भी लोग पसंद
करते रहे हैं। यहां आप ग्लोबल से लोकल तक के सभी समाचार एक ही स्थान पर पा सकते हैं। हिन्दुस्तान अखबार आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की खबरें प्रदान करता है। दक्षिण भारत के
राज्यों की खबरें भी आप यहां पाते हैं।
इसके अतिरिक्त मनोरंजन, बिजनेस, राशिफल, करियर, ऑटो, गैजेट्स और प्रशासन से जुड़ी खबरें भी यहां आप पढ़ सकते हैं। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।