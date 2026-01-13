Hindustan Hindi News
Hindustan nazariya column 14 January 2026
पर्यावरण संरक्षण में गांधी का नजरिया कितना प्रासंगिक

अरावली की नई परिभाषा से उपजे विवाद ने पर्यावरण की बहस को आम लोगों तक पहुंचा दिया है। पर्यावरण की लड़ाई आज पूरे संसार में स्वायत्त समाज के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में बदल गई है…

Jan 13, 2026 11:13 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
कुमार प्रशांत ,वरिष्ठ पत्रकार

अरावली की नई परिभाषा से उपजे विवाद ने पर्यावरण की बहस को आम लोगों तक पहुंचा दिया है। पर्यावरण की लड़ाई आज पूरे संसार में स्वायत्त समाज के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई में बदल गई है। इसे पहचानने के लिए द्राविड़ प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है, अपने ही गांधी (महात्मा गांधी) के कहे को उलटने-पलटने की जरूरत है। बहुत पीछे हम न भी जाएं, तो 1920 से वह लगातार दानवी विकास से सीधी लड़ाई में लगे मिलते हैं। वह देश की राजनीतिक आजादी के लिए प्राणपन से जूझते हुए भी, मनुष्य की स्वायत्त जिंदगी की लड़ाई को कमजोर पड़ने नहीं देते हैं।

जिस बात को समझने और कहने की हिम्मत हम आज भी नहीं दिखा पा रहे, निहत्थे व गुलाम देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए महात्मा गांधी ने वह बात कही थी और इस तरह कही कि उनका कहा वक्त की सलीब पर आज भी दीपता है। गांधी ने कहा, ‘ये राष्ट्र (यूरोप व अमेरिका) संसार की तथाकथित कमजोर और असंगठित जातियों का शोषण करने में समर्थ हैं…। मैं साफ शब्दों में अपना यह विश्वास जाहिर कर देना चाहता हूं कि बड़े पैमाने पर माल तैयार करने का पागलपन ही आज के विश्व-संकट के लिए जिम्मेदार है। उद्योग (आप इसे अविवेकी विकास पढ़ें) मानव-जाति के लिए अभिशाप बन जाने वाला है। उद्योगवाद (आज का विकासवाद) सर्वथा इस बात पर निर्भर है कि आपमें शोषण करने की कितनी शक्ति है, विदेशी मंडियां आपके लिए कहां तक खुली हैं और प्रतिस्पर्द्धियों का कितना अभाव है। चूंकि इंग्लैंड के लिए ये बातें दिनोंदिन कम हो रही हैं, इसलिए उनके यहां बेकारों की संख्या रोज बढ़ रही है। जब इंग्लैंड की यह हालत है, तो भारत जैसे विशाल देश के लिए तो औद्योगीकरण से लाभ होने की आशा की ही नहीं जा सकती…क्या आप यह करुण स्थिति नहीं देख रहे कि हम अपने 30 करोड़ बेकारों के लिए काम जुटा सकते हैं, परंतु इंग्लैंड अपने 30 लाख के लिए कोई काम मुहैया नहीं कर सकता। उद्योगवाद का भविष्य अंधकारमय है। यदि उद्योगवाद का भविष्य पश्चिम के लिए अंधकारमय है, तो क्या भारत के लिए वह और भी अंधकारमय नहीं होगा?’

12 नवंबर, 1931 को यंग इंडिया में यह सब लिखने से पहले भी, कई-कई बार वह ऐसी चुनौती उछालते मिलते हैं। 3 नवंबर, 1921 को गांधी ने यंग इंडिया में ही सवाल खड़ा किया था, ‘यदि संयोग से कोई एक आदमी किसी यांत्रिक आविष्कार द्वारा भारत की सारी भूमि जोत सके और खेती की तमाम पैदावार पर नियंत्रण कर ले, और यदि करोड़ों लोगों के पास कोई और धंधा न हो, तो वे सब भूखों मरेंगे और निकम्मे हो जाने के कारण जड़ बन जाएंगे, जैसे आज भी बहुत लोग बन गए हैं…।’

गांधी आंखों में आंखें डालकर उस दौर में भी हर आरोप का जवाब देते हैं, ‘मुझे आपत्ति स्वयं मशीनों पर नहीं, बल्कि उनके लिए पागल बनने पर है। यह पागलपन श्रम बचाने वाले यंत्रों के लिए है…, यहां तक कि हजारों लोगों को बेकार करके, भूख से मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। मैं भी समय और श्रम बचाना चाहता हूं, मगर मानव-समाज के एक अंश के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए। चरखा-संघ ने सफलतापूर्वक दिखा दिया है कि देहातों में भारत की जरूरत का सारा कपड़ा तैयार किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्र का केवल अवकाश का समय ही कताई और उसके बाद की क्रियाओं में लगाना पड़ेगा। मेरे लिए वह चीज निषिद्ध है, जिसमें सबका हिस्सा न हो।’

यह गांधी उन्नाव की यौन पीड़िता के साथ खड़े दिखते हैं, क्योंकि समाज में शक्ति का एकाधिकार पुरुषों के लिए संरक्षित है। यह गांधी अरावली के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि यह विकास पूंजी के साथ कदमताल करता है। पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाता है, इसलिए जरूरी है कि लोग, समाज, संविधान, न्यायपालिका, सब गांधी के साथ खड़े हों और मुखर होकर कहें कि हमें वह विकास चाहिए ही नहीं, जो विशेषाधिकार व एकाधिकार के बिना पंगु है, गूंगा है। यह नई लक्ष्मण-रेखा है, जो कहती है कि उसकी छाया भी छूने की कोशिश न करना, फिर चाहे वह स्त्री के संदर्भ में हो या पर्यावरण के मामले में।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)