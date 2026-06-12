भारतीय निशानेबाजी में किंवदंती बन गए थे जसपाल भाई

‘जसपाल भाई’ दूसरों के लिए भले एक खिलाड़ी अथवा कोच रहे, मेरे लिए घर-परिवार के सदस्य जैसे थे। उनको मैंने पहली बार तब जाना, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। एक दिन दूरदर्शन पर खबर देखी कि

हरप्रीत सिंह, निशानेबाज और कोच ‘जसपाल भाई’ दूसरों के लिए भले एक खिलाड़ी अथवा कोच रहे, मेरे लिए घर-परिवार के सदस्य जैसे थे। उनको मैंने पहली बार तब जाना, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। एक दिन दूरदर्शन पर खबर देखी कि स्टैंडर्ड पिस्टल प्रतिस्पर्द्धा में जसपाल राणा ने विश्व रिकॉर्ड बनाकर भारत का नाम रोशन किया है। यह देखकर मुझमें भी उनकी तरह खेलने की इच्छा जगी और पहली बार शूटिंग से मेरा रिश्ता बना। जसपाल भाई जीवित ही किंवदंती बन गए थे। जब लोग हमसे पूछा करते कि क्या करते हो और हम जवाब देते ‘शूटिंग’, तो पहले वे फिल्म वाली शूटिंग समझते, पर निशानेबाजी की बात कहने पर छूटते ही कहते ‘जसपाल राणा वाली शूटिंग’।

जसपाल भाई खेल के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। 1994 में जब वह विश्व चैंपियनशिप खेलने गए थे, तब बीमार थे। शायद उन्हें कोई संक्रमण था और डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी। बावजूद इसके वह न सिर्फ शूटिंग रेंज में उतरे, बल्कि विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। अनुशासन, तकनीक और निरंतर अभ्यास उनकी सफलता की कुंजी थी। सामने कोई प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी ही क्यों न हो, वह अगर उसमें कोई गलती देखते, तो उसे सलाह जरूर देते। सन् 2000 में जब मैं अपना पहला राष्ट्रीय चैंपियनशिप खेल रहा था, तब साथ वाली लेन में वह खड़े थे। वह भी स्टैंडर्ड पिस्टल का ही मैच था। मैं थोड़ी-बहुत गलती कर रहा था, तो वह बीच-बीच में मेरे पास आते और समझाते। नहीं समझने पर डांट भी लगा जाते। इतने वर्षों के जुड़ाव में मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है। खास तौर पर उनसे खेल भावना सीखने लायक थी।

यही वजह है कि तमाम उपलब्धियां उनके खाते में आईं। उन्होंने हर मुकाबले में अपना प्रभाव छोड़ा। अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी उनका काफी सम्मान करते थे। ऐसी ही एक घटना मुझे याद आ रही है, जो 2010 एशियन गेम्स से जुड़ी है। चूंकि उन्होंने उसका ट्रायल नहीं दिया था, इसलिए उसमें मेरा चयन हुआ था। मैं जब ‘प्री-इवेंट प्रैक्टिस’ कर रहा था, तब एक विदेशी खिलाड़ी मेरे पास आया और आते ही पूछ बैठा, क्या जसपाल नहीं आए हैं? मैंने कहा, नहीं। तो फिर कौन आया है?- उसका अगला सवाल था। मैंने अपने बारे में उसे बताया, तो उसने तुरंत पूछ लिया कि क्या मैंने उन्हें ट्रायल में हरा दिया था। मुझे इसका जवाब देते नहीं बना, लेकिन उसके चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित राहत दिखी कि चलो, जसपाल नहीं आए। इसकी वजह पूछने पर उसने बताया कि वह हर बार अच्छा खेलता है, पर जसपाल उन्हें पदक नहीं जीतने देते।

ऐसा ही एक किस्सा उसने साझा किया। उसने बताया कि एक बार उसने कुल 588 स्कोर किया था और पहले राउंड के बाद जसपाल भाई का स्कोर 288 था। निशानेबाजी में किसी राउंड में 300 में से 300 अंक लाना लगभग नामुमिकन होता है, इसलिए वह अपनी जीत को लेकर संतुष्ट था। किंतु जसपाल भाई ने असंभव को संभव कर दिखाया, जिससे मुकाबला टाई हो गया और ‘टाईशूट’ में उन्होंने जीत अपने नाम कर ली। हालांकि, वह आश्चर्य उसके चेहरे पर बाद में भी मैंने देखा कि ट्रायल में जसपाल राणा को हराकर किसी ने एशियन गेम्स का टिकट जीता है, जबकि सच्चाई तो सिर्फ मैं जानता था।

जसपाल भाई हमेशा प्रोत्साहित करते थे। जब भी मिलते, कुछ-न-कुछ नई बात जरूर बता जाते। मैं जब शूटिंग कर रहा था, तब भी उन्होंने गाइड किया, और अब जब कोचिंग कर रहा हूं, तब भी उनका मार्गदर्शन मिलता रहा। मुझे याद है कि जब पहली बार मैंने व्यक्तिगत स्पर्द्धा में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती थी, तब फाइनल मैच में थोड़ा नर्वस था। वह मेरे पास आए और कहा- ‘वाई सो नर्वस, जस्ट इंज्वॉय शूटिंग, रिजल्ट विल कम ऑटोमेटिकली।’ (क्यों इतने तनाव में हो, खेल का मजा लो, नतीजा खुद-ब-खुद अच्छा आएगा)। वह एक वाक्य मेरे जेहन में ताउम्र चस्पां रहेगा। उनके इन शब्दों से मुझे उस वक्त ही राहत नहीं मिली, बल्कि बाद में भी, जब भी किसी मुकाबले को लेकर मैं तनाव में होता हूं, तब जसपाल भाई के इन शब्दों को दोहराने लगता हूं।

उन्होंने स्टैंडर्ड और सेंटर-फायर पिस्टल में महारत हासिल की थी। इसकी तस्दीक उनके द्वारा राष्ट्रमंडल या एशियन गेम्स जैसे मुकाबलों में जीते गए तमाम पदकों से भी होती है। अर्जुन, पद्मश्री और द्रोणाचार्य जैसे पुरस्कारों से वह सम्मानित थे। इसीलिए जब यह कहा जाता है कि आज भारतीय निशानेबाजी टीम जो उपलब्धियां हासिल कर रही हैं, सब जसपाल राणा की विरासत हैं, तो गलत नहीं जान पड़ता। वह प्रतिभावान खिलाड़ियों का पुल तैयार करके गए हैं।

अभी देहरादून में भारतीय टीम का कैंप चल रहा है और कोच के रूप में यह मेरा पहला कैंप है। जसपाल भाई इसके हेड कोच थे। मैं खुश था कि उनसे फिर सीखने का मौका मिलेगा। मगर लगता है, ईश्वर को यह मंजूर नहीं था। बीमार होने के कारण वह नहीं आ पाए थे, और अब वह कभी आ भी नहीं पाएंगे। उनको नमन!