देश भर के मदरसों को उत्तर प्रदेश जैसा सुधार चाहिए

न सिर्फ मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्यत: लागू की गई हैं, बल्कि छात्रों को आधुनिक शिक्षा व कौशल से जोड़ा जा रहा है।

शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा हमारे देश के विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस आदि की मूल राजनीतिक रणनीति मुस्लिम समुदाय के साथ भावनात्मक पहचान की राजनीति पर टिकी रही है। इस समुदाय के वास्तविक उत्थान का कोई सुचिंतित कार्यक्रम उनके पास नहीं दिखता। ये पार्टियां उन्हें महज वोट बैंक के रूप में देखती रही हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश का मदरसा शिक्षा तंत्र है, जो कठोर धार्मिक ढांचे में जकड़ा रहा और ऐसी पीढ़ियां तैयार करता रहा, जो आधुनिक समाज व अवसरों के लिए सर्वथा अयोग्य थीं।

पूर्ववर्ती सरकारों ने मुस्लिम लड़के-लड़कियों को समकालीन शिक्षा और कौशल से जोड़ने का ठोस प्रयास नहीं किया। इस पृष्ठभूमि में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने की संवेदनशील चुनौती स्वीकार की और पारदर्शिता, गुणवत्ता व रोजगारोन्मुख सुधारों के जरिये इनमें पढ़ने वालों को मुख्यधारा में सार्थक भागीदारी के लिए तैयार किया। साल 2017 से पहले की प्रदेश की विपक्षी दलों की सरकारों ने भावनात्मक बहसें छेड़कर मुसलमानों को मूल उन्नति के मुद्दों से अलग रखा, जबकि भाजपा शासित राज्यों ने उनके उत्थान के बेहतर परिणाम दिए हैं।

राजनीतिक क्षेत्र में सामुदायिक सुधार, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में शायद ही कभी प्राथमिकता बनता है। नरेंद्र मोदी सरकार के विकास के एजेंडे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ-साथ एक हाथ में कुरान, दूसरे में कंप्यूटर की दृष्टि के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने दृढ़ संकल्प के साथ मदरसा सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए। ये सुधार नवाचार और कौशल विकास पर केंद्रित हैं, जिनका उद्देश्य मुस्लिम छात्रों को मुख्यधारा में लाना, उनके दृष्टिकोण को विस्तार देना और उन्हें आधुनिक अवसरों की ओर अग्रसर करना है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहला बड़ा काम यह किया कि मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य कीं और उच्च स्तर पर एससीईआरटी (स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ऐंड ट्रेनिंग)के साथ इनके पाठ्यक्रम को जोड़ा। गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी को नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उनमें अनिवार्य किया गया। लंबे समय से निष्क्रिय मदरसा आधुनिकीकरण योजना को पुनर्जीवित किया गया, जिसके तहत हजारों शिक्षक आधुनिक विषयों में प्रशिक्षण ले सके। मदरसों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय ऑडिट, विदेशी फंडिंग की जांच और रिकॉर्ड का पूर्ण डिजिटलीकरण किया गया। साल 2017 में मदरसा पोर्टल की शुरुआत के साथ परीक्षा, प्रमाणपत्र और सत्यापन के काम ऑनलाइन हो गए। इनकी परीक्षाएं अब सीसीटीवी निगरानी में होती हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम, 2004 में प्रस्तावित संशोधन मदरसा प्रणाली को राष्ट्रीय मानकों से जोड़ने का प्रयास है। इसके अंतर्गत प्रशासनिक व वित्तीय स्तर पर कठोर निगरानी तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं, ताकि अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जा सके। साथ ही, हरसंभव प्रयास किया जा रहा है कि मदरसा शिक्षा का इस्लामी मूल संरक्षित रहे। यह बात राज्य सरकार की ईमानदारी की परिचायक है।

उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा में सुधार संतुलित और प्रभावी प्रगति का प्रतीक है। राज्य के 561 सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों के 18,000 से अधिक कर्मचारियों को आज सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन मिल रहा है। 7,000 से भी अधिक मदरसों की इमारतें दुरुस्त की गई हैं। सर्वेक्षणों में 8,500 गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान चिह्नित हुए हैं। लगभग 12.35 लाख मदरसा छात्रों की कंप्यूटर लैब और आधुनिक विषयों तक पहुंच बनी है। इस साल 80,000 से भी अधिक छात्रों ने परीक्षा दी, जो पिछले वर्ष से 18 प्रतिशत अधिक है। इनके उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 88.26 रहा, जिसमें लड़कियों ने 94.3 फीसदी सफलता दर के साथ लड़कों (85.13 फीसदी) से बेहतर प्रदर्शन किया।

जाहिर है जब इरादा देश-प्रदेश की तरक्की का हो और नेतृत्व का नजरिया स्पष्ट हो, तो संवेदनशील चुनौती को भी कुशलता से संभाला जा सकता है, समावेशी विकास को प्राथमिकता देते हुए।