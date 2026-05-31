भारत के लिए कारगर नहीं ब्राजील जैसी इथेनॉल नीति

ब्राजील के पास काफी बड़ा क्षेत्रफल है और जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। उसे खाद्य सुरक्षा की वैसी चिंता नहीं है, जैसी हमें है।

पंकज चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार भारत की ऊर्जा नीति इस समय एक बड़े परिवर्तनकारी मोड़ पर खड़ी है। खाड़ी के देशों के कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा भंडार बचाने की छटपटाहट ने ‘इथेनॉल सम्मिश्रण’ को एक जादुई समाधान के रूप में पेश किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का यह विजन कि ‘पेट्रोल पंप नहीं, अब खेतों से चलेगा इंजन’, सुनने में जितना लुभावना व क्रांतिकारी लगता है, धरातल पर इसके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक प्रभाव उतने ही चिंताजनक हैं। प्रश्न केवल तकनीक या ईंधन के विकल्प का नहीं है, बल्कि प्रश्न हमारे बुनियादी कृषि चक्र, जल सुरक्षा और देश की खाद्य सुरक्षा के भविष्य का है।

सबसे बुनियादी चिंता तो ‘भोजन बनाम ईंधन’ के अंतर्द्वंद्व की है। भारत एक विशाल आबादी वाला देश है, जहां आज भी कुपोषण व खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। अगर हम गन्ने व मक्के जैसी फसलों को बड़े पैमाने पर इथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़ते हैं, तो अनजाने में ही अपनी थाली की सुरक्षा को जोखिम में डाल देते हैं। यदि कृषि का एक बड़ा हिस्सा खाद्यान्न के बजाय गाड़ियों की टंकी भरने के लिए आरक्षित हो जाएगा, तो अनाज की कमी और कीमतों में उछाल आना स्वाभाविक है। हम जैसे विकासशील देश के लिए यह स्थिति ‘अमीर की कार बनाम गरीब की रोटी’ का संघर्ष पैदा कर सकती है।

भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है, जो पहले से गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। गन्ना एक ‘जल-शोषक’ फसल है। एक लीटर इथेनॉल तैयार करने में खेत से लेकर फैक्टरी तक हजारों लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर पहले ही पाताल में जा चुका है, वहां इथेनॉल के लिए गन्ने की खेती को प्रोत्साहन देना प्रकृति के साथ क्रूर मजाक जैसा है। आर्थिक दृष्टि से देखें, तो यह मॉडल किसानों की आय दोगुनी करने के वादे के साथ आता है, पर इसके भीतर छिपे कॉरपोरेट हितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या एक औसत भारतीय उपभोक्ता अपने चालू वाहन को महज ईंधन बदलने के कारण कबाड़ में फेंकने या उसमें महंगे बदलाव की स्थिति में है?

कई दलीलें ब्राजील के बारे में दी जा रही हैं, लेकिन समझना होगा कि भारत में ब्राजील जैसी शत-प्रतिशत सफलता न मिल पाने के पीछे दोनों देशों की खेती की संरचना, संसाधनों की उपलब्धता और नीतियों का एक बड़ा बुनियादी अंतर है। भारत में जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है और हमारी पहली प्राथमिकता ‘खाद्य सुरक्षा’ है। अगर हम गन्ने की फसल या अनाज (जैसे चावल और मक्का) का एक बड़ा हिस्सा इथेनॉल बनाने में खर्च कर देंगे, तो देश में चीनी और अनाज की कमी होने का खतरा पैदा हो जाएगा।

ब्राजील के पास विशाल क्षेत्रफल है और जनसंख्या घनत्व बेहद कम। उसके पास ‘एनर्जी केन’ जैसी गन्ने की ऐसी किस्में हैं, जो सिर्फ इथेनॉल और बायोमास के लिए उगाई जाती हैं। उन्हें खाद्य सुरक्षा की वैसी चिंता नहीं है, जैसी भारत को है। ब्राजील के प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्रों (जैसे साओ पाउलो) में गन्ने की खेती मुख्य रूप से प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर करती है। वहां भारत की तरह भूजल का दोहन करके सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। इससे उनका मॉडल पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ है। भारत में अब बहुत छोटे और सीमांत किसान बचे हैं, जबकि ब्राजील में बड़े-बड़े फार्म हैं और मशीनीकृत हैं।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश जरूरी है, पर यह खोज विनाशकारी नहीं होनी चाहिए। हमें इथेनॉल के लिए खाद्य फसलों के बजाय ‘सेकंड जेनरेशन’ इथेनॉल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो पराली, कृषि अपशिष्ट और खराब हो चुके अनाज से तैयार होता है। विकास की अंधी दौड़ में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंजन के बिना समाज कुछ कदम पीछे रह सकता है, पर रोटी व पानी के बिना उसका अस्तित्व संभव नहीं है। सरकार को नीति निर्माण के समय केवल ‘हाइड्रोकार्बन’ के आंकड़ों को नहीं, बल्कि देश के ‘हाइड्रो-लॉजिकल’ और ‘ह्यूमन-लॉजिकल’ पहलुओं को भी केंद्र में रखना होगा। आत्मनिर्भरता का मार्ग खेतों को उजाड़कर नहीं, बल्कि उन्हें बचाकर ही प्रशस्त हो सकता है।