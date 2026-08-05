पहाड़ी शहरों पर भारी पड़ेगा जल भराव का संकट

हिमालयी क्षेत्र में बसे नगर कभी अपनी स्वच्छ जलधाराओं, प्राकृतिक ढाल व जल निकासी व्यवस्था के कारण जाने जाते थे। आज स्थिति इसके उलट दिखाई देती है। उत्तराखंड के देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर, पिथौरागढ़, श्रीनगर (गढ़वाल)…

चंद्रशेखर तिवारी,हिमालयी क्षेत्र के जानकार हिमालयी क्षेत्र में बसे नगर कभी अपनी स्वच्छ जलधाराओं, प्राकृतिक ढाल व जल निकासी व्यवस्था के कारण जाने जाते थे। आज स्थिति इसके उलट दिखाई देती है। उत्तराखंड के देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर, पिथौरागढ़, श्रीनगर (गढ़वाल); हिमाचल प्रदेश के शिमला, धर्मशाला, मंडी व कुल्लू और जम्मू-कश्मीर के जम्मू जैसे अनेक नगरों में जलमग्न की स्थिति पैदा हो जा रही है। यह स्थिति शहर नियोजन, पर्यावरण संरक्षण व जलवायु परिवर्तन से जुड़े विषयों के लिए गंभीर चुनौती भी है। समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया, तो पर्वतीय नगरों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है।

यह विडंबना ही है कि जिन पर्वतीय नगरों का विकास प्राकृतिक जलधाराओं के समीप हुआ, उन्हीं नगरों द्वारा उन जलधाराओं की उपेक्षा की जाने लगी। सदियों से वर्षा जल को सुरक्षित मार्ग देने वाले गधेरे, नाले और छोटी जलधाराएं कंक्रीट संरचनाओं और अवैज्ञानिक निर्माण की भेंट चढ़ रही हैं। इससे जलमार्ग बाधित होने से वर्षा जल अपना दूसरा रास्ता खोज लेता है और अंततः सड़कें जलभराव तथा शहरी बाढ़ का कारण बन जाती हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह शहर कभी रिस्पना, बिंदाल, सुसवा, टौंस, आसन और अन्य छोटी जलधाराओं से घिरा था, पर आज हालात ऐसे हैं कि सामान्य से अधिक वर्षा होते ही शहर के कई आवासीय क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन जाती है। वहीं, गौला नदी के किनारे बसे शहर हल्द्वानी में भी तीव्र शहरीकरण ने अनेक बरसाती नालों को प्रभावित किया है। यही हाल काशीपुर, पिथौरागढ़, श्रीनगर, उत्तरकाशी व बागेश्वर का है, जहां तीव्र ढालों से आने वाला पानी और मलबा कुछ ही मिनटों में नालियों में अवरोध पैदा कर देता है। जम्मू में तवी नदी के आस-पास के निचले क्षेत्रों में भारी वर्षा के दौरान जलभराव की समस्या सामने आती है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, मंडी और कुल्लू जैसे नगरों में भी अनियोजित निर्माण ने इस तरह की चुनौतियां बढ़ा दी हैं।

जलभराव की यह समस्या केवल अत्यधिक वर्षा का परिणाम नहीं है। इसके मूल में कई मानव जनित व्यवधान हैं। पहला कारण प्राकृतिक जलमार्गों की अनदेखी है। दूसरा, समुचित भू-आकृतिक अध्ययन के बगैर निर्माण है। तीसरा, वर्षा जल संचयन की उपेक्षा है। चौथा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था का कमजोर होना है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन की वजह से कम समय में अत्यधिक वर्षा भी एक कारण है। इसके मद्देनजर, अब पर्वतीय नगरों के विकास को नए सिरे से देखना होगा। पहाड़ों के लिए मैदानी शहरों जैसी विकास नीति उपयुक्त नहीं हो सकती।

प्रत्येक पर्वतीय नगर की अपनी भौगोलिक संरचना, ढाल, जलग्रहण क्षेत्र और प्राकृतिक जलधाराएं हैं। इसलिए, नगर नियोजन भी उसी आधार पर किया जाना चाहिए। ड्रेनेज मास्टर प्लान, प्राकृतिक नालों, गधेरों, जलधाराओं और आर्द्रभूमियों का जीआईएस आधारित डिजिटल मानचित्र बनाना, जलमार्गों को अतिक्रमण से मुक्त कराना, परंपरागत तालाबों और जलस्रोतों का पुनर्जीवन आदि अहम उपाय हो सकते हैं। इसी तरह, भवन निर्माण नियमों में भी मूलभूत सुधारों की आवश्यकता है। नए भवन, होटल, अस्पताल, विद्यालय व व्यावसायिक परिसर में वर्षा जल संचयन तथा भूजल पुनर्भरण की व्यवस्था का निर्धारण अनिवार्य किया जाना चाहिए।

इस संपूर्ण प्रक्रिया में शहरी नागरिकों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। लोग यदि स्वयं नालियों में कचरा डालते रहेंगे, जलधाराओं का अतिक्रमण करते रहेंगे, तो सरकारी योजनाएं धरातल पर साकार नहीं हो पाएंगी। जलधाराओं के संरक्षण कार्य को सामाजिक अभियान बनाने की दिशा में विद्यालयों, स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

कुल मिलाकर, इतना तो साफ है कि पर्वतीय नगरों का भविष्य भव्य इमारतों, चौड़ी सड़कों व फ्लाईओवर के जाल से सुरक्षित नहीं रह सकता। उनकी सुरक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि शहरी समाज वहां की जलधाराओं का किस स्तर पर सम्मान व प्रबंधन करता है। सही मायने में प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं, उसके अनुरूप सतत विकास होना अधिक आवश्यक है।