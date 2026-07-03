अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को राह दिखाता उत्तराखंड

राज्य में मदरसा शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने का फैसला एक क्रांतिकारी कदम है, इसे देश के अन्य राज्यों को भी अपनाना चाहिए।

मनु गौड़, सदस्य, रणनीतिक सलाहकार समिति, उत्तराखंड समाज में हरेक वर्ग की महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से 27 जनवरी, 2025 को समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बना था। इसके ठीक बाद 5 जून, 2025 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक रणनीतिक सलाहकार समिति का गठन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के लिए बेहतर नीतियां सुझाना है।

इस समिति ने अपनी पहली बैठक में प्रदेश की भावी पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की अनुशंसा की। इसने ‘उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम-2016’ व ‘उत्तराखंड गैर-सरकारी अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता विनियम- 2019’ का अध्ययन किया और राज्य में चल रहे मदरसों की स्थिति की पड़ताल की। पाया गया कि अधिकांश मदरसे बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं और मान्यता प्राप्त मदरसों में भी शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। अधिकतर मदरसों में पढ़ा रहे शिक्षकों के पास न्यूनतम योग्यता भी नहीं थी। ज्ञात हुआ कि स्कूल जाने वाले कुल मुस्लिम विद्यार्थियों में से मात्र चार प्रतिशत मदरसों में जाते हैं।

यूं तो संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी पहचान, संस्कृति एवं शैक्षणिक स्वायत्तता के संरक्षण के लिए विशेष अधिकार दिया गया है, परंतु अल्पसंख्यक समुदाय की परिभाषा पर संविधान मौन है। इसीलिए ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम’ के तहत मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी समुदायों को 1993 में अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया गया और 2014 में संशोधन करके इसमें जैन समुदाय को भी सम्मिलित कर लिया गया। इस तरह, 2014 के बाद से अनुच्छेद 29 और 30 द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकार उपरोक्त छह समुदायों पर लागू होने लगे।

समिति के अध्ययन में पाया गया कि ‘टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य-2002’ और ‘पीए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य-2005’ मुकदमे में उच्चतम न्यायालय के फैसले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान शुरू करने व संचालित करने के अधिकार एवं अल्पसंख्यक समुदायों के निर्धारण की महत्वपूर्ण व्याख्या करते हैं। जहां पाई फाउंडेशन वाले फैसले में 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह साफ किया कि अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों का प्रशासनिक अधिकार मौलिक अधिकार है, राज्य सिर्फ उचित विनियमन कर सकता है, जिससे शैक्षणिक उत्कृष्टता बनी रहे, पर उनका अल्पसंख्यक चरित्र प्रभावित न हो। इनामदार प्रकरण में कोर्ट ने कहा, निजी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों पर आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता और प्रवेश प्रक्रिया व शुल्क तय करने में उन्हें स्वायत्तता हाेगी।

आखिरकार समिति द्वारा अनुशंसित ‘उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान विधेयक’ 20 अगस्त, 2025 को विधानसभा से पारित होकर कानून बन गया। इस अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की परिभाषा में वे संस्थान आएंगे, जो किसी धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और संचालित हो रहे हों। इस कानून के सही क्रियान्वयन के लिए ‘उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण’ का गठन करते हुए उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम व उत्तराखंड गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता विनियम को 01 जुलाई, 2026 से समाप्त कर दिया गया है।

नए अधिनियम के तहत मान्यता एवं अनुदान प्राप्त करने में अल्पसंख्यक स्वरूप के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। हां! ये शिक्षण संस्थान अपने छात्रों- कर्मचारियों को अपनी किसी धार्मिक गतिविधि में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं करेंगे और परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता अनुसार ही शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। सभी शैक्षणिक, प्रशासनिक व वित्तीय मामलों में परिषद और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियम इन पर भी लागू होंगे।

यह अधिनियम न केवल अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करता है, बल्कि अदालती निर्णयों को व्यावहारिक रूप में लागू करता है। ऐसे कानून पूरे देश में लागू किए जाएं, तो अल्पसंख्यक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी।