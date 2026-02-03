एआई वीडियो के सहारे आर्थिक मजबूती तलाशते नौजवान

संक्षेप: एआई वीडियो का बाजार साल 2030 तक 9.3 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। युवा इससे एनिमेटेड कहानियां गढ़ सकते हैं…

इक्कीसवीं सदी डिजिटल क्रांति और विकास का युग है, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रत्येक क्षेत्र पर अपना गहन प्रभाव डाल रही है। युवा जनसंख्या की दृष्टि से भारत में विश्व की सबसे बड़ी आबादी बसती है, परंतु अवसरों की अनुपलब्धता के कारण बेरोजगारी एक विकट चुनौती बनी हुई है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 15 से 29 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी दर अक्तूबर 2025 में 14.9 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। ऐसे में, डिजिटल क्रांति के इस युग में एआई वीडियो आत्मनिर्भर बनने के लिए एक क्रांतिकारी संसाधन के रूप मेें उभर रहा है। एआई वीडियो न केवल ‘कंटेंट क्रिएशन’ को सहज बनाते हैं, बल्कि वीडियो निर्माण उद्यमिता का भी माध्यम बन रहा है और यह ऑनलाइन कमाई के नए अवसर भी पैदा कर रहा है। भारत जैसे युवा प्रधान विशाल राष्ट्र में जहां डिजिटल कंटेंट की दरकार दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है और यू-ट्यूब जैसे मंच पर 46 करोड़ से भी अधिक यूजर्स हैं, एआई वीडियो हमारे नौजवानों को इस वैश्विक बाजार में प्रवेश करने का उचित अवसर प्रदान कर रहा है।

एआई वीडियो की शुरुआत साल 2010 के दशक में हुई, जब डिजिटल बाजार में डीप लर्निंग मॉडल, जैसे जीएएन (जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स) विकसित हुए। डिजिटल साक्षरता और वैश्विक स्तर पर चुनौती से संभलने के लिए भारत ने इंटेल द्वारा ‘एआई फॉर यूथ’ कार्यक्रम के माध्यम से एक लाख युवाओं में एआई कौशल विकसित करने का लक्ष्य रखा था। यह कार्यक्रम मूल रूप से स्कूली छात्रों (कक्षा 8 से 12 तक) को लक्षित करके बनाया गया है, जहां ‘युवाई’ कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों को एआई की आधारभूत संरचना से अवगत कराया जाता है। एआई से संबंधित अर्थशास्त्री बताते हैं कि एआई वीडियो का संपादन बाजार साल 2030 तक 9.3 अरब डॉलर तक पहुंचेगा। युवा इससे एनिमेटेड कहानियां, शैक्षणिक सामग्रियां आदि बना सकते हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कक्षा 10 के एक छात्र ने ‘एआई वेबसाइट बिल्डर’ का उपयोग करके दो महीने में लगभग 1.5 लाख रुपये कमाये। इसी प्रकार, हाल ही में लोकप्रिय हुआ बंदर अपना दोस्त यू-ट्यूब चैनल एआई वीडियो के माध्यम से आज 35 करोड़ रुपये तक सालाना कमा रहा है। एआई उद्यमिता को आर्थिक सशक्तीकरण के रूप में विश्व पटल पर बढ़ावा दे रही हैं 16 वर्षीय प्रांजली अवस्थी। इन्होंने ‘डेल्व एआई’ नामक एक स्टार्टअप खड़ा किया, जो वर्तमान में 100 करोड़ रुपये का हो चुका है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी ‘युवाई’ पहल नौजवानों को एआई उद्यमी बनाने पर ही केंद्रित है। इससे ग्रामीण व शहरी, दोनों वर्ग के युवा लाभान्वित होंगे। एआई पर आधारित ऑडियो-वीडियो (सिस्टम ऑन चिप यानी एसओसी) का बाजार साल 2030 तक लगभग 67.62 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इस तरक्की से यकीनन हमारे युवा वर्ग की सहभागिता बढ़ेगी।

एआई वीडियो युवा वर्ग के लिए आशाजनक तो है, परंतु यह चुनौतियां भी लेकर आता है। भारत में युवाओं में एआई से संबंधित कौशल बढ़ाने की जरूरत है, अन्यथा उनमें बौद्धिक विषमता बढ़ेगी। इस प्रकार की चुनौतियों का समाधान शिक्षा में निहित है। सरकार को एआई प्रशिक्षण की महत्ता को समझते हुए इसे स्कूली पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए, जैसा कि इंटेल का कार्यक्रम कर रहा है। इस प्रकार के अनेक अभियानों की जरूरत है।

स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देकर हमें एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवा आगे आकर राष्ट्र के आर्थिक सशक्तीकरण में योगदान कर सकें। उपर्युक्त तथ्यों और संदर्भों से स्पष्ट है कि यह तकनीक न केवल कमाई के अवसर प्रदान करती है, अपितु व्यक्तिगत रचनात्मकता को भी विस्तारित करती है। यदि सरकारी नीतियों का सही दिशा में क्रियान्वयन हों, तो साल 2030 तक भारत की युवा शक्ति एआई में वैश्विक नेता बनकर विश्व का मार्गदर्शन करेगी।