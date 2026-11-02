लंदन को मिलनसार बनाने में योगदान दे रहे भारतीय

लुप्त होती सांस्कृतिक विरासत का एक संकेत यह है कि विकसित देशों की सड़कों पर एक-दूसरे से अपरिचित दो भारतीय सामने पड़ने पर एक-दूजे से नजरें चुराएं, सिर झुकाएं और थोड़ा पीछे हट जाएं…

मनु जोसेफ,पत्रकार और उपन्यासकार लुप्त होती सांस्कृतिक विरासत का एक संकेत यह है कि विकसित देशों की सड़कों पर एक-दूसरे से अपरिचित दो भारतीय सामने पड़ने पर एक-दूजे से नजरें चुराएं, सिर झुकाएं और थोड़ा पीछे हट जाएं। मानो वे एक ही देश से होने का रिश्ता नहीं निभाना चाहते हों। यह एक खास किस्म के संभ्रांत व्यवहार का हिस्सा है। यह व्यवहार तब अपने चरम पर था, जब विदेश में मिलने वाले ज्यादातर भारतीय उच्च वर्ग के होते थे।

अब कम-से-कम लंदन में स्थिति बदल गई है। यहां हर घंटे इतने भारतीय मिल जाते हैं कि वे एक-दूसरे की ओर ध्यान ही नहीं देंते, या फिर एक-दूसरे को देखकर ठिठक जाते हैं, क्योंकि उनमें से ज्यादातर गरीब या निम्न-मध्यम वर्ग के प्रवासी हैं। वे ऐसे काम करने यहां आए हैं, जिनको ‘ब्रेग्जिट’ के नाम पर यूरोपीय लोगों को बाहर करने के बाद अंग्रेजों ने खुद करने का दावा किया था।

सच यही है कि लंदन में अस्थायी और कम वेतन पर काम करने वाले श्रमिकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इनमें भारतीय सबसे आगे हैं। दो साल पहले तक उनकी इतनी बड़ी संख्या नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने लंदन के सार्वजनिक जीवन की तस्वीर बदल दी है। यह शहर पहले के मुकाबले कम डरावना, अधिक मिलनसार, सहज व संवेदनशील हो गया है। ज्यादा समय नहीं गुजरा है, जब लंदन के ज्यादातर कैफे स्थानीय लोग या पूर्वी यूरोप से आए प्रवासी चलाते थे। वे ग्राहकों को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते थे। तब वेटर को रोककर सवाल पूछना भी संभव नहीं था। एक बार सड़क किनारे का एक वेंडर पैनकेक बना रहा था और एक भारतीय ने अपनी आदत के अनुसार हाथ उठाकर एक और ऑर्डर लेने के लिए आवाज लगाई, तो उधर से वेंडर का जवाब आया- मेरा पास सिर्फ दो ही हाथ हैं।

जाहिर है, लंदन खास तौर से भारतीयों और अन्य एशियाई नागरिकों के लिए डरावना शहर था, लेकिन अब यह स्थिति बहुत हद तक बदल चुकी है। वहां अब गरीब देशों से आए प्रवासी काम कर रहे हैं। नतीजतन, स्टोर में जल्दबाजी में दिख रहे कर्मचारी को भी रोककर आप आसानी से कुछ पूछ सकते हैं और वह नाराज नहीं होता। एक और दिलचस्प तरीके से भारतीयों ने लंदन के सार्वजनिक जीवन को बदल दिया है। अब वहां सहायता करने वाले कर्मचारी अंग्रेजी बोलते हैं, जबकि बीस साल पहले तक सेंट्रल लंदन में मदद की जरूरत पड़ने पर उनसे संवाद कायम करना काफी कठिन था। हालांकि, लंदन इतना साफ-सुथरा व व्यवस्थित है और वहां का प्रशासन इतना संवेदनशील है कि वह कतई भारतीय शहर जैसा नहीं लगता, पर वहां की कई इमारतों में आपको भारत जैसा माहौल महसूस होगा। दरअसल, भारत में गरीबों को हमेशा यही बताया जाता है कि वे कभी खुद को सशक्त न समझें, अपनी हैसियत में रहें और समानता संबंधी लोकतंत्र के दावे को गंभीरता से न लें। यही सोच उन्हें ब्रिटेन में उन कामों के लिए अच्छा कामगार बना देती है, जिनको करना वहां के स्थानीय लोग पसंद नहीं करते। यहां तक कि प्रवासियों ने ब्रिटेन के घरों का माहौल भी बदल दिया है और वहां का उच्च मध्यम वर्ग अब कुछ-कुछ हमारे समाज जैसा दिखने लगा है।

प्रवासी श्रमिकों की यहां अच्छी कमाई हो रही है। कई भारतीयों के लिए ब्रिटेन नया खाड़ी देश बन गया है, खासकर मलयाली नर्सों की यहां मांग है। हालांकि, जिन ज्यादातर प्रवासियों से मैंने बात की, वे पूरी तरह खुश नहीं थे। वास्तव में, लंदन बेहद महंगा शहर है, इसलिए वहां रहने के बावजूद वे विकसित देशों जैसी सुविधा नहीं पा सके हैं। इंसानों की एक प्रवृत्ति होती है। किसी शहर के जीवन की गुणवत्ता, उसकी सुंदरता, साफ-सफाई आदि उसके लिए उतना मायने नहीं रखती, जितना कि वहां के माहौल से उनका परिचित होना? भारत में चौतरफा पसरी गरीबी और अव्यवस्था के बीच लोगों को अपनी गरीबी उतनी नहीं खलती, जितनी लंदन में।

हालांकि, स्थानीय लोग इस बदलाव को बहुत पसंद नहीं कर रहे। उन्हें प्रवासियों की जरूरत तो है, पर वे उनको सार्वजनिक तौर पर देखना नहीं चाहते। ठीक वैसे ही, जैसे हम अपने घरों की खूबसूरती और साज-सज्जा के बीच यह नहीं चाहते कि कोई ‘गरीब’ वहां दिखे; घरेलू सहायक भी नहीं।