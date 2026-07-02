दुनिया को सबके लिए बेहतर बनाने के आठ जरूरी सबक

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को पाने का एकमात्र तरीका है- समुदायों द्वारा तैयार किए गए स्थानीय तंत्र-आधारित समाधान।

अरुण मायरा, पूर्व सदस्य, योजना आयोग पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क ने अपनी ‘सतत विकास रिपोर्ट 2026’ जारी की। यह रिपोर्ट 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के मामले में हुई प्रगति की समीक्षा करती है, जिन्हें 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने अपनाया था। इन लक्ष्यों को 169 लक्ष्यों (231 संकेतकों के साथ) में बांटा गया है। वर्ष 2030 तक इन सभी को हासिल करना जरूरी है।

रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में चार साल से भी कम समय बचा है और काम काफी सुस्त चल रहा है। अनुमान है, समय-सीमा तक केवल 16 प्रतिशत लक्ष्य हासिल हो पाएंगे। अन्य 16 प्रतिशत लक्ष्य के मामले में तो पूरी दुनिया पीछे है और बाकी दो-तिहाई लक्ष्यों की दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है। नतीजा यह है कि हम वहीं हैं, जहां 2015 में थे। इसलिए रिपोर्ट में यह खोजने पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि जिन लक्ष्यों पर सभी देशों ने मिलकर सहमति जताई, उन्हें हासिल करने के तरीके में क्या कमी है। इससे आठ सबक लिए गए हैं।

पहला सबक- ‘शांति हर लक्ष्य की नींव है।’ दूसरा, एसडीजी बदलाव के लिए। तीसरा और चौथा सबक है, बदलाव हेतु दीर्घकालिक निवेश और योजनाएं। पांचवां, अपेक्षित कार्रवाई का दायरा क्षेत्रीय और स्थानीय हो, न कि सिर्फ राष्ट्रीय।’ छठा सबक है, ‘सार्वजनिक वस्तुओं के लिए सार्वजनिक धन की जरूरत होती है।’ सातवां सबक है कि ‘खतरनाक तकनीकों की वैश्विक निगरानी हो।’ आठवां सबक, संयुक्त राष्ट्र सबके लिए होना चाहिए। यहां पांचवां सबक एक बड़ी बहस खड़ी करता है। अगर कार्रवाई का दायरा स्थानीय होना चाहिए, तो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां देशों के अंदर जमीनी स्तर पर क्या भूमिका निभाने जाएंगी? क्या उन्हें स्थानीय कार्यों को निर्देशित और मॉनिटर भी करना चाहिए?

सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने के तरीके में बुनियादी समस्या यह है कि यह बहुत ज्यादा गणितीय है और इसे ऐसे लक्ष्यों में बांटा गया है, जिनके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत होती है। हर लक्ष्य की प्रगति को वैज्ञानिक विशेषज्ञों की टीम आगे बढ़ाती है, जबकि सरकारी एजेंसियां और निजी कंपनियां सीमित उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। कुल मिलाकर तरीका यह है कि जटिलता को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा जाए। ये हिस्से खास टीमों को सौंपे जाते हैं, जो अपने लक्ष्यों को हासिल करने की होड़ में लगी रहती हैं। 20वीं सदी में सैद्धांतिक अर्थशास्त्र के विकास के साथ इस तरीके को और बेहतर बनाया गया।

इसे मानव शरीर से समझिए। मानव शरीर कई जटिल व परस्पर निर्भर उप-तंत्रों से बना है, जैसे हृदय-रक्त वाहिका, पाचन और तंत्रिका-तंत्र। इन सभी का पर्याप्त रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। अगर कोई भी तंत्र फेल हो जाए, तो मानव जीवित नहीं रह पाएगा। उनकी औसत स्थिति पूरे शरीर के स्वास्थ्य का अच्छा पैमाना नहीं हो सकती। आधुनिक चिकित्सा विशेषज्ञ शरीर के अलग-अलग अंगों के लिए इलाज बताते हैं। उनके इलाज का दूसरे अंगों पर दुष्प्रभाव होता है। इससे मरीजों को दूसरे विशेषज्ञ के पास भागना पड़ता है, जिससे बिल के साथ-साथ चिंता और अवसाद बढ़ते जाते हैं।

इसलिए रिपोर्ट में सुझाया गया पांचवां सबक सबसे जरूरी है। तंत्र से जुड़ी समस्याओं के लिए स्थानीय समाधान की जरूरत होती है, न कि उनके हिस्सों के लिए एक ही तरह के आम नुस्खों की। पर्यावरण, आजीविका, सेहत, शिक्षा और आमदनी एक जटिल सक्रिय तंत्र के अहम हिस्से हैं। यह प्रणाली गरीब और अमीर देशों में और हरेक देश के अलग-अलग जिलों में भी अलग-अलग तरह का होता है। इनमें ऊपर से थोपा गया ‘सबके लिए एक तरीका’ वाला दृष्टिकोण नाकाम हो सकता है।

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को पाने का एकमात्र तरीका है- ‘समुदायों द्वारा मिलकर तैयार और लागू किए गए स्थानीय तंत्र आधारित समाधान।’ इसके लिए अर्थशास्त्रियों और वैज्ञानिकों को जमीन पर उतरना होगा और उन्हें जमीनी लोगों की बात सुननी होगी। यही एकमात्र तरीका है, जिससे इस दुनिया को सभी के लिए बेहतर बनाया जा सकता है।