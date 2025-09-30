Hindustan Nazariya Column 01 October 2025 एशिया कप जैसी कटुता से क्रिकेट का भला नहीं होगा, Blog Hindi News - Hindustan
Hindi Newsओपिनियन Hindustan Nazariya Column 01 October 2025

Tue, 30 Sep 2025 10:54 PM
मनोज चतुर्वेदी,वरिष्ठ खेल पत्रकार

भारत ने एशिया कप का खिताब बेहतरीन प्रदर्शन करके जीता, मगर चर्चा एशियाई क्रिकेट कौंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी के ट्रॉफी लेकर चले जाने की हुई।

दरअसल, इस बार का एशिया कप टूर्नामेंट पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में 26 निर्दोषों की हत्या के विरुद्ध भारत में पाकिस्तान के खिलाफ उभरे आक्रोश की काली छाया में हुआ। भारत ने खेलने का फैसला सरकार की इस नीति के कारण किया कि बहुराष्ट्रीय चैंपियनशिप में हम पाकिस्तान से खेलेंगे, पर हम उनसे द्विपक्षीय खेल संबंध नहीं रखेंगे। हालांकि, भारतीय टीम ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह एशियाई क्रिकेट कौंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी नहीं लेगी। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि यह हमारे देश की गरिमा की बात है। पाकिस्तान हमारे देश के विरुद्ध युद्ध छेड़े हुए है और हम ऐसे व्यक्ति से ट्रॉफी नहीं ले सकते, जो पाक सरकार में मंत्री हो। ऐसी स्थिति में एसीसी के किसी दूसरे पदाधिकारी से ट्रॉफी दिलाई जा सकती थी या भारतीय टीम के विदेशी सपोर्ट स्टाफ नकवी से ट्रॉफी ले सकते थे। पर नकवी कुछ समय इंतजार करने के बाद ट्रॉफी अपने साथ ले गए। आप सोच सकते हैं कि यह अपने आप में कितना अजीब है कि एक विजेता टीम बिना ट्रॉफी के आए। हमने हमेशा अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में विजेता टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफी चूमकर भाव विह्वल होते देखा है। इसलिए भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं मिलने पर उसकी निराशा समझी जा सकती है।

एक समय था, जब खेलों को दोनों देशों को जोड़ने वाला माना जाता था। हालांकि, भारत और पाकिस्तान के खेल रिश्तों में, चाहे वह क्रिकेट हो या हॉकी, कड़वाहट रही है और दोनों देशों के खिलाड़ी एक-दूसरे के खिलाफ आक्रामक रुख ही अपनाते रहे हैं। लेकिन यह आक्रामकता मैदान तक सीमित रही है। मैदान के बाहर दोनों देशों के खिलाड़ी अच्छे दोस्त रहे हैं। खास तौर से वसीम अकरम और शोएब अख्तर के तो भारतीय खिलाड़ियों से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। पहले तो दोनों क्रिकेट बोर्ड में भी करीबी देखी जा सकती थी। हमें याद है कि बीसीसीआई ने 1987 के विश्व कप को इंग्लैंड से बाहर लाने में पाकिस्तान बोर्ड की मदद ली थी और दोनों देशों में ही इस विश्व कप का आयोजन किया गया था। इस तरह की कई मिसालें आपको मिल जाएंगी।

अब लगता है कि खेल, खासतौर से क्रिकेट, दोनों देशों के संबंधों को और कटु बनाने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा 1999 में कारगिल युद्ध छेड़े जाने और अब पहलगाम की घटना ने दोनों के संबंधों को काफी तनावपूर्ण बना दिया है। खिलाड़ियों के बीच आक्रामकता सीमा लांघती नजर आ रही है। इस एशिया कप के दौरान विवाद की शुरुआत पहले मैच के दौरान ही सूर्यकुमार यादव द्वारा पाकिस्तान के कप्तान सलमान से टॉस के समय हाथ मिलाने से इनकार करने से शुरू हुआ। खेल के मैदान में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान कथित तौर पर भारतीय विमानों को गिराने जैसा हाव-भाव दिखाया, तो भारतीय खिलाड़ियों ने भी इसका जवाब दिया। यहां बताते चलें कि आईसीसी के प्रोटोकॉल में हाथ मिलाने की परंपरा टीमों के बीच मित्रता की भावना को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। इसमें मैच के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ का आपस में हाथ मिलाना जरूरी है। हालांकि, एशिया क्रिकेट कौंसिल के टूर्नामेंट के लिए ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है। देखना होगा, कोलंबो में 5 अक्तूबर से हो रहे आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के विरुद्ध भारत का क्या रुख रहता है?

कुल मिलाकर देखें, तो पूरे एशिया कप के दौरान खेल से इतर घटनाएं हावी रहीं। कुछ साल पहले तक खेलों में राजनीति न करने की वकालत की जाती थी। लेकिन, अब लगता है कि यह कहना भी बंद हो गया है। शायद इसकी वजह राजनेताओं द्वारा ऐसी स्थिति का फायदा उठाना हो सकता है। इससे खेलों को नुकसान होना लाजिमी है। यह स्थिति आने वाले समय में और विकराल रूप धारण कर सकती है। इन सब बातों को ‘भद्र लोगों का खेल’ कहे जाने वाले क्रिकेट के लिए कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

