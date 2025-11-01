अकाल की भयावहता से उपजे अर्थशास्त्री

संक्षेप: गरीबी और अकाल के खिलाफ भारत की लड़ाई पुरानी है, जिसमें कदम-दर-कदम कामयाबी मिलती आ रही है। वैसे, एक दौर था, जब गुलाम देश भारत को चिढ़ाते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने यहां तक कह दिया था कि भारतीय लोग खरगोशों की तरह बच्चे…

गरीबी और अकाल के खिलाफ भारत की लड़ाई पुरानी है, जिसमें कदम-दर-कदम कामयाबी मिलती आ रही है। वैसे, एक दौर था, जब गुलाम देश भारत को चिढ़ाते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने यहां तक कह दिया था कि भारतीय लोग खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करते हैं, जिससे वहां अकाल पड़ता है। अर्थशास्त्र के प्रति अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने यह भी कहा था कि अकाल इतना ही बुरा होता, तो गांधी उसमें मर न जाते। तब चर्चिल के हाथों में बागडोर थी, तो वह जो मर्जी बक रहे थे। यह वह दौर था, जब खासकर बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। बीस लाख से ज्यादा लोग दाने-दाने के लिए तड़पते काल के गाल में समा गए थे। सुबह हो, दोपहर हो या शाम, हड्डियों का अपना ढांचा लिए अनेक इंसान सड़कों पर डोला करते थे। बंगाल के तमाम गांवों में यह अफवाह उड़ी हुई थी कि कलकत्ते या किसी शहर में चले जाओ, वहां भोजन बंट रहा है। भूखे लोग भागे चले आ रहे थे।

तब बड़े समाचारपत्रों-पत्रिकाओं को सेंसर किया जाने लगा था, जबकि सांस्कृतिक-साहित्यिक पत्रिकाओं में देश-दुनिया के समाचार-विचार छपा करते थे। उनकी चर्चा प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान शांतिनिकेतन में भी होती थी। वह दस वर्षीय बालक शांतिनिकेतन में ही पढ़ता था। वैसे, शांतिनिकेतन में सब कुशल मंगल था। वहां कोई अभाव न था, पर एक दिन वहां अचानक एक पागल जैसा आदमी दिखाई पड़ा। फटेहाल, मैले-कुचैले कपड़े, बेतरतीब बढ़े हुए बाल, इंसानियत की कमी देख फटी हुई-सी आंखें, अजीब हरकतें। देखकर लगता था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसमें ज्यादा चलने-भागने की ताकत भी नहीं बची है, पर दो बदमाश लड़के उसे भगा और चिढ़ा रहे थे।

खैर, बदमाश लड़कों ने अपना बेरहम तमाशा अभी शुरू ही किया था कि अच्छे लड़कों की एक टोली वहां पहुंच गई। उस टोली में वह दस वर्षीय संवेदनशील बालक भी था। फिर क्या था, बदमाश लड़कों को डांटकर भगा दिया गया। अच्छे लड़के उस लाचार गरीब के पास पहुंचे। वह विक्षिप्त-सा बहुत घबराया हुआ था। कातर भाव से देखे जा रहा था कि पता नहीं, उसके साथ अब क्या होने वाला है? तभी एक शिक्षक वहां पहुंच गए। इशारों में हुए थोड़े संवाद से यह अनुमान लग गया कि वह व्यक्ति बहुत भूखा है। उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। उसे तत्काल कुछ खाने के लिए परोसा गया और तब शिक्षक ने बताया- देखो, जब कई दिनों तक किसी इंसान को भोजन नहीं मिलता, तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, वह विक्षिप्त जैसा हो जाता है।

यह ऐसी घटना थी, जिसने उस बालक को सोचने पर विवश कर दिया। वह गहराई से सोचने लगा कि आखिर इस अकाल की वजह क्या है? उसके घर में तो भरपूर भोजन-अनाज है। उसके घर जैसे अनेक संपन्न घर हैं, पर इसी देश में गरीबों का एक विशाल हुजूम भी है, जो अकाल से आक्रांत है। लाखों लोग अकाल से मर रहे हैं। बालक ने गौर करना शुरू किया, तो उसे चारों ओर भूख की वजह से भटकते लोग नजर आने लगे। सुबह-शाम उनका आर्तनाद दिलो-दिमाग पर हावी होने लगा। उसकी दादी ने पाबंद कर रखा था कि कोई भूखा मांगने आए, तो तुम एक डिब्बा चावल उसे दे सकते हो, पर उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी है। उन्हीं दिनों एक चाची किसी गरीब भूखे लड़के को घर ले आई थीं। घर में ज्यादा नौकरों की जरूरत नहीं थी, पर उसे दया भाव से रख लिया गया था।

बंगाल के अकाल ने ही उस बालक को अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए प्रेरित किया और एक दिन आया, जब दुनिया में उन्हें प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के नाम से पहचाना गया। उन्होंने अकाल की विभिन्न वजहों की पड़ताल की, जिसके लिए उन्हें दुनिया के सर्वोच्च सम्मान नोबेल से सम्मानित किया गया। उन्होंने दुनिया भर में पड़े अकाल का गहन विश्लेषण करके बता दिया कि कोई सरकार अगर चाहे, तो अकाल को रोक सकती है। अंग्रेजों के समय भयंकर अकाल पड़ते थे, क्योंकि अंग्रेजी शासन बचाव के लिए कुछ भी नहीं करता था। भारत में खाद्य उपलब्धता तो है, पर वंचितों की खाद्य खरीद-क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। जैसे, बंगाल के कुख्यात अकाल के समय भी अमीर और मध्यवर्ग सक्षम था, पर चावल की कीमत जब पांच गुना बढ़ गई, तब गरीबों की खरीद क्षमता जवाब दे गई, जिससे अकाल पड़ गया। उन्होंने यह भी बताया कि अगर सरकार लोकतांत्रिक हो, तो वह अकाल को ज्यादा आसानी से धूल चटा सकती है। 3 नवंबर, 1933 को जन्म लेने वाले अमर्त्य सेन के अध्ययन का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है, पर वह आज भी याद करते हैं कि मेरे दिमाग में बंगाल में पड़े अकाल की भयावहता की अमिट छाप है। व्याकुल बच्चों, महिलाओं व पुरुषों की गुहार आज भी मेरे कानों में गूंजती है।