देख लो, जिसे खोज रहे हो, मैं वही हूं

जापानी फौजी उस दौर में बहुत खूंखार हुआ करते थे। वे एशिया में अनेक जगहों पर दमन की चक्की चला रहे थे, एक ऐसा ही स्थान या देश था फिलीपींस। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ते ही जापान ने फिलीपींस को कब्जा लिया था…

जापानी फौजी उस दौर में बहुत खूंखार हुआ करते थे। वे एशिया में अनेक जगहों पर दमन की चक्की चला रहे थे, एक ऐसा ही स्थान या देश था फिलीपींस। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ते ही जापान ने फिलीपींस को कब्जा लिया था। फिलीपींस के अनेक फौजियों ने समर्पण कर दिया, पर समर्पण न करने वाले फौजी जंगलों और पहाड़ों में छिपकर बागी हो गए। ऐसे ही एक बागी थे, जिन्हें अक्सर समझदारी दिखाने वाले कामों में लगाया जाता था।

वह फौजी बनने से पहले गाड़ी मैकेनिक रह चुके थे, तो तकनीक और बुद्धि संबंधी काम उन्हें ही मिलते थे। युद्ध लंबा खिंचता चला जा रहा था, एक-एक कर तीन वर्ष बीतने वाले थे और ऐसा लगता था कि विश्व युद्ध खत्म नहीं होगा। एक बागी की जिंदगी क्या है? जिस दिन हत्थे चढ़ गए, उसी दिन इहलीला समाप्त। तब सबसे बड़ा काम था, जापानियों से बचकर रहना, उनके सामने न आना। खैर, एक बार बागी समूह ने इस पूर्व मैकेनिक बागी को काम दिया कि वह बस्ती में जाकर यह पता लगाए कि जापानी फौजियों की उपस्थिति कैसी है?

बागी महोदय बस्ती में पहुंचे ही थे कि आफत टूट पड़ी। जापानियों ने धावा बोल दिया, यह तो अच्छा था कि बागी महोदय किसान बने हुए थे। जल्द ही उन्हें ज्ञात हो गया कि उन पर भी इनाम घोषित है। साथ ही, यह पता चला कि गश्ती दल उन्हें ही खोज रहा है। वहां जापानी फौजियों की संख्या ज्यादा थी, तो उन्हें अकेले ललकारने का कोई मतलब नहीं था। बागी महोदय एक झोंपड़ी में जा छिपे। वहां छिपकर अपनी लाचारी पर रोना आ गया। अरे, यह भी कोई जिंदगी है? छिपते-भागते, मुंह छिपाए? अपने देश में ही इतना जोखिम? ऐसा कब तक चलेगा?

तभी गश्ती दल ने बागी का बाकायदा नाम लेकर बस्ती वालों से कहा कि रेमन मैग्सेसे न मिला, तो पूरी बस्ती फूंक देंगे। तब बागी महोदय अर्थात मैग्सेसे को एहसास हुआ कि यहां ज्यादा छिपना ठीक नहीं, पर छिपकर चुपचाप बच निकलने से बस्ती वालों को लगेगा कि मैग्सेसे एक कमजोर बागी है। दूसरी ओर, लगातार छिपे रहने से बस्ती के जलने का जोखिम है और बाद में जब लोगों को पता चलेगा कि रेमन मैग्सेसे ने बस्ती को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, तो उन्हें तमाम बागियों से घृणा हो जाएगी।

मैग्सेसे ने दिन ढलने का इंतजार किया और जैसे ही सांझ का धुंधलका बढ़ा, वह अचानक गश्ती दल के चंद फौजियों के सामने आ खड़े हुए और उन्हें सीना तानकर बताया कि देख लो, जिसे खोज रहे हो, मैं वही हूं। इतना बोलते हुए मैग्सेसे अंधेरे गलियारों में दौड़ चले। पलक झपकते नदी के पास पहुंचे। पीछे से गोलियां आ रही थीं। वह नदी में कूद गए और चुपचाप दूर की ओर तैरने लगे। पूरा गश्ती दल उनके पीछे बस्ती से बाहर निकल आया, लेकिन मैग्सेसे सुरक्षित नदी पार उतर गए।

बस्ती वालों को भी पता चल गया कि हां, वाकई, रेमन मैग्सेसे नाम का एक बहादुर बागी है, जो दुश्मनों को सामने से अंगूठा दिखाकर निकला है। उसने खुद को भी बचाया है और बस्ती वालों की भी रक्षा की है। फिर क्या था, मैग्सेसे की ख्याति पूरे देश में कानों-कान फैल गई। बागियों के बीच भी बल बढ़ा।

खैर, जब विश्व युद्ध खत्म हुआ, तब फिलीपींस के दिन बहुरे और चुनाव हुए। गुरिल्ला साथियों ने ही रेमन मैग्सेसे को आगे कर दिया कि आप असली नेता हो, आप जरूर चुनाव लड़ो।

मैग्सेसे इतने लोकप्रिय थे कि चुनाव हारने का प्रश्न ही नहीं उठता था। वह जीते और उन्होंने खुद को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। फिलीपींस को हिंसा या बागियों से मुक्त कराने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। उन्होंने साफ कहा कि आप लोगों की बात सुनिए, तो लोग शायद कभी बंदूक नहीं उठाएंगे। फिलीपींस के भूमिहीन गरीबों को संपन्न बनाने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। देखते-देखते उनकी अथक जनसेवा और अपार लोकप्रियता ने उन्हें देश के राष्ट्रपति पद पर पहुंचा दिया। उनके समय को आज भी फिलीपींस के स्वर्णिम दौर के रूप में याद किया जाता है।

31 अगस्त को जन्मे रेमन मैग्सेसे (1907-1957) अपने देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय और कारगर राष्ट्रपतियों में शुमार किए जाते हैं। गरीबों के लिए सदा चिंतित रहने वाले मैग्सेसे कहते थे कि जिन्हें जीवन में कम हासिल है, उन्हें कानून में ज्यादा हासिल होना चाहिए। वह यह भी कहते थे कि नैतिकता की एक उच्च और अटूट भावना तमाम सरकारी गतिविधियों में होनी चाहिए। सुखी समाज के लिए जरूरी है कि गरीब को उसकी जरूरत से कुछ ज्यादा दिया जाए।

शासन-प्रशासन की दुनिया में रेमन मैग्सेसे आज अच्छाई-सच्चाई के एक आदर्श ब्रांड की तरह हैं और हर साल उनके नाम से दिया जाने वाला सम्मान विश्व प्रसिद्ध है।