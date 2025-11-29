Hindustan Hindi News
बॉम्बे की बालकनी में कौवों का मजमा

कौवे हमेशा सच बोलते हैं, तो उन्हें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। वे कौवे भी सच बोल रहे हैं, जो बाॅम्बे के खुशनुमा जाड़े की एक सुबह थोड़ी-सी धूप खिलते ही बालकनी में उतर आए हैं। पक्षियों का भी पक्षी है, यह भारतीय कौवा। पंख वाले पंछियों में शायद सबसे चुस्त-दुरुस्त। सबसे खुशमिजाज, सबसे ज्यादा संतुष्ट। एक दिन की मेहनत से नहीं, सदियों के अभ्यास से यह काला-चमकीला पंछी बना है। यह एक हास्य कलाकार है, कुछ शैतान, चोर, जासूस, मुखबिर, व्यापारी, ठग, पाखंडी, देशभक्त, सुधारक, वक्ता, वकील, विद्रोही, लोकतांत्रिक, प्रचारक, दखलंदाज, घुसपैठिया और केवल प्रेम के चलते पापों में लिप्त रहने वाला अद्भुत पंछी है।

कौवों का रोजमर्रा का यह तमाशा वह अमेरिकी लेखक मुग्ध भाव से देख रहे थे। वह बाॅम्बे के होटल की बालकनी में बैठे चाय पीते हुए कभी सीधे, तो कभी कनखियों से निहारे जा रहे थे। दुनिया देखी, पर ऐसा पंछी न देखा। यह बिल्कुल पास आ जाता है। उसके पास जाओ, तो आसानी से जगह छोड़ पीछे हट जाता है। इंसान अपनी हदें भूल चुके हैं, पर इन कौवों को अपनी हदों का पूरा पता है। ये नहीं जानते कि चिंता क्या होती है? चिंता तो इस दिवालिया अमेरिकी लेखक को है। किसी तरह भाषण या व्याख्यान देकर दो वक्त की रोटी चल रही है। वह भाषण देने ही तो फिजी, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका होते हुए भारत पहुंचे हैं।

यहां आकर अद्भुत कौवे मिले हैं। वैसे तो अमेरिका में भी ब्लैकबर्ड हैं, पर यह कौवा उनसे बड़ा और बहुत खास है। हमेशा बकबक करता है। उसकी हर किसी पर नजर है। न जाने किसे डांटता है। उपहास उड़ाता है। शायद हंसता है। शायद हर बात पर अपनी राय देता है। सूचित करता है या सचेत करता है। वह किसी लेखक की तरह अपनी बातों को दिल में दबाकर सड़ाता नहीं है, जो मन में आए, उगल देता है और फिर उड़ान के लिए हल्का हो लेता है। हल्का होने में ही संपन्नता है। उसे कोई अभाव नहीं है, वह चिर प्रसन्न है। वह हर घटना पर ध्यान देता है, उसे पता है कि आपकी प्याली में क्या है, आपके होंठों के बीच क्या है? वह नहीं जानता कि पश्चाताप क्या होता है। उसका जीवन खुशी की एक लंबी सुखद गर्जना है, परमानंद है। वह किसी दरिद्र लेखक की तरह नहीं मरेगा। हम इंसान ऐसे निर्मल मन वाले पंछी से कुछ क्यों नहीं सीखते? इसकी तरह हम खुश क्यों नहीं रहते?

उस बालकनी का यह लम्हा उस लेखक के लिए जिंदगी भर का सबक बन गया। उसने गौर किया कि भारत में कोई कौवों को परेशान नहीं करता है। गोरे और मुसलमान भी उसे परेशान नहीं करते हैं और हिंदू तो कौवों को अपने धर्म में शामिल मानते हैं।

जैसे वह बालकनी कौवों से गुलजार थी, ठीक वैसे ही लेखक का मन भी सवालों और कल्पनाओं से गुलजार हो गया। कौवे मानो पूछने लगे कि तुम कहां से आए हो, क्या करते हो, यहां से क्या ले जाओगे? एक बार तो लेखक ने उन कौवों को हांककर उड़ा दिया, लेकिन कौवे फिर हंसते हुए, उपहास उड़ाते बालकनी में लौट आए। कौवों को कुछ खाने को दे दिया, तो वे करीब आ गए। मानो, नाश्ता खत्म करने में मदद करना चाहते हों। अजीब कौवे हैं, जहां रहेंगे, वहां किसी को ठीक से दुखी भी नहीं होने देंगे। बताते हैं कि ये भारत में बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि भारतीय इनके महत्व को आदिकाल से पहचानते हैं।

लेखक ने कौवों के साथ बीते पल-पल को शब्दों में दर्ज किया और उसे समझ में आ गया कि भारत दुनिया का सबसे अद्भुत देश है। अगर आपकी आंखें खुली हैं और आपका दिल धड़क रहा है, तो भारत किसी को निराश नहीं छोड़ता है।

तब भारत में उस अमेरिकी हास्य भाव से लैस लेखक को कोई नहीं जानता था, लेकिन उस लेखक की साल 1897 में एक मोटी पुस्तक प्रकाशित हुई – फॉलोविंग द इक्वेटर (भूमध्य रेखा का अनुसरण करते हुए)। दुनिया दंग रह गई और वह भारत भी, और सबसे ज्यादा दंग हुए ब्रिटिश साम्राज्यवादी, जो भारत को तुच्छ समझते थे। पूरी दुनिया उस लेखक मार्क ट्वेन को जान गई। उन्होंने भारत के बारे में क्या खूब लिखा, यह सचमुच भारत है! सपनों और रोमांस की भूमि, बेशुमार दौलत, वैभव, महलों और झोंपड़ियों की भूमि, अलादीन के चिरागों की भूमि, सौ राष्ट्रों और सौ भाषाओं की भूमि, हजार धर्मों और बीस लाख देवताओं की भूमि, मानव जाति का पालना, मानव वाणी की जन्मभूमि, इतिहास की जननी, किंवदंती की दादी और परंपरा की परदादी।

30 नवंबर को जन्मे मार्क ट्वेन (1835-1910) ने तीन महीने भारत में गुजारे थे, सोलह से ज्यादा शहरों में घूमे थे, प्रयागराज कुंभ मेले भी गए थे। भारत आने का उन्हें एक लाभ यह हुआ कि उन्हें फिर जीवन में कभी धन का अभाव न हुआ।

प्रस्तुति : ज्ञानेश उपाध्याय