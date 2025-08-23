Hindustan Meri Kahani Column 24 August 2025 जब तिलक ने दुलारा और पहनाई माला, Blog Hindi News - Hindustan
जब तिलक ने दुलारा और पहनाई माला

बहुत पतली या सूखी-सी नदियां भी बारिश में सीना चौड़ा किए बहती हैं। वह नदी भीमा भी यही करती थी। भीमा हर बारिश में उस घर का स्पर्श करती थी, जिसमें उस हठी बालक का जन्म हुआ था। महाराष्ट्र के खेड़ गांव के उस घर में…

बहुत पतली या सूखी-सी नदियां भी बारिश में सीना चौड़ा किए बहती हैं। वह नदी भीमा भी यही करती थी। भीमा हर बारिश में उस घर का स्पर्श करती थी, जिसमें उस हठी बालक का जन्म हुआ था। महाराष्ट्र के खेड़ गांव के उस घर में श्रावण मास के एक सोमवार को उसका जन्म हुआ, तो नाम भी शिवजी के ही नाम पर पड़ गया। पंडित ने बता दिया कि बालक भाग्यशाली है, तो सरल हृदय मां अक्सर अपने इस पुत्र को बापू साहब कहने लगीं। जिंदगी आराम से चल रही थी, पर एक दिन उसमें हलचल मच गई।

पूरे इलाके में शोर था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आए हुए हैं। वह बालक उन्हें सुनने के लिए सबसे पहले पहुंच गया। पहली पंक्ति में बैठकर एक-एक शब्द ध्यान से सुना। जादुई असर हुआ। तीसरी कक्षा का यह बालक किसी अन्य दुनिया में पहुंच गया। एक भाषण से मन न भरा, तो वहां पहुंच गया, जहां तिलक ठहरे थे। मिलने का आग्रह किया, तो बाहर खड़े लोगों ने उपहास उड़ाया, पर उसने तय कर लिया कि बिना मिले लौटना नहीं है। मौका देख वह तिलक के कमरे में जा घुसा। चरण स्पर्श किए। उसकी हिम्मत और दृढ़ता को तिलक पहचान गए। उन्होंने बहुत स्नेह से उस बालक को दुलारा, उसे एक माला पहनाई और बोले, ‘शिवराम, तुम्हारे जैसे बालकों के साहस और निर्भीकता से स्वराज्य का लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा।’

अब तो बालक शिवराम का उत्साह आसमान पर पहुंच गया। पहली बार स्नेह के साथ इतना सम्मान मिला था। शिवराम ने ठान लिया कि जताए गए विश्वास पर खरा उतरना है, मातृभूमि के काम आना है। पर यह घटना उनके बड़े भाई को पसंद न आई। उन्होंने छोटे भाई के गले से माला उतार फेंकी और फरमान सुना दिया कि वह इन कथित बड़े नेताओं द्वारा दिखाए गए आजादी के फिजूल सपनों के पीछे भागने के बजाय पढ़ाई में ध्यान लगाए।

यह समझाइश काम न आई। मन में विद्रोह की ज्वाला धधक रही थी। शिवराम जिधर देखते थे, अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अन्याय नजर आते थे। कुछ समय बीता, ब्रिटिश शासन के प्रशंसक बड़े भाई सरकारी क्लर्क बने और उनकी शादी भी हो गई। परिवार पैतृक खेड़ गांव से पुणे आ गया, जहां छोटे भाई से बड़े भाई का वैचारिक विवाद किसी बढ़ते पेड़ की तरह फैलता गया। एक दिन बात इतनी बढ़ी कि बड़े भाई ने अत्यंत क्रोधित होकर अपने सोलह वर्षीय भाई से कह दिया, अगर वह अपने कथित आपराधिक व्यवहार से अलग होकर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहता, तो घर छोड़कर चला जाए।

बड़े भाई का बस इतना कहना था, छोटे भाई साहब ने तत्काल बड़े का चरण स्पर्श किया और स्वतंत्रता के आकाश की ओर उड़ चले। कई-कई दिन भूखे रहे, पेट पर पत्थर बांधकर भूख दबाने की भी नौबत आई, मगर मनोबल न टूटा। जीवन का पग-पग निर्णायक हो गया। यहां-वहां भटकते बनारस पहुंचे। वही बनारस, जहां पढ़ाकू बच्चों को पढ़ाने वाले भी खूब मिलते हैं और भोजन कराने वाले भी। वहां संस्कृत पढ़ने में मन लग गया, पर मूल लक्ष्य था- मातृभूमि की सेवा और असली प्रतीक्षा थी कि आजाद से कैसे मुलाकात होगी? इस बीच वह अपने शरीर को बलवान बनाते रहे, क्योंकि मातृभूमि के लिए युद्ध में उतरना था।

तब क्रांतिकारियों के निर्विवाद मसीहा थे चंद्रशेखर आजाद। जब वह चाहते थे, तभी उनसे कोई मिल पाता था। महीनों प्रयास और अनेक परीक्षाओं के बाद कानपुर में शिवराम राजगुरु की भेंट आजाद से कराई गई। आजाद ने पूछा, ‘आप क्रांतिकारियों में शामिल होना चाहते हैं?’ जवाब मिला, ‘हां, मैं चाहता हूं और इस दिशा में लगातार प्रयासरत हूं।’ आजाद ने चेताया, ‘यह जानते हुए भी कि इसका परिणाम गोलियों से छलनी शरीर, फांसी या निर्वासन हो सकता है?’ राजगुरु ने दृढ़ता से उत्तर दिया, ‘हां, मुझे पता है, पर मैं इन निरर्थक परिणामों से भयभीत नहीं हूं।’ आजाद ने वक्त जाया न किया। राजगुरु को अपने दल में शामिल कर लिया और कोड नाम रख दिया- रघुनाथ।

संसार जानता है, क्रांतिकारियों के इस दल में भीमा नदी वालेेेेेेे राजगुरु जब सतलुज के करीबी सुखदेव और राबी-चेनाब के पास वाले भगत सिंह से मिले, तब राष्ट्रभक्ति और शहादत का अमर इतिहास बन गया। तीनों में राजगुरु छोटे थे। 24 अगस्त को जन्मे राजगुरु जब अंतिम दिनों में लाहौर जेल में बंद थे, तब बड़े भाई नहीं आए। अंतिम बार मां मिलने आईं, पर रोई नहीं। उनके दिलो-दिमाग में बेटे ‘बापू साहब’ शिवराम राजगुरु (1908-1931) के ही शब्द गूंजने लगे, ‘मां, तुम्हारे दो बेटे हैं, बस इतना समझ लेना कि एक तुम्हारा है और दूसरा भारतमाता का।’

भीमा नदी आज भी बह रही है। उसके तट पर राजगुरु का वह घर आज भी है और खेड़ गांव का नाम राजगुरुनगर हो गया है।

प्रस्तुति : ज्ञानेश उपाध्याय

