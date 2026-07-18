सवालों ने जिंदगी को शिखर पर पहुंचाया

कभी उनकी जिंदगी में इतने अभाव थे कि उन्हें बहुत आसानी से अभागा कह दिया जाता था। उन्होंने होश भी नहीं संभाला था कि पिता का साया उठ गया…

कभी उनकी जिंदगी में इतने अभाव थे कि उन्हें बहुत आसानी से अभागा कह दिया जाता था। उन्होंने होश भी नहीं संभाला था कि पिता का साया उठ गया। आंखें अभी खुली ही थीं कि मां ने उन्हें चाचा-चाची को सौंप दिया। होश संभाला ही था कि प्यारे चाचा चल बसे। जिंदगी अभावों के भंवर में ऐसी फंसी कि सबसे पहले पढ़ाई छूट गई। उम्र जैसे ही 12वें वर्ष में पहुंची, लकड़ी की चकरी बनाने वाली मिल में मजदूरी के लिए मजबूर होना पड़ा।

वह मजदूरों की भीड़ में खो जाते, पर एक गुण था, जो उन्हें तमाम मजदूरों से अलग ला खड़ा करता था। वह सवाल पूछते थे और कुछ नया जानने की बेहिसाब तमन्ना थी। सवाल उन्हें हमेशा आगे ला खड़ा करते थे। ऐसा क्यों होता है? कैसे या कब होता है? ऐसा फिर कैसे होगा? इसे मैं कैसे करूंगा? वह सवाल लिए जवाबों का पीछा करते रहते थे। उन्हें एक दिन पता चला कि स्थानीय पेपर मिल में बिजली आने वाली है। अब बिजली से ही काम होगा। फिर क्या था, बिजली से जुड़े सवाल उमड़ने लगे। जवाब जानने, सीखने और कड़ी मेहनत का सिलसिला चल पड़ा। नतीजतन, इन अनपढ़, लेकिन कुशल 16 वर्षीय मजदूर को पेपर मिल में काम मिल गया। जल्दी ही उन्हें इतनी जानकारी हो गई कि बिजली के बड़े इंजीनियरों की मदद करने लगे।

उनकी जिंदगी में फिर निर्णायक मोड़ आया। टाइटैनिक डूब गया। इस हादसे में सैकड़ों लोगों को बचाने में भूमिका निभाने वाले वायरलेस ऑपरेटर की बड़ी चर्चा हुई। तब उनके दिमाग को वायरलेस संबंधी अनगिनत सवाल परेशान करने लगे। वायरलेस कैसे काम करता है? कैसे संदेश भेजे जाते हैं? तब बिजली के जानकार 18 वर्षीय नौजवान नौसेना में भर्ती हो गए, ताकि वायरलेस के बारे में सब कुछ जान सकें। नौसेना में रहते हुए ही वह जब भी जहाज पर जाते, अपने साथ गणित, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान की जरूरी किताबें ले जाते थे। उनके पास डिग्री नहीं थी, पर हुनर और तजुर्बा जुटा रहे थे। सेना में उन्हें बहुत सम्मान हासिल हुआ। वह रडार सिस्टम के शीर्ष विशेषज्ञ बन गए। नौसेना से अलग होते ही रडार, तरंगों व इलेक्ट्रॉनिक्स के काम करने वाली एक कंपनी रेथियॉन ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। जहां उन्होंने मैग्नेट्रॉन बनाने का एक बहुत तेज तरीका खोजा, जिससे उनकी कंपनी को बहुत फायदा हुआ।

एक दिन, मैग्नेट्रॉन पर काम करते हुए वह एक सक्रिय रडार सेट के पास खड़े थे, तब उन्होंने गौर किया कि उनकी जेब में रखी कैंडी पिघल गई। अब उनके दिमाग में सवाल उपजा, यहां खड़े होने से कैंडी क्यों पिघली? यहां खड़े होने से क्या-क्या पिघल सकता है? रडार सेट के पास उन्होंने पहले मक्के के दानों को आजमाया और वे फूट पड़े। उन्होंने एक चाय की केतली में अंडा रखा और उसके ठीक ऊपर मैग्नेट्रॉन रख दिया। अंडा उस सहकर्मी के चेहरे पर फट गया, जो केतली में झांक रहा था! वह समझ गए कि माइक्रोवेव से जो तापमान पैदा हो रहा है, उससे भोजन पकाया जा सकता है। कंपनी ही नहीं, कंपनी के बाहर भी शोर हो गया कि डिग्री-हीन वैज्ञानिक पर्सी स्पेंसर ने एक ऐसा यंत्र बनाया है, जिसमें बगैर आग के भोजन पक जाता है। स्पेंसर ने दुनिया को बताया कि माइक्रोवेव कपड़ों से गुजर सकते हैं। कांच से गुजर सकते हैं। पानी को तेजी से उबाल सकते हैं। मोम के कागज से गुजर सकते हैं और पॉपकॉर्न बना सकते हैं। प्लास्टिक से गुजरते हुए ठंडे भोजन को फिर गरम कर सकते हैं।

अनेक परीक्षणों के बाद पर्सी स्पेंसर (1894-1970) ने दुनिया का पहला असली माइक्रोवेव ओवन बनाया। उन्होंने माइक्रोवेव उत्पन्न करने वाली एक शक्तिशाली मशीन को धातु के बंद बक्से से जोड़ा। माइक्रोवेव को धातु के बक्से के अंदर ही रखा, ताकि उसे इस्तेमाल करना सुरक्षित हो जाए। भारत जिस वर्ष आजाद हुआ था, उसी वर्ष दुनिया में पहला माइक्रोवेव ओवन बाजार में आया था। वह माइक्रोवेव ओवन छह फीट ऊंचा था, उसका वजन लगभग 750 पाउंड था और वह बहुत महंगा था। स्पेंसर यहीं नहीं रुके, वह माइक्रोवेव ओवन को छोटा, किफायती और सुरक्षित बनाते चले गए। उनकी कंपनी मालामाल होती चली गई। उन्हें खूब सम्मान और ख्याति हासिल हुई। औपचारिक शिक्षा से वंचित रहे स्पेंसर इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियो इंजीनियर्स के सम्मानित सदस्य और अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स ऐंड साइंसेज के फेलो बनाए गए। मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से नवाजा।

आज माइक्रोवेव ओवन भोजन की दुनिया में बहुत बड़ा सहारा है। इसमें भोजन पकाते या गरम करते हुए उन्हें जरूर याद करना चाहिए। 19 जुलाई को जन्मे वही पर्सी स्पेंसर, जिनकी जिंदगी सवालों से हासिल कामयाबियों का सिलसिला थी।