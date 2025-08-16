Hindustan Meri Kahani Column 17 August 2025 जब आंखों से देखा न गया अत्याचार, Blog Hindi News - Hindustan
Hindi Newsओपिनियन Hindustan Meri Kahani Column 17 August 2025

जब आंखों से देखा न गया अत्याचार

ऐसा क्यों होता है कि जब किसी इंसान को ज्यादा ताकत मिल जाए, तो वह दूसरे इंसानों के साथ हैवानियत शुरू कर देता है? वह खुद को इंसानों से बेहतर मानने लगता है और उसे लगता है कि वह मनमानी कर सकता है। कभी ठीक ऐसा ही अंग्रेज सोचते थे…

Hindustan लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 11:03 PM
ऐसा क्यों होता है कि जब किसी इंसान को ज्यादा ताकत मिल जाए, तो वह दूसरे इंसानों के साथ हैवानियत शुरू कर देता है? वह खुद को इंसानों से बेहतर मानने लगता है और उसे लगता है कि वह मनमानी कर सकता है। कभी ठीक ऐसा ही अंग्रेज सोचते थे। हर महादेश में किसी न किसी देश या देशों पर उनका साम्राज्यवादी शिकंजा कसा हुआ था। ऐसा ही एक क्षेत्र था बर्मा, जिसे अंग्रेज भारत से अलग करने में जुटे थे। वहां अंग्रेजों ने दमन-चक्र चला रखा था। लगभग रोज ही अनेक स्थानीय लोगों को अंग्रेज मारते थे या फांसी चढ़ाते थे।

उस दिन न जाने किस अपराध में एक भारतीय को फांसी दी जानी थी। एरिक ऑर्थर ब्लेयर नामक अंग्रेज पुलिस अधिकारी भी वहीं थे, उन्हें यह तक नहीं पता था कि अपराध क्या है, कथित अपराधी का नाम क्या है? उनके वरिष्ठ अधिकारी को भी शायद ही पता होगा, बस आदेश आया था कि फांसी होनी है।

एरिक चुपचाप खड़े देख रहे थे। वह कैदी लाया गया, एकदम स्वस्थ। एक दुबला-पतला हिंदू , जिसका सिर मुंडा हुआ था और आंखें धुंधली और तरल थीं। उसकी घनी और कुछ ज्यादा बड़ी मूंछें थीं। एरिक को वह व्यक्ति हास्य कलाकार जैसा लगा। वह जब आया, तो जलभराव वाली जगह से खुद को बचाते हुए आगे बढ़ा। छह लंबे-चौड़े भारतीय पहरेदार उसके आसपास थे।

अचानक एरिक के हृदय में करुणा का संचार शुरू हो गया कि अरे, यह आदमी कुछ ही पल का मेहमान है। यह अभी ठीक वैसे ही जिंदा है, जैसे हम जिंदा हैं। यह सुबह हुई बारिश और उससे पैदा कीचड़ से बचकर ठीक वैसे ही चल रहा है, जैसे हम चलकर आए हैं। उसके शरीर के तमाम अंग काम कर रहे हैं, आंतें भोजन पचा रही हैं, त्वचा खुद को नया बना रही है, नाखून बढ़ रहे हैं, ऊतक बन रहे हैं, लेकिन उफ्, यह चंद सेकंड का मेहमान है। आज अचानक एक झटके से यह हमसे दूर चला जाएगा, एक दिमाग कम हो जाएगा, एक दुनिया घट जाएगी।

छोटा सा फांसी कक्ष था, पांच गज दूर ही सब खड़े देख रहे थे। जब फंदा लगा, तब कैदी अपने भगवान को पुकारने लगा, राम, राम...। वह लगभग कराहते हुए रो रहा था। एरिक एक-एक दृश्य को स्तब्ध देखते रहे। फांसी दी गई, तो सभी अंग्रेजों को राहत का एहसास हुआ। लटके हुए इंसानी जिस्म से बमुश्किल सौ गज की दूरी पर सभी ने खाने-पीने का आनंद उठाया। उन अंग्रेजों के लिए फांसी देना रोज का धंधा था। वे रोज किसी न किसी गुलाम को फांसी चढ़ाते थे, क्योंकि वे खुद को गुलामों से बहुत श्रेष्ठ मानते थे। एरिक के दिल में यह बात चुभ गई।

एरिक का जन्म मोतिहारी, बिहार में हुआ था, शायद मिट्टी ने असर दिखाया। ब्रिटिश शासन से एक झटके में मोहभंग हो गया। ब्रिटिश साम्राज्यवादी अत्याचार की घटनाएं उनके दिमाग में सिलसिलेवार उमड़ने लगीं। उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेजों ने भारत में रत्ती भर सम्मान भी नहीं कमाया है। स्थानीय लोग अंग्रेजों को हिकारत भरी निगाहों से देखते हैं। अंग्रेज सिर्फ जोर-जुल्म से हुकूमत कर रहे हैं। एरिक को साम्राज्यवादी हिंसा से नफरत हो गई। बहुत शर्मिंदगी होने लगी। जब वह महज साढ़े चार साल की नौकरी के बाद अवकाश लेकर बर्मा से इंग्लैंड लौटे, तो तय कर लिया, अब ऐसी नौकरी में नहीं रहना है। वह गहरे अपराध बोध से ग्रस्त हो गए। उनके सामने दो ही काम रह गए। पहला काम साम्राज्यवाद के खिलाफ लेखन, तो दूसरा काम, गरीबों-मजदूरों-भिखारियों के साथ रहना, ताकि उनका अपराध बोध कम हो सके। उन्हें हमेशा लगता था कि वह भी कहीं साम्राज्यवादी व्यवहार का हिस्सा न बन जाएं। वह अपने देश इंग्लैंड में ही नहीं, पेरिस में भी बेघर मजदूर की तरह रहे, रेस्तरां में बर्तन धोने का काम किया। वह बेचैन हो जाते थे कि बर्तन तो धुल जाएंगे, पर आंखों के सामने जो पाप हुए हैं, वे कैसे धुलेंगे? उन्हें लगता था कि उन्हें भी कोई पापियों, अपराधियों में गिन रहा होगा।

उन्होंने बर्मा में बिताए वक्त को बहुत तफसील से लिखा और अपना लेखकीय नाम रखा- जॉर्ज ऑरवेल। बर्मा उनकी स्मृति में एक महाशोक की तरह रच-बस गया था। फिर भारत लौटने की कभी हिम्मत न हुई। साम्राज्यवाद पर पूरी तल्खी के साथ प्रहार करती उनकी रचनाएं आज भी खूब पढ़ी जाती हैं। जॉर्ज ऑरवेल (1903-1950) की सबसे बेहतरीन रचना एनिमल फार्म 17 अगस्त 1945 को प्रकाशित हुई थी, जिसमें साम्राज्यवाद का भरपूर मखौल उड़ाया गया था।

इस रोचक उपन्यास में परेशान जानवर एकजुट होकरअपने मालिक किसान के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। जानवरों की भी मांग है कि उनके जीवन में किसी का अनावश्यक हस्तक्षेप न हो और वे भी समता, स्वतंत्रता के साथ खुशी से रह सकें।

प्रस्तुति : ज्ञानेश उपाध्याय

India

