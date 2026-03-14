बाबा साहब की राह पर चले नए साहब

भारतीय संविधान ने समाज में समानता की राह तैयार कर दी थी, पर सारे लोग उस राह पर चलने को तैयार नहीं थे। संविधान को लागू हुए आठ वर्ष बीत चुके थे और संविधान के एक बड़े निर्माता बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की जयंती आने वाली थी। खुद बाबा साहब दो साल पहले ही दुनिया से रुखसत…

भारतीय संविधान ने समाज में समानता की राह तैयार कर दी थी, पर सारे लोग उस राह पर चलने को तैयार नहीं थे। संविधान को लागू हुए आठ वर्ष बीत चुके थे और संविधान के एक बड़े निर्माता बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की जयंती आने वाली थी। खुद बाबा साहब दो साल पहले ही दुनिया से रुखसत हुए थे। तब दलितों-शोषितों का एक सजग तबका था, जो बाबा साहब को दिलो-जान से याद रखना चाहता था।

ऐसे ही सजग लोगों में शुमार थे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी दीना भामा, जिन्हें आंबेडकर जयंती पर छुट्टी चाहिए थी। वह पुणे स्थित अपने विस्फोटक अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला के कार्यालय में बड़े साहब के सामने आवेदन लिए खड़े थे। साहब छुट्टी देने को तैयार न थे और दीना अड़े हुए थे कि छुट्टी लेकर रहेंगे। बात इतनी बिगड़ी कि साहब ने दीना पर अनुशासनहीनता का आरोप जड़ा और नौकरी से बर्खास्त कर दिया।

दीना भामा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नौकरी चली गई, अब क्या होगा? आंसू बह चले। अपराध कोई नहीं, पर सजा बेहिसाब? यह बात आग की तरह दफ्तर में फैली, तो पंजाब से पधारे एक नए अफसर तक पहुंची। नए साहब की उम्र महज 24 थी, वह तत्काल दीना भामा के पास पहुंच गए। पूरे मामले का पता किया और जान गए कि चतुर्थ श्रेणी के इस सफाईकर्मी के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। दीना ने लगभग रोते हुए बताया कि वह बहुजन समाज से आते हैं, इसलिए विभाग के प्रबंधन ने उनके साथ निष्ठुरता का व्यवहार किया है।

संयोग से नए साहब भी बहुजन समाज से आते थे। हालांकि, वह सिख समुदाय से थे, तो उनका सामना उनके राज्य पंजाब में भेदभाव से कभी नहीं हुआ था। वह बहुत मनोयोग से उच्च शिक्षा पूरी करते हुए सरकारी अफसर बहाल हुए थे, लेकिन दीना भामा की पीड़ा ने उन्हें बहुत तल्खी से यह एहसास करा दिया कि हां, समाज में असमानता है, भेदभाव, शोषण और अन्याय है।

नए साहब तो बाबा साहब को भी ठीक से नहीं जानते थे। तब दीना भामा ने ही बहुजन समाज के विराटतम नेता से उनका परिचय कराया। नए साहब ने पूछा, ‘तुम्हें आंबेडकर से इतना लगाव क्यों है?’ दीना भामा ने जवाब दिया, ‘मैंने अपने शहर जयपुर से दिल्ली जाकर बाबा साहब का भाषण सुना था। उनके प्रति मेरे मन में बहुत श्रद्धा है। मैं आजीवन उनका आभारी रहूंगा।’

नए साहब बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने दीना भामा को बताया कि मेरा नाम कांशीराम है और मैं यहां प्रथम श्रेणी अधिकारी हूं, मैं भी बहुजन समाज से आता हूं। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा और तुम्हें जरूर इंसाफ दिलाऊंगा। चिंता मत करो, आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं।

दीना भामा को फिर नौकरी दिलाने के लिए कांशीराम ने विधिवत संघर्ष शुरू किया। संविधान का सहारा लिया और साथ ही, संविधान के रचयिता बाबा साहब की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का भी अध्ययन शुरू किया। कांशीराम जाति और जातिगत भेदभाव के उन्मूलन के प्रति सजग हो गए और समझ गए कि बिना संघर्ष गुजारा नहीं है। वह दीना भामा की बहाली के लिए तन-मन-धन से जब सक्रिय हुए, तब कार्यालय के प्रबंधन को झुकना पड़ा। दीना भामा की नौकरी पर वापसी हुई और पहली बार कांशीराम को नई जीत और नए जीवन का आभास हुआ।

कांशीराम ने बाबा साहब के पूरे जीवन व साहित्य का अध्ययन किया और उनके मन में बहुजन समाज के लिए लड़ने की भावना प्रबल होती चली गई। कुछ ही वर्षों में उन्हें एहसास हो गया कि नौकरी में रहते बड़ी लड़ाई मुमकिन नहीं है। उन्हें आला दर्जे की सरकारी नौकरी करते दस साल भी नहीं हुए थे, उन्होंने नौकरी से पीछा छुड़ाया और बाबा साहब की छोड़ी हुई राह पर चल पड़े। जीवन बहुजन आंदोलन को समर्पित कर दिया। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए जब संगठन खड़ा किया, तब दीना भामा भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े थे।

उनका संगठन धीरे-धीरे बड़ा होता गया, उसे नए-नए नाम मिलते गए और एक दिन आया, जब बहुजन समाज का अपना अलग राजनीतिक दल खड़ा हो गया। कांशीराम की लोकप्रियता ऐसी थी कि उन्हें देश भर में सभी पहचानने लगे। उन्होंने राजनीतिक रूप से सबसे खास उत्तर प्रदेश को मुख्य कर्मभूमि बनाया और करोड़ों बहुजनों का सत्ता का स्वाद चखाया।

15 मार्च को जन्मे मान्यवर कांशीराम (1934-2006) के योगदान को हमारा समाज कभी नहीं भूल सकता। वह बार-बार कहते थे, ‘हम तब तक नहीं रुकेंगे, जब तक हम व्यवस्था के पीड़ितों को एकजुट नहीं कर लेते हैं और अपने देश में असमानता की भावना को उखाड़ नहीं फेंकते हैं।’