फटे जूतों की तलाश में एक फुटबॉलर

हैदराबाद में बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला था। उसके लिए टीमें तय हो रही थीं और टीम में शामिल होने के लिए खिलाड़ी तैयार हो रहे थे। जो घर से संपन्न खिलाड़ी थे, उन्हें कोई चिंता नहीं थी, पर एक गरीब खिलाड़ी था…

हैदराबाद में बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला था। उसके लिए टीमें तय हो रही थीं और टीम में शामिल होने के लिए खिलाड़ी तैयार हो रहे थे। जो घर से संपन्न खिलाड़ी थे, उन्हें कोई चिंता नहीं थी, पर एक गरीब खिलाड़ी था, जो एक जोड़ी जूते के लिए स्थानीय मोची के पास गुहार लगा रहा था। मोची ने साफ कहा, उसके पास वैसा जूता नहीं है। तब युवा ने बिल्कुल गिड़गिड़ाते हुए कहा, ‘कृपया, आप मेरे लिए जूते का इंतजाम कर दीजिए, वरना मैं टूर्नामेंट में खेल नहीं पाऊंगा। मैं गरीब हूं, खरीद नहीं पाऊंगा और बगैर जूते मुझे कोई खेलने नहीं देगा।’ यह सुनकर मोची ने कुछ नरम पड़ते हुए कहा, ‘मुझे किसी पुलिस वाले का पुराना जूता भी मिल जाए, तो मैं खेलने लायक जूते बना दूंगा।’

अब सवाल खड़ा हुआ कि पुराना पुलिसिया जूता कहां मिलेगा? किसी पुलिस वाले से दूर-दूर तक कोई पहचान नहीं थी। तभी सड़क पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला नजर आया। जरूरत और गरीबी से मजबूर युवक ने विनम्र अभिवादन करते हुए ट्रैफिक वाले से एक पुराने जूते की मांग की। मांग अटपटी थी, तो ट्रैफिक वाला सुनकर भड़क गया। युवक ने बार-बार गुहार लगाई, ‘देखिएगा, आपके पास कोई फटा-पुराना जूता जरूर होगा। वही मिल जाए, तो मैं हमेशा आभारी रहूंगा।’ ट्रैफिक वाले ने बेरुखी से पूछा, ‘पुराने जूते का तुम क्या करोगे?’

जवाब मिला, ‘मैं फुटबॉल खेलता हूं। नए जूते के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप पुराने जूते देंगे, तो मेरे खेलने लायक जूते बन जाएंगे। एक मोची ऐसी मरम्मत के लिए तैयार है। आप दया कीजिए, कृपया घर में देखिए, कोई फटा जूता जरूर होगा।’

इस गुहार को गौर से सुनने के बावजूद ट्रैफिक वाले ने फटकराते हुए कहा, ‘पुराने जूते किस काम के? उन्हें कौन रखता है? भागो यहां से, मेरे पास पुराने जूते नहीं हैं।’ जाते-जाते उस युवक ने फिर आग्रह किया, ‘कृपया, आप एक बार देखिएगा। मैं कल आपसे यहीं फिर मिलूंगा।’

सौभाग्य से अगले दिन मुलाकात हुई और ट्रैफिक वाले ने फटा हुआ जूते बेमन से थमाया। फटे जूते देख युवक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बार-बार आभार प्रदर्शन किया और लगभग दौड़ते हुए मोची के पास पहुंचा। अब मोची ने काम के लिए दो रुपये की मांग रख दी और रत्ती भर भी रियायत के लिए तैयार न हुआ। युवक को अच्छे से पता था, अगर वह जूते के लिए पैसे मांगेगा, तो मां पैसे नहीं देंगी। इसलिए उनसे किताब खरीदने के लिए दो रुपयों की मांग रखी और मां ने रुपये दे दिए।

पूरे दो रुपये लेने के बाद मोची ने निराश नहीं किया। एक घंटे में ही फटे जूतों को नया अवतार मिल गया। जूते ऐसे मजबूत और लचीले बन गए कि उन्हें पहनकर युवक का मनोबल आसमान में पहुंच गया। टूर्नामेंट में उन जूतों की फुटबॉल से यारी गजब साबित हुई। गोल पर गोल होते चले गए। सिकंदराबाद में आयोजित उस टूर्नामेंट को देखने कई दिग्गज खिलाड़ी आए थे। मैदान में चमकते उस हीरे पर एक जौहरी की नजर पड़ी। जौहरी समझ गया कि यह खिलाड़ी बहुत खास है। मैच जब समाप्त हुआ, तब जौहरी ने अपने हीरे के पास पहुंचकर परिचय दिया, ‘मैं पुलिस का फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम हूं। तुम्हारा नाम क्या है?’ जवाब मिला, ‘मेरा नाम तुलसीराम बलराम है।’

थोड़ी बातचीत में ही जौहरी कोच रहीम ने फैसला कर लिया कि इस हीरे को भीड़ में खोने नहीं देना है। कोच रहीम ने खिलाड़ी बलराम से कहा, ‘मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। तुम ठान लो, तुम्हें फुटबॉल पर पूरा फोकस करना है।’ फिर क्या था‌, रहीम के पैसे से ही बलराम ने एक साइकिल भाड़े पर ली। अपने गांव अम्मुगुडा से वह साइकिल से रोज हैदराबाद अभ्यास के लिए आने लगे।

अगले ही साल वह हैदराबाद की टीम में शामिल हुए और टीम को संतोष ट्रॉफी दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही। उसी साल वह भारतीय टीम में शामिल किए गए और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित 1956 के ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम चौथे स्थान पर रही। रहीम ही उस टीम के कोच थे। बलराम को मुख्य रूप से 1962 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में भारत को स्वर्ण दिलाने और 1960 के रोम ओलंपिक में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है। भारतीय फुटबॉल की दुनिया में चुनी गोस्वामी, पी के बनर्जी और तुलसीदास बलराम की आदर्श स्वर्णिम तिकड़ी किंवदंती है।

तुलसीराम बलराम (1936-2023) के लिए फुटबॉल ही जीवन था, जिसके लिए वह हैदराबाद से कोलकाता आ बसे। ईस्ट बंगाल क्लब व पश्चिम बंगाल की टीम को उन्होंने कई बार जीत से नवाजा। दर्ज है वह दौर, जब बलराम के चलते फ्रांस जैसी दिग्गज टीम को जीत के लिए नाको चने चबाने पड़े थे।