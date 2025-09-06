Hindustan Meri Kahani Column 07 September 2025 मां, तुम पास हो तो मानो सब कुछ है, Blog Hindi News - Hindustan
Hindustan Meri Kahani Column 07 September 2025

मां, तुम पास हो तो मानो सब कुछ है

बच्चों के लिए मां जमीन है, तो पिता आसमान। जमीन अगर गोद की तरह सदा बिछी रहती है, तो आसमान छाया देने के लिए अक्सर उमड़ पड़ता है। उस बच्चे के साथ भी ऐसा ही था, मां हमेशा मौजूद थी, पर पिता की नामौजूदगी में आसमान केवल….

Sat, 6 Sep 2025
बच्चों के लिए मां जमीन है, तो पिता आसमान। जमीन अगर गोद की तरह सदा बिछी रहती है, तो आसमान छाया देने के लिए अक्सर उमड़ पड़ता है। उस बच्चे के साथ भी ऐसा ही था, मां हमेशा मौजूद थी, पर पिता की नामौजूदगी में आसमान केवल धूप बरसाया करता था। ऐसा नहीं है कि पिता नहीं थे। पिता थे, पर छाया देने वाले आसमान की तरह नहीं थे। वह जब कोयले की खदान से थके-स्याह लौटते, तो उनके प्रति सहानुभूति उमड़ती थी, लेकिन जब वह करीब आते और नशे में बेहोश दिखते थे, तब सारी सहानुभूति बालमन की कोमल हथेलियों से रेत की तरह सरक जाती थी। पिता की आय का बड़ा हिस्सा नशे में बह जाता था। नशे के चंगुल से बचकर जो चंद पाउंड मां की हथेली तक पहुंचते थे, उनसे ब्रेड-बटर का खर्च चलना भी मुश्किल था।

पिता को ज्यादा अक्षर ज्ञान नहीं था, पर मां कभी शिक्षिका रही थीं। माताओं के साथ अक्सर ऐसा होता है, परिवार की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि बाहर नौकरी में गैर-जिम्मेदार कहलाने का खतरा बढ़ जाता है। मां ने शिक्षिका की नौकरी छोड़ छोटे-मोटे रोजगार से घर चलाना शुरू किया।

पिता क्या सोचते हैं, यह बच्चे को कभी पता ही नहीं चला, केवल मां की पीड़ा देखते-सुनते बचपन बीत गया। बाकी भाई-बहन भी थे, पर यह बच्चा मां से कुछ ज्यादा जुड़ा था। अक्सर कमजोरी और बीमारियों से घिरा रहता था, लेकिन उसकी हमेशा कोशिश रहती थी कि वह हर मुसीबत में मां की ताकत बन जाए। मां को राहत देने के लिए ही उसने खराब स्वास्थ्य के बावजूद खूब मेहनत से पढ़ाई की और छात्रवृत्ति पाई। मां को राहत देने के लिए ही वह एक फैक्टरी में क्लर्क बन गया, पर निमोनिया ने जब सेहत पर हमला बोला, तब नौकरी छूट गई।

मां की तकलीफों ने ही उसके मन को लगातार तरल बनाए रखा और वह तरलता ही लेखनी के रूप में यदा-कदा बहने लगी। अपने कमजोर शरीर के साथ उसने अभी लिखना शुरू ही किया था कि मां को कैंसर जैसा असाध्य रोग हो गया। मां पर मानो पीड़ा का पहाड़ टूट पड़ा। पर मां यह गौर से देखती थीं कि बेटा क्या लिख रहा है, कैसा लिख रहा है। एक दिन वह बेटे का लिखा हुआ देखते-पढ़ते संसार से विदा हो गईं। वह मां चली गईं, जो अपने इस युवा बेटे के मन को समझती थीं। कमजोरी की वजह से सब उस बेटे का मजाक उड़ाते थे, पर मां हमेशा अपने इस दुख में डूबते बेटे के लिए नाव और पतवार बन जाती थी। ऐसी सशक्त मां चली गईं, अब मैं क्या-कैसे करूंगा, इस विचार ने उस बेटे को चारों ओर से घेर लिया। मां ने जीवन में कोई सुख पूरा न देखा था। हां, मां को यह उम्मीद बंध गई थी कि उनका बेटा एक अच्छा लेखक बनेगा, परिवार के लिए कुछ नाम और दाम कमाएगा, जिससे घर के हालात सुधर जाएंगे। बेटे के पहले उपन्यास की पांडुलिपि थामे वह संसार से चली गई थीं। उन्हें पांडुलिपि पर बेटे का नाम कितना भव्य नजर आ रहा था- डी एच लॉरेंस।

एक मजबूत मां की ऐसी विदाई ने कमजोर बेटे को जीने का मकसद दे दिया। उसने तय कर लिया कि वह लेखक के रूप में जीवन बिताएगा। शायद मां भी यही चाहती थीं कि बेटा लेखक बने। डी एच लॉरेंस ने शिक्षक बनने की भी कोशिश की थी, पर फिर निमोनिया ने हमला बोल दिया था। नौकरी छूट गई थी, पर लेखनी लगातार चल रही थी। मां के जाने के बाद लगातार तीन साल तक एक-एक कर आई बेहतरीन रचनाओं ने पूरे साहित्य जगत को संपन्न बनाया। मां 1910 में गईं, 1911 में द व्हाइट पीकॉक प्रकाशित हुआ। उसके अगले साल द ट्रेसपास और उसके अगले साल सन्स एंड लवर्स उपन्यास आया।

डी एच लॉरेंस की तमाम रचनाओं में मां की जमीन साफ नजर आती है। सन्स एंड लवर्स तो बहुत हद तक मां के परिवेश से ही प्रभावित है। 11 सितंबर को जन्मे डी एच लॉरेंस (1885-1930) ने अपने जीवनकाल में 12 उपन्यास, 4 यात्रा पुस्तकें, 8 नाटक, कई लघु कथाएं और 12 कविता संग्रहों की रचना की। आज उनके बिना अंग्रेजी साहित्य का इतिहास पूरा नहीं होता है, पर उन्होंने अपने जीवन के पल-पल को मां के बिना अधूरा पाया। उन्होंने मां की याद में बहुत कुछ लिखा। एक पद्य में मां को याद करते हुए भाव कुछ ऐसे उतरे- ‘धीरे से, शाम के अंधेरे में, एक औरत मेरे लिए गा रही है, मुझे वर्षों के अतीत में वापस बुला रही है। जब तक कि मैं यह नहीं देख लेता कि एक बच्चा पियानो के ठीक नीचे बैठा है, झंकृत तारों के स्वर में, और अपनी मां के सुगढ़ पैरों को आहिस्ता दबाते हुए, जो गाते हुए मुस्करा रही है। ...बचपन के दिनों का वह आकर्षण मुझ पर आज भी छाया हुआ है। मेरी तमाम मर्दानगी बिखर गई है। यादों के सैलाब में, मैं बीते हुए वक्त के लिए एक बच्चे की तरह रो रहा हूं।’

प्रस्तुति : ज्ञानेश उपाध्याय

