समस्या की पूंछ

ऐसी कोई समस्या नहीं है, जिसका समाधान नहीं। जब तुम्हें कोई समस्या है और तुम सोचते हो कि उसका कोई समाधान नहीं है, तब तुमने उसे स्वीकार कर लिया। तब वह समस्या नहीं रही, बल्कि यथार्थ बन गई।

Fri, 28 Nov 2025 11:14 PMHindustan लाइव हिन्दुस्तान
उदाहरण के लिए, तुमको यह समस्या लगती है कि नॉर्वे का समुद्र बहुत ठंडा है। निश्चय ही तुम समुद्र को गर्म नहीं कर सकते। यदि इसका कोई समाधान ही नहीं है, तब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो और फिर यह समस्या नहीं रह जाती। तो समस्या सिर्फ तभी तक है, जब तक तुम उसका समाधान ढूंढ़ते हो और इसीलिए कोई समस्या ऐसी नहीं है, जिसका समाधान नहीं। जिस क्षण तुम्हें यह अनुभव हो जाता है कि कोई समाधान नहीं है, वह समस्या समस्या नहीं रह जाती।

समाधान हर समस्या की पूंछ है। समाधान तुम्हें तब मिलता है, जब तुम शांत और स्थिर हो, तुम बुद्धि का प्रयोग करते हो, तुम कार्यशील होते हो, आलसी नहीं रहते और जब तुम्हें दैवी विधि में दृढ़ विश्वास है।

याद रखो, जब तुम अपने को अच्छा समझते हो, तब सूक्ष्म स्तर पर दूसरों को बुरा समझ रहे होते हो। तब क्रोध, द्वेष, नफरत आदि मनोभाव तुम्हारे भीतर आते हैं और जब तुम अपने को बुरा समझते हो, तब तुम्हारा मन क्षुब्ध हो जाता है और फिर वही मनोभाव सबके प्रति क्रोध और द्वेष पैदा करता है। यदि तुम अपने को अच्छा समझते हो, तो यह एक समस्या है। और जब तुम अपने को बुरा समझते हो, तो यह तुम्हारे लिए और बड़ी समस्या है। इसलिए, स्वयं के प्रति धारणाएं बनाना छोड़ दो, तुम्हारी बहुत सारी समस्याएं स्वत: हल हो जाएंगी।

श्री श्री रविशंकर