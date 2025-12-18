Hindustan Hindi News
ओपिनियन hindustan mansa vacha karmana column 19 December 2025
जीने का सही ढंग

जीने का सही ढंग

संक्षेप:

जीवन को जीने के दो ढंग हैं- एक मालिक का और दूसरा गुलाम का। गुलाम का ढंग भी कोई ढंग है! जीना हो, तो मालिक होकर ही जीना, अन्यथा इस जीवन से मर जाना बेहतर है। प्रश्न जीवन का नहीं है…

Dec 18, 2025
जीवन को जीने के दो ढंग हैं- एक मालिक का और दूसरा गुलाम का। गुलाम का ढंग भी कोई ढंग है! जीना हो, तो मालिक होकर ही जीना, अन्यथा इस जीवन से मर जाना बेहतर है।

प्रश्न जीवन का नहीं है। प्रश्न तुम्हारे मन का है। जीवन को मोक्ष की तरफ नहीं जाना है। जीवन तो मोक्ष है। जीवन नहीं भटका है, जीवन नहीं भूला है। जीवन तो वहीं है, जहां उसे होना चाहिए। तुम भटके हुए हो, तुम भूले हो। तुम्हारा मन तर्क की उलझन में है और यात्रा तुम्हारे मन से शुरू होगी। कहां जाना है, यह सवाल नहीं है। कहां से शुरू करना है, यही सवाल है। मंजिल की बात इसीलिए बुद्ध ने नहीं की। मंजिल की बात तुम समझ भी कैसे पाओगे? उसका तो स्वाद ही समझा सकेगा। उसमें डूबोगे, तब ही जान पाओगे।

बुद्ध ने मार्ग की बात कही है। तुम जहां खड़े हो, तुम्हारा पहला कदम जहां पड़ेगा, बुद्ध ने उसकी बात कही है। इसलिए बुद्ध बुद्धि, विचार, अनुशासन और व्यवस्था की बात करते हैं, न कि इस बात की कि जीवन कोई व्यवस्था नहीं मानता। जीवन कोई रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई गाड़ी नहीं है। यह तो परम स्वतंत्रता है। जीवन के ऊपर कोई नियम नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। जीवन अमर्याद है। वहां न कुछ शुभ है और न अशुभ। जीवन में सर्वस्वीकार है। वहां अंधेरा और उजाला एक साथ स्वीकार है। मनुष्य के मन का सवाल है। मनुष्य का मन दरअसल विरोधाभासी बात को समझ ही नहीं पाता। और जिसको तुम समझ न पाओगे, उसे जीवन में भला कैसे उतारोगे? जिसे तुम समझ नहीं पाओगे, उससे तो तुम दूर ही रह जाओगे। तो बुद्ध ने वही कहा, जो तुम समझ सकते हो।

बुद्ध ने सत्य नहीं कहा, बुद्ध ने वही कहा, जो तुम्हारी समझ में आ सके। फिर जैसे-जैसे तुम्हारी समझ बढ़ेगी वैसे-वैसे बुद्ध तुमसे वह भी कहेंगे, जो तुम नहीं समझ सकते। बुद्ध एक दिन गुजरते हैं एक राह से जंगल की। पतझड़ के दिन हैं। वह पूरा वन सूखे पत्तों से भरा है। और आनंद ने बुद्ध से पूछा कि क्या आपने हमें वे सभी बातें बता दीं, जो आप जानते हैं? क्या आपने अपना पूरा सत्य हमारे सामने स्पष्ट किया है?

बुद्ध ने सूखे पत्तों से अपनी मुट्ठी भर ली और कहा, आनंद! मैंने तुमसे उतना ही कहा है, जितने सूखे पत्ते मेरी मुट्ठी में हैं। और उतना अनकहा छोड़ दिया है, जितने सूखे पत्ते इस वन में हैं। वही कहा है, जो तुम समझ सको। फिर जैसे तुम्हारी समझ बढ़ेगी, वैसे-वैसे वह भी कहा जा सकेगा, जो पहले समझा नहीं जा सकता था। बुद्ध कदम-दर-कदम बढ़े। आहिस्ता-आहिस्ता। तुम्हारी सामर्थ्य देखकर बढ़े हैं। बुद्ध ने तुम्हारी बूंद को सागर में डालना चाहा है।

ओशो