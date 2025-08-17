हर धर्म कहता है, हमारा एक ईश्वर है। वह ईश्वर उस धर्म की मान्यताओं के अनुसार वेशभूषा धारण करके पेश किया जाता है। सबके अपने-अपने ईश्वर होते हैं। किसी एक धर्म का ईश्वर दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं होता…

हर धर्म कहता है, हमारा एक ईश्वर है। वह ईश्वर उस धर्म की मान्यताओं के अनुसार वेशभूषा धारण करके पेश किया जाता है। सबके अपने-अपने ईश्वर होते हैं। किसी एक धर्म का ईश्वर दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं होता। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि ईश्वर का कौन सा धर्म होता है? उन्हें क्या पसंद है? यह सवाल इसलिए उठा, क्योंकि आजकल धर्म या ईश्वर को लेकर जो बवाल मचता है, वह व्यर्थ है। जरा बच्चों के मासूम मन में झांककर देखिए, वहां कोई दुविधा या द्वेष है ही नहीं।

मुझे याद आती है एक घटना, जो मेरे साथ बचपन में घटी। तब मैं एक ईसाई स्कूल में पांचवीं या छठी कक्षा में पढ़ती थी, नाम था सेंट उरसुला गर्ल्स हाईस्कूल। ईसाई स्कूल था, तो स्वभावत: हर रोज सुबह अंग्रेजी में ईसाई धर्म की प्रार्थना होती थी। हर प्रार्थना आकाश में रहने वाले पिता से की जाती। उसमें, जीसस और मेरी का नाम जरूर आता, और अंत में ‘आमीन’ कहना होता। स्कूल का विशाल प्रार्थना घर, सबके साथ मिलकर गंभीर आवाज में कही गई प्रार्थना मन में ताजगी भर देती थी।

रोज-रोज शुभं करोति कल्याणम् जैसे श्लोक कह-कहकर ऊब गए मन को यह नया तरीका अच्छा लगा। मैंने एक छोटी सी जीसस की मूर्ति लाकर हमारे उस पूजा गृह में रख दी, जहां किस्म-किस्म के भगवानों की मूर्तियां थीं। राम-कृष्ण जैसे भगवान हों या फिर गणेश और शिव जैसे पौराणिक भगवान, उसके बाद कोई नए संत या महात्मा हों, उनकी तस्वीरें। इन भगवानों व संतों के मेले के बीच मैंने जीसस क्राइस्ट की मूर्ति रख दी। मुझे लगा, एक और भगवान जुड़ गए, तो घर के लोग खुश हो जाएंगे। फिर रोज शाम को तल्लीन होकर मैं ईसाई प्रार्थना करने लगी, पूरी अंग्रेजी में। ‘आकाश के पिता’ से लेकर ‘आमीन’ तक। उसके बाद सूली निशानी। बड़ा पवित्र सा लगता था।

एक दिन मेरी मां ने सुना कि मैं अंग्रेजी में भगवान से बातें कर रही हूं। उन्हें शक हुआ, तो वह पास आईं। जब उन्होंने ‘आमीन’ शब्द सुना, तो उनके हाथ से पानी का ग्लास गिर पड़ा। फिर उन्हें शिवजी के साथ जीसस नजर आए! वह तो रोने लगीं और मैं घबराकर घर से बाहर भाग गई। घर लौटी, तो हमारे बैठकखाने में धर्म संसद लगी हुई थी। मामला संगीन था। एक तो बेटी भ्रष्ट हो गई थी, फिर सारे हिंदू भगवान अपवित्र हो गए दूसरे धर्म के देवता के पास बैठने से।

भगवानों को तो गंगाजल से धोकर, विशेष पूजा-आराधना से शुद्ध किया जा सकता है, बेटी का क्या करें? सबसे पहले मुझे उस स्कूल से हटाकर एक हिंदू कन्या विद्यालय में दाखिल किया गया और जीसस कहां गायब हो गए, पता नहीं चला। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मैंने क्या गलत किया था?