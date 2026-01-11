कुंती ने दुख क्यों मांगा

संक्षेप: कहते हैं कि कुंती ने श्रीकृष्ण से कहा था, मेरे पास हमेशा दुख भेजते रहना। कृष्ण ने हंसकर कहा कि मैं जिस पर कृपा करना चाहता हूं, उसे दुख दे ही देता हूं। इसका क्या मतलब हुआ? लोग तो भगवान के पास सुख मांगने जाते हैं और यहां कृष्ण कहते हैं कि दुख ही मेरी कृपा है। दुख से दूर मत भागना…

कहते हैं कि कुंती ने श्रीकृष्ण से कहा था, मेरे पास हमेशा दुख भेजते रहना। कृष्ण ने हंसकर कहा कि मैं जिस पर कृपा करना चाहता हूं, उसे दुख दे ही देता हूं।

इसका क्या मतलब हुआ? लोग तो भगवान के पास सुख मांगने जाते हैं और यहां कृष्ण कहते हैं कि दुख ही मेरी कृपा है। दुख से दूर मत भागना। दुख यानी याद, अखंड स्मरण। इसलिए दुख की महिमा है। कुंती की बात एक साधारण सांसारिक स्त्री की याचना नहीं है, वरन एक भक्त की आह है, जिसके लिए भक्ति सबसे ऊपर है।

इस वार्तालाप का सार समझना हो, तो ओशो से ही समझ सकते हैं, क्योंकि यहां असली भक्त की बात हो रही है। जो भक्त भगवान से सांसारिक चीजें मांगने जाते हैं, उनकी नहीं। भक्त और भगवान का रिश्ता बहुत अद्भुत होता है। जो भगवान से सुख की प्रार्थना करता है, वस्तुत: वह भगवान को नहीं चाहता, उनसे मिलने वाले सुख के लिए प्रार्थना करता है।

भगवान का उपयोग वह साधन की तरह करता है, साध्य तो सुख है। वह असली भक्त नहीं है। कृष्ण जैसा विराट पुरुष सामने हो, तो क्या कोई छोटा सा सुख मांगेगा? वहां तो कोई मांग बचेगी ही नहीं! जब सच्चा भक्त दुख की प्रार्थना करता है, तो उसका आशय है कि तुम्हारे द्वारा दिया गया दुख भी सुख से बड़ा है, क्योंकि दुख में हम तुम्हारी याद करते हैं। इस बहाने हम तुम्हारे करीब तो आए। यह दुख विरह का दुख है, जो प्रेम को प्रगाढ़ करता है, सारी क्षुद्रता को छोड़कर मन को साफ-सुथरा करता है। उसे विकसित करता है।

दुख मांगने के और भी कई कारण हैं, जो बहुत मनोवैज्ञानिक हैं। सुख मन की तरंगें हैं। वे सांसारिक या मानसिक होती हैं। ऐसे सुख में कोई लंबी संतुष्टि नहीं मिलती और यह बड़ी जल्दी दुख में बदल जाता है। क्षण भर का होता है; आता है, चला जाता है। दुख में लंबाई है। सुख में लंबाई नहीं होती। दुख आता है, तो जाने का नाम लेता मालूम नहीं पड़ता। सुख में गहराई भी नहीं होती। सुख बहुत उथला होता है, इसलिए जिन्हें हम साधारणतः सुखी कहते हैं, वे हमेशा उथले हो जाते हैं।

जो लोग दुख से गुजरते हैं, उनकी आंखों में, उनकी जिंदगी में एक गहराई होती है, जो साधारणतः सुखी आदमी की जिंदगी में नहीं होती। दुख मांजता भी है, निखारता भी है। दुख में अपने भीतर जाने के सिवाय कोई चारा नहीं होता। उसे हम दुनिया को नहीं दिखा सकते। इसलिए वह कुएं की तरह भीतर खुदाई करता है। सुख यूक्लिड के बिंदु की तरह है। बिंदु की परिभाषा है, जिसकी न कोई लंबाई, न कोई चौड़ाई होती है। ऐसा सतही जीवन किस काम का? इसीलिए कुंती ने दुख मांगा, जो अंतत: आनंद में बदल जाता है।