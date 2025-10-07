एक जिज्ञासु शिष्य का सवाल है, ‘क्या हमें परम पुरुष से बार-बार प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें और शक्ति दें?’ आपके सामने कर्तव्य की पुकार है और परम पुरुष आपको इस आह्वान का जवाब देने के लिए आवश्यक शक्ति पहले ही दे चुके हैं….

एक जिज्ञासु शिष्य का सवाल है, ‘क्या हमें परम पुरुष से बार-बार प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें और शक्ति दें?’

आपके सामने कर्तव्य की पुकार है और परम पुरुष आपको इस आह्वान का जवाब देने के लिए आवश्यक शक्ति पहले ही दे चुके हैं। उनके लिए आपको शक्ति मांगना जरूरी नहीं हैै। हम अक्सर भूल जाते हैं कि परम पुरुष ब्रह्मांड की हरेक इकाई में व्याप्त हैं- सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, निहारिकाओं, तारों और छोटे से छोटे अणुओं में उसकी व्याप्ति है। उनकी संगति और व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि आप कभी असहाय, अकेले नहीं हैं। जब तक आपके पैरों के नीचे धूल का एक कण है और सिर पर कोई तारा टिमटिमा रहा है, तब तक आप अकेले नहीं हैं। इसलिए भय और आशंका की कोई आवश्यकता नहीं। बस, आध्यात्मिक पथ पर स्थिर रहें।

हमेशा याद रखें कि परम पुरुष आपको चाहते हैं। उनकी विशेष इच्छा के सम्मान में आप अपनी साधना और कर्तव्य निभाते हैं। ध्यान रहे, आपकी साधना के दौरान परम पुरुष आपकी मानसिक वस्तु हैं और आप उनके विषय हैं। यह उल्टा प्रतीत होता है, पर यही सच्चाई है। जब आप इष्ट मंत्र का जाप करते हैं या विचार करते हैं, तब स्पष्ट होना चाहिए कि आप विषय हैं और परम पुरुष सब कुछ देख रहे हैं। मन में यह विश्वास रखें कि परम पुरुष ने अतीत में आप पर ध्यान दिया है, अब भी दे रहे हैं व भविष्य में भी देखभाल करेंगे। जब यह असंदिग्ध विश्वास आपके मन में होगा, तब ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपका विरोध या नुकसान नहीं कर सकती। परम पुरुष के ईश्वरीय आदेश आपकी सहायता करेगा।

इसलिए मनुष्य को इस संसार में हमेशा न्याय और सौहार्द के साथ रहना चाहिए। उसके लिए किसी का शोषण न करना, किसी को यातना या कष्ट न देना और अपनी क्षमता के अनुसार अपनी शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग करना आवश्यक है। उसे अपनी बुद्धि, शरीर और आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। जब आपने अपनी सारी शक्ति और क्षमता का प्रयोग कर लिया, तब परम पुरुष स्वयं आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। आपको अतिरिक्त शक्ति के लिए प्रार्थना में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यह चिंता करना या डरना कि अब मेरा क्या होगा, बिल्कुल निरर्थक है। परम पुरुष हर परिस्थिति को देखते रहते हैं और आवश्यक कदम उठाते हैं।

इसलिए, मानव जीवन का उद्देश्य स्पष्ट है- परम पुरुष प्रदत्त शक्ति का उपयोग, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह और पूरी निष्ठा से परम पुरुष की कृपा का अनुभव करना। भय, आशंका और निर्भरता छोड़ दें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। यही मानव और परम पुरुष के बीच का संबंध हैं-सहयोग, सम्मान और अविश्वसनीय सुरक्षा।