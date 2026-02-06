वही वासना मुक्त होगा...

सभी शास्त्र मनुष्य की- आत्मा की -महिमा की घोषणा कर रहे हैं, फिर उसके साथ कर्मवाद का भी प्रचार कर रहे हैं। शुभ कर्मों का शुभ फल और अशुभ कर्मों का अशुभ फल होता है। यदि शुभ और अशुभ कर्म आत्मा पर प्रभाव डाल सकते हैं, तो फिर आत्मा तो कुछ भी नहीं रही। वास्तव में, अशुभ कर्म तो व्यक्ति के अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति में बाधा भर डालते हैं और शुभ कर्म उन बाधाओं को दूर कर देते हैं। तभी मनुष्य की महिमा प्रकट होती है। स्वयं व्यक्ति में कभी परिवर्तन नहीं होता। तुम चाहे जो करो, तुम्हारी महिमा को, तुम्हारे अपने स्वरूप को कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता; क्योंकि कोई भी वस्तु आत्मा पर प्रभाव नहीं डाल सकती। उससे आत्मा पर मानो एक आवरण भर पड़ जाता है, जिससे आत्मा की पूर्णता ढक जाती है। योगी जल्दी-जल्दी कर्म का क्षय कर डालने के लिए शरीर-समूह का सृजन करते हैं। फिर इन सब शरीरों के लिए वे अपनी अस्मिता या अहं-तत्व से बहुत से चित्त की सृष्टि करते हैं। इन निर्मित चित्तों का, मूल चित्त से भेद स्पष्ट करने को ‘निर्माणचित्त’ कहते हैं।