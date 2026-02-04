Hindustan Hindi News
फिर पत्थर तराशने लगा

संक्षेप:

संतोष का अर्थ उस सबके प्रति बोध से भरना है, जो तुम्हारे पास है। अधिक की अपेक्षा अनुग्रह की कमी है। यदि तुम देख पाओ, तो जितना तुम्हें मिला है उनके प्रति अहोभाव से भर जाओगे...

Feb 04, 2026 10:17 pm IST
एक सुंदर जापानी कहानी है। एक आदमी चट्टानों को तराशने का काम करता था। वह कड़ी मेहनत करता, लेकिन कमाई कुछ खास नहीं होती। वह असंतुष्ट रहता था। वह आहें भरा करता। एक बार वह चिल्लाकर बोला, ‘काश! मैं इतना धनवान होता कि रेशमी गद्दों पर आराम करता।’ स्वर्ग से एक देवदूत आया और बोला, ‘तुमने जो कहा, तुम वही हो।’

वह आदमी धनवान हो गया, उसने रेशम के गद्दे पर खुद को बैठा हुआ पाया। तभी वहां से उस देश का राजा निकला। उसके रथ के आगे और पीछे घुड़सवार चल रहे थे और सिर के ऊपर सोने का छत्र लगा हुआ था। जब उस धनवान ने यह दृश्य देखा, तो वह अपनी स्थिति से असंतुष्ट हो गया। आहें भरते हुए चिल्लाया, ‘मैं राजा बनना चाहता हूं।’ देवदूत फिर आया और बोला, ‘तुमने जो कहा, तुम वही हो।’ अचानक उस धनवान ने खुद को रथ पर पाया। उसके आगे घुड़सवार चल रहे थे, पीछे घुड़सवार चल रहे थे और ऊपर छत्र लगा हुआ था। उस दिन सूरज तमतमाता हुआ धरती को ऐसे झुलसा रहा था कि जैसे सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। राजा को शिकायत हुई कि सूरज की शक्ति उससे अधिक है। वह असंतुष्ट हो गया। वह चिल्लाया, ‘मैं सूरज होना चाहता हूं।’ देवदूत आया और कहा, ‘तुमने जो कहा, तुम वही हो।’

राजा सूरज बन गया। उसने धरती की सारी खर-पतवार जला दी और पृथ्वी के तमाम राजाओं के काफिलों को झुलसा दिया। फिर एक बादल आया और उसके व पृथ्वी के बीच अड़ गया। इस तरह, वह बादल बन गया।

बादल ने धरती पर मोटी-मोटी बूंदें बरसाईं, जिनसे नदियों में बाढ़ आ गई, घर बह गए, खेत तबाह हो गए। उसकी बूंदें एक चट्टान पर गिरीं, जो टस से मस न हुई। बादल क्रोधित हो गया, क्योंकि चट्टान उसकी शक्ति के सामने झुक नहीं रही थी। वह चिल्लाया, ‘मैं चट्टान होना चाहता हूं।’ देवदूत ने चट्टान बना दिया। तभी एक आदमी छैनी व हथौड़ी लिए हुए आया और चट्टान को तराशने लगा। चट्टान ने सोचा कि इस आदमी के पास इतनी शक्ति कैसे है, जो मेरी छाती से पत्थर तराश रहा और वह असंतुष्ट हो गया। वह चिल्लाया, ‘मैं कमजोर हूं। मैं आदमी बनना चाहता हूं।’ देवदूत ने फिर से उसे संगतराश बना दिया। अब भी वह कड़ी मेहनत करता और थोड़ी सी कमाई होती, मगर उसी में संतुष्ट था।

संतोष का अर्थ उस सबके प्रति बोध से भरना है, जो तुम्हारे पास है। यदि तुम्हें एक झलक भी मिल जाए कि कितना कुछ तुम्हें मिला हुआ है, तो क्या तुम्हारी अपेक्षा रह जाएगी? अधिक की अपेक्षा करना मात्र अनुग्रह की कमी है। यदि तुम पूरे परिप्रेक्ष्य को देख पाओ, तो जो तुम्हें मिला है, तो उसके प्रति अहोभाव से भर जाओगे।

ओशो