अधिकार जताना प्रेम नहीं

प्रेम लक्ष्य है, पर उस तक पहुंचने का साधन भी प्रिय होना चाहिए। लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग पर प्रसन्न रहो- साधन से प्रसन्न रहो, साधन को प्रेम करो। जहां कोई प्रयत्न नहीं होता, जब क्रियाशीलता का ज्वर नहीं, तुम प्रयासहीन होते हो, तब प्रेम सहज उमड़ता है।

प्रेम तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन इसको अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया में प्रायः तुम विषय-वस्तु में उलझ जाते हो, और ऐसा तब होता है, जब तुम्हारी दृष्टि बाहर अटकी है। अपने मूल स्वरूप में वापस आने के लिए तुम्हें आंतरिक दृष्टि की आवश्यकता है।

याद रखो, पीड़ा प्रथम अंतर्दृष्टि है। यह तुम्हें विषय-वस्तु से परे ले जाकर शरीर और मन की ओर मोड़ती है। ऊर्जा दूसरी अंतर्दृष्टि है। इसका तीव्र झोंका तुम्हें वापस आत्मा की ओर लाता है। दिव्य प्रेम तीसरी अंतर्दृष्टि है। दिव्य प्रेम की एक झलक संपूर्णता लाती है और यह सभी सांसारिक सुखों को तुच्छ बना देती है। समाधि चतुर्थ अंतर्दृष्टि है, यानी वह स्थिति, जिसमें चेतना के उत्थान के साथ भौतिक वास्तविकता के प्रति आंशिक सजगता भी होती है। अद्वैत के प्रति सजगता पांचवीं अंतदृष्टि है, अर्थात यह बोध कि सब कुछ एक से बना है।

प्रेम सबके वश की बात नहीं। केवल वही मनुष्य सच्चा प्रेम कर सकता है, जिसने त्याग किया है। जिस मात्रा में तुम त्याग करते हो, वही प्रेम करने की तुम्हारी क्षमता है। प्रायः लोग सोचते हैं कि वैरागी प्रेम नहीं कर सकते और जो प्रेम करते हैं, वे त्याग नहीं कर सकते। इसका कारण है कि तथाकथित वैरागी प्रेमी नहीं प्रतीत होते और जो प्रेमी हैं, वे बहुत अधिकार जमाते हैं और बेबस होते हैं। वास्तव में, सच्चा प्रेम अधिकार नहीं जताता; यह स्वतंत्रता लाता है, वैराग्य भी कुछ और नहीं, स्वतंत्रता ही है। केवल स्वतंत्रता में ही प्रेम पूरी तरह खिल सकता है। प्रेम में तुम कहते हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल यही चाहिए। वैराग्य यह कहना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मुक्त हूं।

प्रेम में और कोई इच्छा नहीं। वैराग्य में कोई इच्छा ही नहीं। प्रेम और वैराग्य, विपरीत प्रतीत होते हुए भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। केवल वैराग्य ही प्रेम और खुशी को कायम रख सकता है। वैराग्य के बिना प्रेम दुख, आधिपत्य, ईर्ष्या और क्रोध में बदल जाता है। वैराग्य तृप्ति लाता है और तृप्ति प्रेम का पोषण करती है। वैराग्य के बिना व्यक्ति असंतुष्ट, हताश, दुखी, भयभीत, शक्की और विवादी हो जाता है और फिर वही पुराना नाटक शुरू हो जाता है।

तथाकथित वैरागी जीवन से कुंठित और निराश होकर भागे हुए लोग हैं। वास्तविक वैराग्य तो ज्ञान और प्रज्ञा से उत्पन्न होता है- काल और स्थान के आधार पर, इस विशाल ब्रह्मांड से अनुभव में मिले जीवन के ज्ञान से।