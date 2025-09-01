मुक्ति तभी मिलेगी

किसी ने पूछा है कि कोई दिखावटी व्यक्ति गंभीर कैसे बन सकता है? सर्वप्रथम हमें इसके प्रति सजग होना होगा कि हम उथले हैं। उथले होने का मतलब क्या है? मूलतः इसका तात्पर्य दूसरे पर निर्भर होना है। है न…

सर्वप्रथम हमें इसके प्रति सजग होना होगा कि हम उथले हैं। उथले होने का मतलब क्या है? मूलतः इसका तात्पर्य दूसरे पर निर्भर होना है। है न? मानसिक रूप से किन्हीं मूल्यों, अनुभवों, स्मृतियों पर निर्भर होना। क्या यही सब उथलेपन के पीछे नहीं हैं? निस्संदेह परावलंबन की प्रक्रिया स्वयं से पलायन की एक विधि है; अपने से बड़े तत्व से ऐसा तादात्म्य, जो मैं हूं, उसका निषेध है। लेकिन जो मैं हूं, उसका निषेध मैं नहीं कर सकता; मुझे उसको समझना होगा, यह नहीं कि मैं ब्रह्मांड, ईश्वर, किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति से अपना तादात्म्य स्थापित करने की कोशिशों में लगा रहूं। इन सबसे एक छिछली विचार-क्रिया उपजती है और वह ऐसी गतिविधि का कारण बनती है, जो खुराफाती होती है। वह खुराफात वैश्विक स्तर पर हो या व्यक्तिगत स्तर पर।

तो पहली बात यह है कि क्या हमें एहसास है, हम यह सब कर रहे हैं? नहीं है। हम तो इसको सही ठहराते रहते हैं। हम कहते हैं, ‘यदि यह सब न करूं, तो करूंगा क्या? मेरी दशा और खराब हो जाएगी। कम से कम मैं किसी बेहतर अवस्था के लिए जूझ तो रहा हूं।’ मगर जितना अधिक हम संघर्ष करते हैं, उतने ही अधिक उथले होते जाते हैं। मुझे पहले इसी को समझना है। यह सबसे कठिन बातों में से एक है। यह स्वीकार करना कि मैं मूर्ख हूं, मैं छिछला हूं, मैं संकुचित विचार वाला हूं, मैं ईर्ष्यालु हूं, आसान नहीं। यदि मुझे इसका एहसास हो जाए, तो वहां से मैं आरंभ कर सकता हूं। निस्संदेह, छिछला मन वह मन है, जो ‘जो है’ से पलायन करता है; और पलायन न करने के लिए गहरी जांच-पड़ताल की दरकार होती है। जिस क्षण मैं यह जान लेता हूं कि मैं उथला हूं, गहनता की एक प्रक्रिया आरंभ हो चुकी होती है।

जब मन कहता है, मैं क्षुद्र हूं और गहराई से इसकी छानबीन करने वाला हूं, तब रूपांतरण की संभावना होती है। वास्तविक क्रांति तभी संभव है, जब हम इस समस्या का सही ढंग से सामना करें। समस्या का सही ढंग से सामना करने से असाधारण आत्मविश्वास आता है। यह आत्मविश्वास खुद के पूर्वग्रहों, संस्कारबद्धताओं के पर्वतों को हिला देता है। लेकिन यदि आप जानते हैं कि आप उथले, दिखावटी हैं और इसकी समस्त गतिविधियों का बिना मूल्यांकन किए, बिना निंदा किए अवलोकन करते हैं, तो आप शीघ्र ही देख लेंगे कि वह उथली चीज बिना उसके साथ कुछ किए ही लुप्त हो गई है।

इसके लिए जरूरत है धीरज की, सतर्कता की, न कि किसी परिणाम के लिए, उपलब्धि के लिए आतुर लालसा की। केवल एक उथला मन किसी उपलब्धि के लिए, परिणाम के लिए लालायित होता है।