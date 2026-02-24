Hindustan Mansa Vacha Karmana 25 Feb 2026
एक धार्मिक व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहता है। वह वर्तमान को समझता है और भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करता है। इसलिए धर्मपथ पर चलने वाले व्यक्ति के लिए धैर्य पहली और अनिवार्य शर्त है…
किसी भी वस्तु, व्यक्ति या विचार की प्रकृति कुछ विशिष्ट गुणों और विशेषताओं से निर्धारित होती है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की पहचान भी उसके गुणों से ही होती है। वेदों और शास्त्रों में ऐसे अनेक गुणों का उल्लेख किया गया है, जो मनुष्य को वास्तविक अर्थों में धार्मिक बनाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण गुण धैर्य है।
धैर्य का अर्थ है, किसी भी परिस्थिति में विचलित न होना। परेशान होना, घबराना या अधीर हो जाना मनुष्य के लिए न तो उचित है और न ही हितकारी। एक धार्मिक व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहता है। वह वर्तमान को समझता है और भविष्य के लिए स्वयं को तैयार करता है। इसलिए धर्मपथ पर चलने वाले व्यक्ति के लिए धैर्य पहली और अनिवार्य शर्त है।
इसके बाद आता है दमन, जिसका वास्तविक अर्थ आत्मसंयम है। शास्त्रों में दमन और शमन, इन दो शब्दों का स्पष्ट अंतर बताया गया है। दमन का अर्थ है स्वयं पर नियंत्रण, जबकि शमन का अर्थ है, दूसरों या असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण। जो व्यक्ति समाज में अन्याय, अराजकता और असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध संघर्ष करता है, वह शमन करने वाला कहलाता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, वासनाओं, क्रोध और लोभ को नियंत्रित करता है, वही दमन करने वाला है। बिना आत्मसंयम के धर्म की कल्पना अधूरी है।
अस्तेय आचार-संहिता का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अस्तेय का अर्थ होता है- चोरी न करना। शास्त्रों में चोरी के दो प्रकार बताए गए हैं- बाहरी और आंतरिक। दूसरों की जानकारी या अनुमति के बिना उनकी वस्तु, धन या अधिकार छीनना बाहरी चोरी है। आंतरिक चोरी मन के भीतर होती है। जैसे, ईर्ष्या, अनुचित लाभ की इच्छा या किसी का हक छीनने की मानसिक प्रवृत्ति। यद्यपि आंतरिक चोरी से किसी को प्रत्यक्ष हानि नहीं होती, फिर भी यह व्यक्ति को भीतर से चोर बना देती है। इसलिए अस्तेय का वास्तविक अर्थ है- विचार, वाणी और कर्म, तीनों स्तरों पर चोरी से बचना।
जब मनुष्य अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, तब उसे इंद्रियनिग्रह कहा जाता है। जीवन के हरेक स्तर पर मनुष्य अपनी इंद्रियों का उपयोग करता है, परंतु धार्मिक व्यक्ति वही है, जो उनका स्वामी हो, दास नहीं। हजारों पुस्तकें पढ़ लेने मात्र से वास्तविक ज्ञान नहीं आता, क्योंकि मानव स्मृति सीमित होती है। साधना द्वारा स्मृति-शक्ति को जाग्रत करना आवश्यक है। विद्या आत्मज्ञान है, जो मनुष्य को परमार्थ की ओर ले जाती है। सांसारिक सुखों तक सीमित ज्ञान अविद्या कहलाता है। व्यक्ति के लिए विद्या आवश्यक है। इसी तरह, व्यक्ति को क्रोध से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि क्रोध विवेक का नाश कर देता है।
श्री श्री आनंदमूर्ति
