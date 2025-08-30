Hindustan Jeena Isi Ka Naam Hai column 31 August 2025 हजारों लोगों की जिंदगी में गरिमा सहेजते शेख, Blog Hindi News - Hindustan
Hindustan लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 10:33 PM
हजारों लोगों की जिंदगी में गरिमा सहेजते शेख

मानव सभ्यता की तरक्की हर पीढ़ी को चौंकाती है। चंद सेकंडों में हजारों मील दूर बैठे किसी अपने से बोल-बतिया सकने वाली नई पीढ़ी कहां एहसास कर पाएगी कि चिट्ठियों के इंतजार का आलम क्या होता है? ठीक ऐसे ही, आने वाली नस्लें बहुत मुश्किल से मानेंगी कि इस देश के लाखों लोग परिवार का पेट भरने के लिए कभी अपने सिर पर दूसरों का मैला ढोया करते थे! विडंबना यह भी कि वे जिनके घरों को स्वच्छ करते थे, वही उन्हें हिकारत की नजरों से देखा करते। ऐसे में, आसिफ शेख के काम को वे जरूर सलाम करेंगी!

आज से करीब 42 साल पहले मध्य प्रदेश के देवास में एक दलित मुस्लिम परिवार में जन्मे आसिफ का बचपन तकलीफदेह रहा। उसमें माली तंगी भी थी और सामाजिक हदबंदी भी। आर्थिक अभावों की ओर से तो मन को फिर भी बहलाया जा सकता था, मगर सामाजिक उपेक्षा का दंश रोज-रोज सताता। स्कूल से लेकर बस्ती तक पसरे जातिगत भेदभाव ने आसिफ को एक संजीदा इंसान बना दिया था। किशोर वय में ही उनके मन में यह साफ हो गया था कि इस स्थिति को बदलना ही होगा और इसके लिए खुद भी पहल करनी पड़ेगी।

पढ़ने-लिखने में जहीन आसिफ अपने दिल की बातें स्कूल और बस्ती के हमउम्र किशोरों के साथ साझा करते। एक जैसे दुख ने उन सबको मांजा था, इसलिए आसिफ को कई हमख्याल मिल गए। तब वह 17 साल के रहे होंगे, उज्जैन की एक अवैध पटाखा फैक्टरी में विस्फोट हुआ था। उस हादसे में कई लोग मारे गए थे। इनमें तीन दलित बच्चे भी थे। खबर मिली, उनमें से कई दलितों से बंधुआ मजदूरी कराई जा रही थी। आसिफ की अगुवाई में कई किशोरों-युवाओं ने एकजुट होकर बंधुआ मजदूरी के विरोध का निर्णय लिया। हाशिये पर जी रहे समुदायों के कई वयस्क भी उनके साथ आ जुड़े। इस अनुभव से आसिफ को हौसला मिला कि जुल्म और ज्यादती से जंग में वह कभी अकेले नहीं पड़ेंगे।

पढ़ाई के साथ-साथ आसिफ छुआछूत और बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन की दिशा में सक्रिय संगठनों से जुड़कर जमीनी हालात का जायजा लेने में जुट गए। अब तक वह अच्छी तरह जान चुके थे कि शिक्षा के बगैर कोई भी समाज अपने अंदर बेहतरी नहीं ला सकता, उधर दलित-मुस्लिम समाज के बच्चों को मामूली गलती पर भी स्कूलों से निकाल दिया जाता था। दरअसल, समाज के सामंत जानते थे कि अगर ये लोग पढ़-लिख गए, तो बंधुआ मजदूरों की फैक्टरियों को ताले लग जाएंगे। आसिफ और उनके वोलंटियर साथी देवास में रात्रि पाठशाला लगाने लगे, ताकि वंचित तबके के बच्चों को शिक्षा दी जा सके।

साल 2000 में आसिफ शेख ने अपने 12 साथियों के साथ मिलकर ‘जन साहस’ नाम से एक संस्था की नींव रखी। वह आंबेडकर को पढ़ चुके थे। उनका बीज मंत्र, तो जैसे जेहन में नक्श हो गया था- शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो जाओ! कुलीन तबके के 22 साल के नौजवान जब रोमांस और दुनियावी चकाचौंध के मोहपाश में बंधे रहते थे,आसिफ साथियों के साथ दलितों व पसमांदा मुसलमानों के लिए सामाजिक सम्मान की सड़क बनाने में जुट गए। उनके साथ होने वाले भेदभाव के कारणों का अध्ययन करने लगे।

इस अध्ययन में ही उन्हें पता चला कि देवास में भौरासा की कई महिलाएं सिर पर मैला ढोने का काम करती हैं। आसिफ ने 26 महिलाओं को इस अमानवीय प्रथा को त्यागने के लिए राजी किया। यह आसान नहीं था, क्योंकि इन गरीबों की कमाई का दूसरा कोई जरिया नहीं था। आसिफ और उनकी संस्था ने पहले इनकी आय के विकल्प तलाशे, फिर इस अमानवीय पेशे के विरोध का कार्यक्रम आयोजित किया। इन सभी 26 महिला श्रमिकों ने अपनी टोकरियां जलाकर इस पेशे को त्यागने का फैसला किया।

हंगामा मच गया। सामंतों ने न सिर्फ आसिफ और उनके साथियों को जान से मारने की धमकी दी, उन पर हमले किए, बल्कि एक दलित महिला की झोंपड़ी भी जला डाली, ताकि डरकर वे सब काम पर लौट आएं। मगर महिलाएं डटी रहीं। वे किसी कीमत पर उस नरक में लौटने को तैयार न थीं। आसिफ पहले से ही कई एनजीओ के संपर्क में थे, उन्होंने इन सभी के लिए मशीनें और सिलाई-कताई के काम की व्यवस्था कर रखी थी। इस अमानवीय गुलामी से आजाद स्त्रियों ने 2006 से देवास के अनेक गांवों में जा-जाकर महिलाओं को इस काम को त्यागने के लिए मनाना शुरू किया। परिणामस्वरूप, 16 गांवों के 60 से भी अधिक परिवारों ने यह काम छोड़ दिया।

इस सफलता के साथ आसिफ अपने समुदाय के रहबर बन गए थे। अगले एक दशक में 41,000 से भी अधिक महिलाओं को इस गुलामी से मुक्ति दिलाने में वह सफल हुए। इसके अलावा, हजारों बाल मजदूरों को भी आसिफ ने आजाद कराया। मगर उनकी राष्ट्रीय पहचान 2013 की ‘गरिमा यात्रा’ से बनी। इस मार्च में देश के 225 से भी अधिक जिलों में हजारों लोग शामिल हुए, जो सिर पर मैला ढोने के काम से जुड़े थे। सरकार को इस पेशे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा। 6 दिसंबर, 2013 से इस पर पूरी तरह रोक लागू हो गई। प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए कानूनी प्रावधान किए गए।

आसिफ शेख को कई राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 2020 का ‘सोशल इनोवेटर ऑफ द ईयर अवॉर्ड’ इनमें बेहद खास है। आसिफ की संस्था अब जातिगत भेदभाव के खिलाफ देश के 55 जिलों के 8,000 गांवों में काम कर रही है। इसमें 600 लोग नियमित तौर पर और 6,800 स्वयंसेवी अपना सक्रिय योगदान दे रहे हैं। अपनी उम्र से हजारों गुना अधिक जिंदगियों को रोशन करने से बड़ी सार्थकता भला किसी जीवन की और क्या हो सकती है? सलाम आसिफ शेख!

प्रस्तुति : चंद्रकांत सिंह

INDIA

