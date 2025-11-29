बकरी पालने से नोबेल पाने तक का प्रेरणादायी सफर

संक्षेप: मोहम्मद यूनुस इन दिनों बांग्लादेश सरकार के कार्यवाहक मुखिया हैं। उन्हें यह मुकाम क्यों मिला? क्योंकि नोबेल विजेता होने के कारण देश-दुनिया में उनकी एक पहचान है और वह अमेरिका व पश्चिम के चहेते हैं। क्या आप जानते हैं कि…

मोहम्मद यूनुस इन दिनों बांग्लादेश सरकार के कार्यवाहक मुखिया हैं। उन्हें यह मुकाम क्यों मिला? क्योंकि नोबेल विजेता होने के कारण देश-दुनिया में उनकी एक पहचान है और वह अमेरिका व पश्चिम के चहेते हैं। क्या आप जानते हैं कि 10 दिसंबर, 2006 को उनके साथ एक महिला को भी इस सम्मान से सम्मानित किया गया था? प्रख्यात बांग्ला लेखिका तस्लीमा नसरीन की मानें, तो यूनुस ने बड़ी चतुराई से सारा श्रेय अपने सिर ओढ़ लिया और तस्लीमा बेगम हाशिये पर धकेल दी गईं। तो क्या इससे तस्लीमा बेगम बांग्लादेश के इतिहास से मिट जाएंगी? नहीं! वह तो मिसाल बन चुकी हैं और लाखों बांग्लादेशी औरतें आज भी उनकी जिंदगी से प्रेरणा ले रही हैं।

ढाका से करीब 330 किलोमीटर दूर भारत-बांग्लादेश सीमा पर एक जिला है चपैनवाबगंज। इसी के शिबगंज उप-जिले में तस्लीमा पैदा हुईं। माता-पिता ने स्थानीय स्कूल में नाम लिखा दिया था, तस्लीमा जाती भी थीं, मगर जिन घरों में दो जून के भोजन के अक्सर लाले पड़ जाते हों, उनमें किताबों-कॉपियों की चिंता की गुंजाइश ही कहां बचती? लिहाजा, पांचवीं के बाद स्कूल छूट गया। अब घरेलू कामकाज में महारत हासिल करना और निकाह का इंतजार ही उनके जीवन का मकसद रह बचा था। यह अकेली तस्लीमा की त्रासदी नहीं थी, उन जैसी हर ग्रामीण बच्ची की यही नियति थी।

वह जिस समाज से आती हैं, उसमें बेटियों की शादी तब छोटी उम्र में ही कर दी जाती थी। विडंबना देखिए, लड़कियां निकाह के लिए यह सोचकर खुश हो जातीं कि शायद ससुराल में उन्हें कुछ बेहतर जिंदगी मिल जाए। तस्लीमा को तो यह खुशी भी नसीब नहीं हुई, क्योंकि वहां के हालात मायके से भी बदतर थे। पति अबू हनीफ बेरोजगार थे और उनके पास इतनी जमीन भी नहीं थी कि उसमें कुछ बोया-उगाया जा सके। आगे पहाड़-सी जिंदगी कैसे कटेगी, यह सोचकर ही खौफ हो आता था। तस्लीमा को पता चला कि इलाके का ग्रामीण बैंक अपना काम शुरू करने के लिए छोटे-मोटे कर्ज भी देता है।

यह सूचना गहन अंधकार में किसी बिजली की तरह कौंधी। तस्लीमा ने देखा था कि फाकाकशी के शिकार कई परिवारों ने ग्रामीण बैंक से कर्ज लेकर मुर्गियां पाली थीं और उनके हालात सुधरने लगे थे। 2 मई, 1992 को वह ग्रामीण बैंक पहुंच गईं। सदस्य बनते ही उन्हें 1,500 टका (रुपये) का लोन मिल गया। इस पैसे से उन्होंने एक बकरी खरीदी। घर की दूसरी जिम्मेदारियां निभाते हुए तस्लीमा ने उस बकरी की देखभाल कुछ यूं की थी, मानो कोई खजाना हाथ आया हो। वह बकरी उनकी उम्मीदों का खजाना ही तो थी।

बकरी ने कई बच्चे दिए। तस्लीमा ने सफलता का स्वाद चख लिया। उन्होंने ग्रामीण बैंक से ही कर्ज लेकर पति के लिए घड़ी मरम्मत की एक दुकान खोली, मुर्गियां पालीं और फिर जमीन का एक छोटा-सा टुकड़ा लेकर उसमें सब्जियां उगानी शुरू कर दीं। तस्लीमा ने किसी प्रबंधन संस्थान से अलग-अलग क्षेत्र में निवेश का गुर नहीं सीखा था, उन्होंने जिंदगी का ककहरा पढ़ने के साथ-साथ जोखिम प्रबंधन का तरीका सीखा। आय के विविध स्रोतों से वित्त-प्रबंधन में सहूलियत हुई और साल-दर-साल उन्हें अच्छी कमाई होने लगी। कुछ ही सालों में उन्होंने एक बीघे में फैला आम का बाग खरीद लिया। एक छोटे ट्रैक्टर की मालकिन बन गईं।

बैंक अधिकारी और आस-पास के लोग उनकी कर्मठता और सूझबूझ की दाद देने लगे थे। जिस तस्लीमा के पास एक वक्त ढंग की झोंपड़ी नहीं थी, अब पक्के मकान थे और उनके खाते में हमेशा 10-12 लाख रुपये रहने लगे। देखते-देखते वह चपैनवाबगंज में नारी शक्ति कर प्रतीक बनकर उभरीं। वह इलाके की लाचार गरीब औरतों को प्रेरित करने लगीं कि वे इस बैंक से कर्ज लेकर अपने बुरे हालात से बाहर निकलें।

मोहम्मद यूनुस ने 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। इसमें दोराय नहीं कि बांग्लादेश के सुदूर गांव के गरीबों के उद्धार में इस बैंक ने क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। इसकी सफलता की तस्दीक इसी बात से की जा सकती है कि आज वहां के 94 प्रतिशत गांवों में इसकी 2,568 शाखाएं अपनी सेवाएं दे रही हैं। एक कार्यशाला में ब्रांच के सभी सेंटरों के प्रमुख जुटे थे। तस्लीमा ने उस कार्यशाला में बैंक के साथ अपने अनुभव और अपनी माली तरक्की की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर सब जैसे चमत्कृत हो गए। उन्हें उस ब्रांच का प्रतिनिधि चुन लिया गया था।

इसके बाद तो वह क्षेत्रीय व प्रांतीय स्तर पर प्रतिनिधि चुनी गईं। तस्लीमा की काबिलियत और ईमानदारी ने उन्हें ग्रामीण बैंक के ‘बोर्ड ऑफ डायरेक्टर’ में पहुंचा दिया। साल 2004 से 2009 तक वह इसकी सदस्य रहीं। इसी दौरान अक्तूबर 2006 में वह पल भी आया, जब नोबेल कमेटी ने मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण बैंक को साझा तौर पर नोबेल शांति सम्मान देने का एलान किया। ग्रामीण बैंक के सभी शाखा प्रमुखों ने तस्लीमा बेगम को अपना प्रतिनिधि चुना। नोबेल पुरस्कार के इतिहास में यह पहली बार था कि किसी विकासशाील देश की एक ग्रामीण महिला को यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया।

तस्लीमा खुद तो पांचवीं से आगे नहीं पढ़ सकीं, मगर उन्होंने अपने दोनों बच्चों को उनकी मनचाही शिक्षा दिलाई। आज वे दोनों अपने पैरों पर खड़े हैं। तस्लीमा बेगम की तरक्की की कहानी ने न सिर्फ ग्रामीण बैंक की, बल्कि बांग्लादेश की छवि भी निखारी। वर्षों से उन्हें एक नजीर के तौर पर पेश किया जाता रहा। ग्रामीण बैंक की अंदरूनी सियासत और मो यूनुस की तंगख्याली अब भले उन्हें संस्थान के पद से हटा दे, उनकी तस्वीरें बैंक की वेबसाइट से गायब कर दे, मगर तस्लीमा बेगम की दास्तां तो इतिहास की पेशानी पर सुनहरे हर्फों में दर्ज हो चुकी है। दुनिया की आधी आबादी बार-बार उनके किस्से को दोहराते हुए कहेगी कि जीना इसी का नाम है।