काश! हर कस्बे को ऐसे डॉक्टर मिल जाते

दुनिया के तमाम धर्मों ने सेवा को सर्वोच्च कर्म क्यों कहा? क्योंकि इनके प्रणेताओं को यह एहसास था कि एक दौर आएगा, जब इंसान इतना खुदगर्ज हो जाएगा कि समाज का अस्तित्व ही शायद खतरे में पड़ जाए…

दुनिया के तमाम धर्मों ने सेवा को सर्वोच्च कर्म क्यों कहा? क्योंकि इनके प्रणेताओं को यह एहसास था कि एक दौर आएगा, जब इंसान इतना खुदगर्ज हो जाएगा कि समाज का अस्तित्व ही शायद खतरे में पड़ जाए। समाज को जोड़े रखने और मानव मूल्यों की रक्षा के लिए उन्होंने सेवा, करुणा और परमार्थ को सर्वोच्च धर्म बताया। आज जब अपने ही देश में हम अस्पताल का बिल न भर पाने के कारण शव को बंधक रखने या इलाज न करा सकने के कारण गरीबों के तड़प-तड़पकर मरने की खबरें पढ़ते-सुनते हैं, तो स्वप्निल माने जैसे लोग हमें देवदूत लगते हैं!

आज से 43 साल पहले महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सोनगांव में स्वप्निल पैदा हुए। पिता कॉपरेटिव बैंक में सहायक (चपरासी) की नौकरी करते थे और मां गृहिणी थीं। जाहिर है, पिता की मामूली तनख्वाह में किसी तरह परिवार का गुजारा हो पाता था। मगर माता-पिता, दोनों स्वप्निल की शिक्षा को लेकर जागरूक थे। वे उन्हें बड़े सपने देखने को प्रेरित करते। जिला परिषद का सरकारी स्कूल घर से दो किलोमीटर दूर था। नन्हे स्वप्निल को आते-जाते चार किलोमीटर की वह दूरी पैदल ही तय करनी पड़ती। मगर उन्होंने कभी कोई बहाना नहीं बनाया।

पढ़ाई के प्रति बेटे का लगाव देख माता-पिता बहुत खुश होते, मगर एक बात उन्हें लगातार परेशान करती कि स्वप्निल की भविष्य की पढ़ाई संबंधी जरूरतें वे कैसे पूरी कर सकेंगे? बहरहाल, प्राइमरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्वप्निल को 12वीं तक के लिए शाहू महाराज विद्यालय लातूर से छात्रवृत्ति मिल गई। वह और मन लगाकर पढ़ने लगे। मगर उन्हीं दिनों एक ऐसी घटना घटी, जिसने स्वप्निल का भविष्य तय दिया।

तब वह आठवीं कक्षा में थे। पढ़ने में काफी होशियार होने के कारण गांव के सारे लोग उन पर खूब स्नेह लुटाते। पड़ोस के गोडसे काका भी उनमें शामिल थे। गोडसे काका दिहाड़ी मजदूर थे। रोजाना 50-60 रुपये कमाते, जिससे उनका परिवार चलता था। एक दिन वह ऐसा बीमार पड़े कि बिल्कुल बिस्तर से लग गए। पता चला, उन्हें कैंसर है। स्वप्निल के पिता ने थोड़ी-बहुत माली मदद की, मगर वह भी कितना कर पाते! गोडसे को रोज दर्द से कराहते, तड़पते और मरते हुए पूरा गांव देख रहा था। एक दिन उनकी पीड़ा देखकर रहा न गया, तो स्वप्निल ने मां से पूछा, ‘आई, क्या काका का इलाज नहीं हो सकता?’ मां का जवाब बेचैन करने वाला था। उन्होंने बस इतना कहा था, ‘बेटा, डॉक्टर सिर्फ उन्हीं को ठीक करते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं।’

गोडसे काका बिना इलाज तड़पते हुए मर गए। मगर उसी समय स्वप्निल ने अपनी मां से वायदा किया- ‘आई, मैं पढ़-लिखकर डॉक्टर बनूंगा और जिनके पास पैसे नहीं होंगे, उनका भी इलाज करूंगा।’ मां की आंखें अनायास बरस पड़ी थीं। स्वप्निल को यह बात लंबे समय तक परेशान करती रही कि अगर गोडसे काका के पास 40-50 हजार रुपये होते, तो वह ऐसी मौत न मरते!

सन् 1999 स्वप्निल के लिए एक यादगार वर्ष बनकर आया। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें प्रवर मेडिकल ट्रस्ट के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में दाखिला मिल गया। साल 2005 में ए ग्रेड के साथ एमबीबीएस की डिग्री हाथ में थी। स्वप्निल के लिए अवसरों के अनेक दरवाजे खुल चुके थे, मगर उनका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था। उन्हें तो गरीब कैंसर मरीजों की सेवा करनी थी। उस वक्त माली हालत ऐसी नहीं थी कि वह अपने तईं कुछ शुरू कर पाते, लिहाजा उन्होंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के स्त्री रोग संबंधी ऑन्कोलॉजी में बतौर फेलो काम करना शुरू कर दिया। वहां उन्हें काफी कुछ अध्ययन व शोध करने को मिला।

एक दिन वह अस्पताल के गलियारे से गुजर रहे थे, तभी उनकी निगाह एक ऐसे शख्स पर पड़ी, जो हताश-मायूस खड़ा था। वह एक कैंसर रोगी था, जो अस्पताल तक तो किसी तरह आ गया था, पर उसके पास न इलाज के बिल चुकाने के पैसे थे और न घर लौटने तक का किराया था। स्वप्निल उसकी कैफियत समझ रहे थे। उन्होंने उस मरीज को तत्काल अपनी जेब से कुछ रुपये दिए और उसके इलाज की फीस के लिए एक एनजीओ से मदद मांगी। मदद मिली भी। इलाज पूरा होने के बाद जब वह घर लौट रहा था, तो बेहद खुश था। बार-बार स्वप्निल के कदमों में झुक जाता। स्वप्निल ने उसी क्षण फैसला किया कि वह मुंबई नहीं, किसी गांव में इलाज करेंगे।

वह अपने राहुरी तालुका पहुंचे। स्वप्निल यह जानकर हैरान थे कि वहां प्रति 100 में से एक महिला को ‘सर्वाइकल कैंसर’ है, मगर पचास किलोमीटर तक न जांच की कोई सुविधा है और न विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं। उन्होंने मामूली फीस पर मरीजों को देखना शुरू कर दिया। रोगियों की भीड़ उनके यहां उमड़ने लगी। इससे स्थानीय डॉक्टर नाराज हो गए। डॉक्टरों के संघ ने उन्हें नोटिस जारी कर तत्काल चैरिटी बंद करने को कहा। मगर स्वप्निल की पत्नी सोनाली माने पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी रहीं और दोनों ने उसी फीस पर गरीबों का इलाज जारी रखा।

गरीबों की दुआएं रायगां नहीं जातीं। कई अन्य डॉक्टरों ने स्वप्निल के साथ जुड़कर अपने जीवन को भी सार्थक बनाने की इच्छा जताई। वे सभी मिले, जुड़े और ‘डॉ माने मेडिकल फाउंडेशन ऐंड रिसर्च सेंटर’ की शुरुआत हो गई। साल 2011 से इस फाउंडेशन के तहत साईंधाम हॉस्पिटल ने भी काम करना शुरू कर दिया। बीते 14 वर्षों में स्वप्निल और उनकी टीम ने कैंसर की पहचान के लिए गांवों में 1,119 शिविर लगाए हैं। उनके अस्पताल में अब तक 18,000 गरीब मरीजों का मुफ्त ऑपरेशन हो चुका है और लाखों लोगों की जिंदगियों में सुखद बदलाव आया है। निस्संदेह, स्वप्निल जैसों के कारण ही लोग आज भी डॉक्टरों को दूसरा देवता मानते हैं।