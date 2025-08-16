घरों में बर्तन मांजने से डांस स्टार बनने तक का सफर

बहुत सारे लोग आज भी यह मानने को तैयार नहीं कि सोशल मीडिया एक गंभीर माध्यम है। हालांकि, यह न सिर्फ सूचनाओं के त्वरित प्रसार का सबसे सशक्त माध्यम बन गया है, बल्कि ‘ओपिनियन मेकर’ यानी जनमत-निर्माण में भी बेहद प्रभावी भूमिका निभाने लगा है…

बहुत सारे लोग आज भी यह मानने को तैयार नहीं कि सोशल मीडिया एक गंभीर माध्यम है। हालांकि, यह न सिर्फ सूचनाओं के त्वरित प्रसार का सबसे सशक्त माध्यम बन गया है, बल्कि ‘ओपिनियन मेकर’ यानी जनमत-निर्माण में भी बेहद प्रभावी भूमिका निभाने लगा है। पश्चिम के राजनेताओं ने इसकी इस ताकत को डेढ़ दशक पहले ही भांप लिया था और अब तो अपने देश में भी सबको सोशल मीडिया टीम बनानी पड़ रही है। फिर भी, इसकी बदलावकारी भूमिका को स्वीकार करने को लोग तैयार नहीं। मगर वर्षा सोलंकी की कामयाबी बताती है कि मन में लगन हो, तो सोशल मीडिया के सहारे भी मंजिल पाई जा सकती है।

आज से करीब 40 साल पहले मुंबई के एक गरीब परिवार में वर्षा पैदा हुईं। होश संभाला, तो आस-पास की विसंगतियों को देखकर समझ में नहीं आता था कि आखिर ऐसा क्यों है? उनकी उम्र के दूसरे बच्चों के पास जो कुछ है, वह उन्हें क्यों नहीं हासिल है? महानगरों के गरीब बच्चों की पीड़ा पिछड़े इलाकों के मासूमों से अधिक गहरी होती है। दरअसल, उनकी आंखों के सामने पसरी समृद्धि हजारों ख्वाहिशें पैदा करती हैं। अब वे क्या जानें कि माता-पिता के पास उन्हें पूरा करने की आर्थिक हैसियत भी होनी चाहिए!

वर्षा को बचपन से ही डांस सीखने का बहुत शौक था। मगर यहां तो किसी तरह गुजारे की नौबत थी। पिता को शराब पीने की बहुत बुरी लत लग गई थी। वह जो कुछ भी कमाते, उसका ज्यादातर मयखानों की नजर करके घर लौटते और जब कभी पत्नी टोकती, तो उन पर हाथ उठा बैठते। वर्षा अपनी छोटी बहन के साथ जार-जार रोतीं। घर में ज्यादा क्लेश न हो और अपनी दोनों बेटियों को भर पेट भोजन करा सकें, इसके लिए वर्षा की मां ने दूसरों के घर में बर्तन मांजने का काम शुरू कर दिया। इस हालत में भी वह दोनों बेटियों को बस्ती के सरकारी स्कूल में भेजती रहीं, ताकि वे अक्षर संपदा से बिल्कुल कंगाल न रहें।

जिंदगी तकलीफों और समझौतों के बीच गुजर रही थी, इसी बीच पिता बिस्तर से लग गए। शराब ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया था। उन्हें बचाया न जा सका। अब अकेली मां के कंधों पर दोनों बेटियों की परवरिश और उनके ब्याह की जिम्मेदारी आ गई थी। वह बेटियों से कुछ नहीं कहतीं, मगर अकेले में अपनी बेबसी पर फूट-फूटकर रोतीं। वर्षा को उनकी तकलीफों का एहसास था। एक दिन मां के बीमार पड़ने पर उन्होंने जिद पकड़ ली कि वह भी उनकी मदद के लिए साथ चलेंगी। न चाहते हुए भी मां को मजबूरी में बेटी को साथ ले जाना पड़ा। फिर तो यह सिलसिला ही बन गया।

मां और वर्षा, दोनों घरेलू सहायिका का काम करने लगी थीं। तब भी वर्षा ने पढ़ाई से मुंह नहीं मोड़ा था, बल्कि उन्होंने बस्ती में ही डांस सीखना शुरू कर दिया था। घर-घर बर्तन-झाड़ू, उसके बाद पढ़ाई और फिर डांस की ट्रेनिंग वर्षा को बुरी तरह थका देते थे। 12वीं के बाद उनके लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि अपनी और बहन की शादी के लिए मां के पास कुछ पैसे होने चाहिए थे और अकेली मां की कमाई से यह मुमकिन न था। लिहाजा, वर्षा ने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। पहले उन्होंने छोटी बहन की शादी की और फिर अपना घर बसाया।

शादी के बाद बहुत कुछ बदल गया था। डांस छूट गया, क्योंकि पति को उनका डांस करना पसंद नहीं था। दांपत्य की खातिर वर्षा ने अपने मन को मार लिया था। सोचा, आगे कभी पति राजी हुए, तो अपने सपनों को जी लूंगी। इस बीच उनकी जिंदगी में बेटी जीविका आ गई थी। वह अपना वात्सल्य उस पर लुटाने में रम गईं। तमाम कमियों के बावजूद एक आम निम्न मध्यवर्गीय लड़की की तरह वर्षा अपनी घर-गृहस्थी में खुश थीं। साल 2018 में उनके चचेरे भाई ने उन्हें टिकटॉक एप के बारे में बताया। प्रतिभाशाली वर्षा ने उस पर अपना वीडियो अपलोड करना शुरू किया।

शुरुआत में उनके वीडियो को खास पसंद नहीं किया गया, बल्कि लोगों ने भद्दी टिप्पणियां भी कीं। लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी के साथ ‘लिप्सिंग कॉमेडी वीडियो’ डाला, तो वह वायरल हो गया। फिर तो वह वीडियो डालती गईं और एक के बाद दूसरे उनके वीडियो वायरल होते गए। वर्षा के प्रशंसकों की संख्या 25 लाख तक पहुंच गई थी। मगर तंगख्याल पति को यह सब नागवार था। इस मसले पर उनमें अक्सर तकरार होने लगी थी। वर्षा उन्हें लाख समझातीं कि हल्के-फुल्के मजाहिया वीडियो बनाने में कुछ भी गलत नहीं, मगर वह समझने को तैयार न थे।

गलवान घाटी में चीनी फौज के साथ हुई झड़प के बाद केंद्र सरकार ने एक दिन टिकटॉक को प्रतिबंधित कर दिया। वर्षा के पति बहुत खुश हुए थे, मगर उन्हीं दिनों सोशल मीडिया मंच इंस्टाग्राम ने आम लोगों के लिए अपना दरवाजा खोल दिया था। वर्षा उस पर रील्स अपलोड करने लगीं। जल्द ही उनके फॉलोअर वापस उनसे जुड़ गए, बल्कि उनकी ‘व्यूअरशिप’ बढ़ती गई। इससे नाराज पति ने जब एक दिन हाथ उठाया, तो वर्षा बेटी को लेकर ससुराल से निकल गईं। उसके बाद उन्होंने डांस के अपने पुराने शौक को जिंदा किया। वर्षा ने डांस के मशहूर टीवी शो डांस दीवाने में अपने प्रदर्शन से निर्णायकों को मंत्र-मुग्ध कर दिया। इस मंच पर डांस स्टार वर्षा का जन्म हुआ।

वर्षा के आज इंस्टाग्राम पर 62 लाख से अधिक फॉलोअर हैं, उनके यू-ट्यूब चैनल के 20 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं, जिन पर ब्रांड प्रोमोशन से उन्हें अच्छी कमाई होती है। कई बॉलीवुड स्टार उन्हें फॉलो करते हैं। वर्षा की बेटी आज मुंबई के अच्छे स्कूल में पढ़ रही है। बेटी को वह हर चीज हासिल है, जिनके लिए वह तरसा करती थीं। जीना इसी को कहते हैं!