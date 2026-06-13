गांव का कायाकल्प करने वाला मनरेगा मजदूर

प्रचंड गरमी के इन दिनों में, जब मौसम विभाग अलग-अलग इलाकों के लिए ‘येलो’ और ‘रेड’ अलर्ट जारी कर रहा है, एक सुदूर गांव की कुछ छवियां सुकून पहुंचाती हैं। इन छवियों में उस गांव के बाशिंदे दरख्तों की घनी छांव में अपने …

प्रचंड गरमी के इन दिनों में, जब मौसम विभाग अलग-अलग इलाकों के लिए ‘येलो’ और ‘रेड’ अलर्ट जारी कर रहा है, एक सुदूर गांव की कुछ छवियां सुकून पहुंचाती हैं। इन छवियों में उस गांव के बाशिंदे दरख्तों की घनी छांव में अपने सुख-दुख साझा करते हैं या पुरखों की कुछ नसीहतों को दोहराते दिखते हैं- पेड़ लगाते रहना, तालाब को साफ रखना और सामूहिक कामों में सहयोग जरूरी होता है। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में कभी मनरेगा मजदूर रहे सदाशिव हाइड्रा ने इन हिदायतों पर अमल कर शानदार मिसाल पेश की है।

कलबुर्गी के होन्ना किरानागी गांव में आज से 44 साल पहले सदाशिव पैदा हुए। गरीबी ने स्कूल का होने नहीं दिया और बचपन की दहलीज पार करते-करते वह मजदूर बना दिए गए। छोटी उम्र में पिता का साया सिर से उठने के कारण परिवार की जिम्मेदारी किशोर कंधों पर उतर आई थी। सवा सौ रुपये महीने पर एक जमींदार के यहां चरवाहे की चाकरी मिली। उस गांव के हर गरीब किशोर की यही नियति थी। या तो वे किसी संपन्न गृहस्थ के यहां काम करते या खेती-किसानी के कामों में जोत दिए जाते। हां! उनमें से कुछ थोड़े बड़े होने पर शहर की ओर कूच कर जाते, क्योंकि बेंगलुरु या दूसरे शहरों में निर्माण-कार्य में दिहाड़ी ज्यादा मिलती थी, जिससे परिवार को पालना थोड़ा आसान हो जाता था।

सदाशिव जब किशोर थे, तब उनके इलाके में जबर्दस्त सूखा पड़ा। मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा था। बड़ी जोत के मालिक भी हाथ खड़े करने लगे थे। आखिरकार वह भी गांव के नौजवानों के साथ बेंगलुरु आ गए, ताकि मजदूरी करके मां की मदद कर सकें। अब गरीब हो या अमीर, हर किशोर को एक मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है, मगर बेंगलुरु में सदाशिव का निगहबान कोई न था। दिहाड़ी के एकमुश्त पैसे हाथ में आए, तो मन बहकने लगा। पहले शराब का शौक जगा, फिर जुए ने न्योता दिया। सदाशिव कई-कई दिनों की दिहाड़ी जुए में गंवाने लगे।

जब नशा उतरता और मां व घर के हालात की याद आती, तब मन धिक्कारने लगता। सदाशिव हताश रहने लगे थे। उन्हीं दिनों उन्होंने ‘मनरेगा’ योजना के बारे में किसी से सुना। सदाशिव के मन में यह सवाल उमड़ने-घुमड़ने लगा कि जब इसी मेहनत से हम अपने गांव को बदल सकते हैं, तो शहर में क्यों ख्वार हो रहे हैं? शहरी जीवन से उनका मोहभंग होता गया। आखिरकार सदाशिव गांव लौट आए। संयोग से उन्हीं दिनों पंचायत विकास अधिकारी मनरेगा मजदूरों की सूची बना रहे थे। इस बार सदाशिव का नाम भी दर्ज किया गया।

गांव के पंद्रह-बीस मजदूरों के साथ सदाशिव ने काम करना शुरू किया। काम करते हुए उनकी नजर गांव की उस 1,600 एकड़ परती पड़ी जमीन की ओर चली जाती, जिसे सरकार ने पावर प्लांट लगाने के लिए अधिगृहित किया था, मगर वह योजना कभी जमीन पर उतर न सकी थी। काम करते हुए सदाशिव ने महसूस किया कि कई ग्रामीण मजदूरों को मनरेगा के बारे में बहुत बात पता ही नहीं है और गरीब मजदूरों की जानकारी के बिना ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य उनके ‘जॉब कार्ड’ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। गांव के मजदूरों की दयनीय हालत देख सदाशिव ने जिला स्तर के अधिकारियों से मुलाकात की और काम की मांग की।

सदाशिव की संगठन क्षमता और प्रतिबद्धता को देखते हुए अधिकारियों ने उन्हें जल्द ही ‘कायका बंधु’ बना दिया। कर्नाटक में पचास मनरेगा मजदूरों के प्रमुख के रूप में कायका बंधु नियुक्त किए जाते हैं। अगले दो साल में सदाशिव फील्ड इंस्पेक्टर बना दिए गए। वह घर-घर जाकर गरीब मजदूरों को न सिर्फ जॉब कार्ड देते, बल्कि वक्त पर भुगतान का उनमें पूरा भरोसा भी जगाते। सदाशिव की ईमानदारी और प्रतिबद्धता की बदौलत पांच वर्षों में 1,000 मनरेगा मजदूर पंजीकृत हो चुके थे। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों से इजाजत लेकर उन्होंने स्थानीय नीम, पीपल, बांस, बोहैनिया, पोंगामिया और पिन्नाटा आदि पौधे उगाने शुरू कर दिए। ये पौधे कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन की 18 किलोमीटर की बाउंड्री के किनारे छह कतारों में उगाए गए।

साल 2015 में सदाशिव ने पूरे गांव में एक लाख पौधे लगाकर उसे हरा-भरा बनाने की योजना रखी। कई गांव वालों ने इसकी सफलता पर संदेह जताया, मगर धुन के पक्के सदाशिव पर मनरेगा मजदूरों का भरोसा जम चुका था। काम शुरू हो गया। दुर्योग से सूखा पड़ने के कारण शुरुआती 20 हजार पौधे सूख गए। ऐसा लगा, महीनों की मेहनत जाया हो जाएगी, मगर गांव वालों ने हार नहीं मानी। वे उनकी जगह नए पौधे रोपते गए। देखते-देखते होन्ना किरानागी गांव हरियाली से लहलहा उठा। पिछले दस सालों में 65,000 से भी ज्यादा पेड़ों के यूं उगने से यहां एक अनुकूल माइक्रोक्लाइमेट (सूक्ष्म जलवायु) बना है, जिससे गर्मियों में गांव का तापमान औसतन तीन डिग्री तक कम रहने लगा है। इन पेड़ों की सघनता में कृष्णमृग, लोमड़ी और खरगोश जैसे जानवरों को भी आश्रय मिला है। पक्षियों के कलरव से यह गांव आह्लादित है।

सदाशिव ने इस अभियान में 42,000 से ज्यादा खाइयां खुदवाईं व मेड़ बनवाए, जिनके कारण यहां का भूजल-स्तर बढ़ा है, गांव के पीने के पानी की कमी दूर हुई है। सबसे बड़ी बात। इस योजना में 30 से 75 साल तक की लगभग 70 फीसदी महिलाओं ने भागीदारी निभाई। शोहरत और संपन्नता सिर्फ सदाशिव के हिस्से नहीं आई है, इस गांव से मजदूरों का पलायन रुक गया है। इनमें से कई मजदूर परिवार पशुपालन या लीज-खेती अपनाकर आत्म-निर्भर हो चुके हैं। सदाशिव की यह सफलता रास्ता दिखाने वाली है। ‘येलो’ और ‘रेड अलर्ट’ से मुक्ति की राह प्रकृति के ही पास है। उसके करीब लौटिए और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए।