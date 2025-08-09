खेती-किसानी को चाहिए शंकर जैसे धुन के पक्के

भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर जो तनातनी है, उसके मूल में एक बड़ी वजह है, भारतीय किसानों की हित-चिंता! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से इसके संकेत दिए हैं। दरअसल, अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को…

भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर जो तनातनी है, उसके मूल में एक बड़ी वजह है, भारतीय किसानों की हित-चिंता! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से इसके संकेत दिए हैं। दरअसल, अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को उसके कृषि उत्पादों के लिए खोल दे, ताकि वह अपने उत्पाद यहां के बाजार में उतार सके। भारत राजी नहीं। अमेरिका अपने किसानों को भारी रियायतें देता है और हमारे किसान उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारा कृषि क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि सामाजिक अमन-चैन का भी बड़ा आधार है। इसमें हो रहे नए-नए प्रयोग हमें शंकर मीणा जैसे युवा किसान-कारोबारी दे रहे हैं, जो पढ़े-लिखे नौजवानों को खेती-किसानी की ओर लौटने को प्रेरित करते हैं। उन्हें जीने की राह दिखाते हैं।

जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर सांगानेर तहसील में एक छोटा-सा गांव है दांतली। यहीं के एक किसान परिवार में अगस्त 1993 में शंकर पैदा हुए। पिता मंगल राम मीणा इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। पत्नी कैलाशी देवी और उनकी बड़ी तमन्ना थी कि वे अपने तीनों बेटों को ऊंची से ऊंची तालीम दिलाएं। ऊंचे सपने ऊंची कीमत भी मांगते हैं। तीन-तीन बेटों की बेहतर परवरिश का ख्वाब मंगल राम को अपने खेत में पहुंचा देता, जहां वह हाड़तोड़ मेहनत करते। अपने खेतों में उनकी बड़ी आस्था रही। इलेक्ट्रीशियन का काम करते हुए भी उन्होंने कभी अपने इस विश्वास को डिगने नहीं दिया था।

शंकर का बचपन गेहूं और सरसों के खेतों में खेलते-कूदते कुछ यूं बीता कि खेती-किसानी से लगाव का बीज मन में कब अंकुरित हो गया, पता ही नहीं चला। साल-दर-साल उम्र की सीढ़ियां चढ़ते हुए किशोर शंकर ने यह महसूस किया था कि पिता फसलों को लेकर कई बार बहुत उदास हो जाते हैं। क्यों? दरअसल, कुदरती कोप से फसलें खराब हो जातीं, तो कमाई पर इसका बुरा असर पड़ता। ऐसे में, अपनों के सपनों को पूरा न कर सकने की टीस उन्हें निराश कर देती।

किशोरावस्था के दिनों से ही शंकर के मन को यह बात मथने लगी थी कि उन्हें इस उदासी का हल निकालना है और हल भी वही कारगर होगा, जो किसानों की आमदमी को एक स्थिरता दे। गांव के स्कूल से आठवीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद शंकर पड़ोस के गांव में स्थित हाई स्कूल पहुंचे, जहां से उन्होंने दसवीं तक की पढ़ाई पूरी की और उसके आगे की शिक्षा के लिए वह जयपुर आ गए। जयपुर के कॉमर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद उनका नया ठिकाना बना ‘आरए पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट।’ मगर पहले सेमेस्टर के बाद लगा कि वह वक्त जाया कर रहे हैं।

यह साल 2012 की बात है। शंकर का मन तो खेतों में रमा हुआ था। उसे लेकर उनके मन में नए-नए विचार आते, मगर वह खेती और कारोबार को जोड़ने वाले किसी ठोस रास्ते की तलाश में थे। लिहाजा, पहले सेमेस्टर के बाद ही एमबीए की पढ़ाई छोड़कर वह एग्रो-बिजनेस के व्यावहारिक पहलुओं की पड़ताल में जुट गए। यह फैसला बहुत सारी आलोचनाएं लेकर आया। वह जिस मीणा समुदाय से आते हैं, उसमें आईएएस और आईपीएस की बड़ी तादाद को देखते हुए गांव के कई लोगों ने शंकर की क्षमता का उपहास उड़ाया। मगर उन तंज-तानों को दरगुजर कर शंकर अपनी तलाश में जुटे रहे।

कुछ ही दिनों में उनकी तलाश पूरी हो गई। शंकर ने मशरूम की खेती के बारे में गहन अध्ययन किया था। विटामिन डी का स्रोत होने के अलावा इसे उगाने में मिट्टी की जरूरत न पड़ने और सीमित जगह में कई परतों में उगाने की सुविधा ने शंकर को इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन दिनों घरों में इसके व्यंजन कम ही बनते थे, मगर होटलों में वे लोकप्रिय हो चुके थे। शंकर को लग गया कि इसका व्यवसाय भविष्य में बढ़ने वाला है। फिर क्या था, मशरूम की खेती से जुड़ी बारीक जानकारियों के लिए वह सोलन स्थित आईसीएआर मशरूम अनुसंधान निदेशालय पहुंच गए।

सोलन से लौटने के बाद शंकर ने घर का एक कमरा खाली किया और उसमें मशरूम उगाने का काम शुरू कर दिया। जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि राजस्थान में मशरूम के बीजों की कोई इकाई नहीं है। पारखी मन को इसके बिजनेस का मौका दिख गया। उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण का आवेदन दिया। नौ लाख रुपये मंजूर हुए। जरूरत के लिहाज से रुपये कम पड़े, तो कुछ दोस्तों-रिश्तेदारों ने मदद का हाथ बढ़ाया और आईसीएआर, सोलन ने भी पूरा-पूरा साथ दिया। लगभग नौ हजार वर्गफुट में शंकर के सपनों की पहली प्रयोगशाला खड़ी हो गई। उन्नत तकनीकी से युक्त।

साल 2017 में कंचन अर्द्धांगिनी बनकर शंकर की जिंदगी में आईं और उन्होंने भी पति के सपनों को साकार करने में पूरा-पूरा सहयोग किया। पति-पत्नी, दोनों ने कृषि वैज्ञानिक डॉ प्रदीप सिंह शेखावत से मशरूम के बीज तैयार करने का गुर सीखा और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी मार्केटिंग शुरू कर दी। अगले छह महीने, हैरानी, खुशी और नई उड़ान के थे। मांग इतनी बढ़ी कि 2017 में ही शंकर को अपनी कंपनी ‘जीवन मशरूम प्राइवेट लिमिटेड’ की शुरुआत करनी पड़ी। आज उनकी प्रयोगशाला में विकसित बीजों की मांग देश ही नहीं, विदेश से भी आ रही है। उनकी कंपनी नेपाल, भूटान और यूएई को बीज की आपूर्ति कर रही है। उसका सालाना कारोबार सवा करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच चुका है।

शंकर की अगली योजना एक प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने की है। स्टार्टअप इंडिया द्वारा उन्हें ‘इनोवेटिव एग्रीकल्चरल स्टार्टअप’ से सम्मानित किया जा चुका है। शंकर की सफलता यही बताती है कि सपनों को जीना आना चाहिए, कामयाबी तो झक मारकर आपके पास आएगी।