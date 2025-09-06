बेटियों को शिक्षा दिलाइए, वे अपनी दुनिया संवार लेंगी

किसी मुल्क का सर्वश्रेष्ठ निवेश क्या है? बकौल विश्व बैंक, लड़कियों की शिक्षा में किया जाने वाला उसका निवेश! क्यों? क्योंकि दुनिया के दिग्गज अर्थशास्त्रियों और रणनीतिकारों ने जो 17 सतत विकास लक्ष्य तय किए हैं, उनमें से नौ पर इसका सीधा व सकारात्मक असर पड़ता है…

किसी मुल्क का सर्वश्रेष्ठ निवेश क्या है? बकौल विश्व बैंक, लड़कियों की शिक्षा में किया जाने वाला उसका निवेश! क्यों? क्योंकि दुनिया के दिग्गज अर्थशास्त्रियों और रणनीतिकारों ने जो 17 सतत विकास लक्ष्य तय किए हैं, उनमें से नौ पर इसका सीधा व सकारात्मक असर पड़ता है। वैसे, इन लक्ष्यों के तय होने से भी बहुत पहले से हमारे समाज में कहा जाता रहा है कि जिस परिवार की औरतें सुशिक्षित होती हैं, उनको तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता। विडंबना यह है कि तथाकथित विकसित मुल्कों और तरक्कीपसंद खानदानों में भी भेदभाव की पहली शिकार औरतें व बेटियां ही होती हैं। ऐसे में, सफीना हुसैन जो कुछ कर रही हैं, वह श्रेष्ठतम देशसेवा है।

आज से करीब 54 साल पहले दिल्ली में पैदा हुईं सफीना की जिंदगी आम हिन्दुस्तानी लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, क्योंकि उनकी मां का नाम उषा और पिता का यूसुफ हुसैन है। दरअसल, उषा और यूसुफ लखनऊ में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के दिनों में मिले। उनमें प्यार हुआ और वे शादी करके एक हो गए। सोचिए, 21वीं सदी के तीसरे दशक में खड़े भारतीय समाजों को जब अंतरजातीय विवाह भी गवारा नहीं, तो साढ़े पांच दशक पहले के हिन्दुस्तान में अंतरधार्मिक विवाह के लिए कैसे हालात रहे होंगे। एक तरफ, तिवारी, त्रिपाठी और त्रिवेदी उपनामों वाला खानदान था, तो दूसरी तरफ, हसन, हुसैन, असगरी और जाफरी का कुनबा। कहां, वे इस दंपति को कुबूल कर पाते?

लिहाजा, उषा और यूसुफ को दिल्ली के एक जनता फ्लैट में पनाह मिली। वहीं सफीना पैदा हुईं। जाहिर है, ऐसी मिश्र पृष्ठभूमि के बच्चे उन दिनों बहुत कम थे, इसलिए सफीना का बचपन पड़ोस की फुसफुसाहटों और तंज-तानों के बीच गुजरा। सामाजिक-पारिवारिक लानत-मलामत ने माता-पिता के आपसी रिश्ते को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया था। उनके बीच बढ़ता तनाव विलगाव की हद तक चला गया। इन सबका बुरा असर सफीना पर पड़ना ही था। 12वीं के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वह आगे पढ़ना चाहती थीं, मगर हालात इसकी इजाजत नहीं दे रहे थे। 12वीं पास किए तीन साल बीत चुके थे। जो भी देखता, वह यही कहता कि शादी करके इसे विदा करो, अब क्या बाकी है इसके लिए?

मगर बुआ माहे हसन अलग थीं। वह सफीना के माता-पिता, दोनों की बेहद करीबी भी थीं। एक दिन उन्होंने परिवार से कहा, इस बच्ची ने बहुत कुछ सहा है, इसको मुझे दे दो। सफीना की जिंदगी में वह ऐसा पल था, मानो वह डूबती जा रही थीं और किसी फरिश्ते ने उन्हें अपनी उंगली थमा दी हो। बुआ के साथ सफीना लंदन चली आईं। वहां न सिर्फ बुआ का पूरा साथ मिला, बल्कि आगे पढ़ने की सहूलियतें भी मिलीं। उनकी बदौलत सफीना को प्रतिष्ठित ‘लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स’ में दाखिला मिल गया। एलएसई से अर्थशास्त्र में स्नातक करने के बाद एक नई सफीना बाहर निकली थीं- आत्मविश्वास से भरपूर।

सिलिकॉन वैली के एक स्टार्टअप से नौकरी का प्रस्ताव मिलते ही वह अमेरिका चली गईं। कई महीने बीत गए थे, मगर सफीना को अपने काम से संतोष नहीं मिल पा रहा था। किसी ने उन्हें एक स्थानीय गैर-लाभकारी संस्था के बारे में बताया। सप्ताह में एक दिन वह वहां स्वयंसेवा करने लगीं। उन्हें अब अपनी जिंदगी के मायने समझ में आने लगे थे। करीब नौ महीने बाद स्टार्टअप कंपनी से इस्तीफा देकर वह सैन फ्रांसिस्को की गैर-लाभकारी संस्था ‘चाइल्ड फैमिली हेल्थ इंटरनेशनल’ से जुड़ गईं। साल 1998 से 2004 तक उन्होंने वहां कार्यकारी निदेशक और सीईओ के रूप में काम किया।

सफीना उन दिनों जब-जब अपनी जिंदगी पर गौर करतीं, उन्हें यही एहसास होता कि सिर्फ तालीम की दौलत से उनके जीवन को यह विस्तार मिला है। क्या उनकी ही तरह पढ़ाई और करियर से दूर कर दी गई लड़कियों-औरतों को एक और मौका नहीं मिलना चाहिए? इस सवाल ने उनके भीतर एक बवंडर-सा पैदा कर दिया और 2005 में वह मुंबई चली आईं। तब तक पिता यूसुफ हुसैन भी बॉलीवुड में मकबूल हो चुके थे और मुंबई में ही रहने लगे थे। बहरहाल, सफीना ने केंद्र सरकार के आला अधिकारियों से संपर्क किया और पूछा, अगर मुझे लड़कियों की शिक्षा पर काम करना हो, तो कहां जाना चाहिए? अफसरों ने गंभीर लैंगिक अंतर वाले 26 जिलों की एक सूची दी, जिनमें से नौ अकेले राजस्थान में थे।

साल 2007 में गैर-लाभकारी संस्था ‘एजुकेट गर्ल्स’ की नींव रखने के साथ सफीना ने पाली जिले के पचास गांवों में काम करना शुरू कर दिया। वह जानती थीं कि राजस्थान के आदिवासी इलाकों में जाकर अगर सीधे माता-पिता से वह कहेंगी कि वे अपनी बेटियों को फिर से स्कूल भेजें, तो यह कामयाब नहीं होने वाला। इसलिए उन्होंने पहले गांव-गांव में ‘टीम बालिका’ बनाई, जिसमें स्थानीय पढ़े-लिखे लड़के-लड़कियों को शामिल किया गया, ताकि वे लक्षित परिवारों के साथ भरोसे का रिश्ता कायम कर सकें। फिर उनकी संस्था ने राज्य सरकार के साथ मिलकर बेटियों को स्कूल से पुन: जोड़ना शुरू कर दिया।

आज सफीना की संस्था राजस्थान के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के 29,000 गांवों में राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि बेटियां शिक्षा से वंचित न रह जाएं। उनकी संस्था में 3,000 लोग नियमित रूप से कार्यरत हैं, जबकि 18,000 नौजवान वॉलंटियर के तौर पर जुड़े हैं। बीते 18 सालों में इन राज्यों की लगभग 20 लाख बच्चियों को स्कूलों से फिर से जोड़कर सफीना की संस्था ने उनकी जिंदगी को रोशन किया है। इसलिए पिछले दिनों जब इस संस्था को रेमन मैगसायसाय अवॉर्ड के लिए चुना गया, तो सचमुच सफीना हुसैन पर गर्व हो आया!