Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsओपिनियन hindustan editorial column Date 24 December 2025
जागे बांग्लादेश

जागे बांग्लादेश

संक्षेप:

बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाना स्वाभाविक है। इस हत्या ने हर संवेदनशील इंसान को झकझोर कर रख दिया है। भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी लोगों ने नाराजगी का इजहार

Dec 23, 2025 11:34 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाना स्वाभाविक है। इस हत्या ने हर संवेदनशील इंसान को झकझोर कर रख दिया है। भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी लोगों ने नाराजगी का इजहार किया है और यह नाराजगी बांग्लादेश के वर्तमान कामचलाऊ हुक्मरान तक जरूर पहुंचनी चाहिए। बांग्लादेश के प्रमुख सलाहकार भी हिंदुओं की सुरक्षा के मसले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अल्पसंख्यकों को लेकर भारत चिंता का इजहार करता रहा है, पर उसकी इस चिंता को समझने में बांग्लादेशी सलाहकार समर्थ नहीं हैं। एक जुनून की वजह से बांग्लादेश में तख्तापलट को अंजाम दिया गया और उस जुनून के पीछे जो मजहबी संकीर्णता है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत के अनेक शहरों में बांग्लादेश का जो विरोध हो रहा है, उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। भारत में इस विषय पर काफी संयम का परिचय दिया गया है। बांग्लादेश में जब हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं, तभी बांग्लादेशी दूतावास के पास प्रदर्शन की नौबत आई है।

हालांकि, भारतीय पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बांग्लादेशी दूतावास के अलावा बांग्लादेशियों की भी सुरक्षा सुनिश्चित रहे। सचेत रहने की जरूरत है। बांग्लादेश जैसी अराजकता भारत में कतई नहीं होनी चाहिए। सांप्रदायिक तत्व निश्चित रूप से चाहेंगे कि भारत में भी हालात खराब हो जाएं, लेकिन यहां सुरक्षा एजेंसियों को अपना कर्तव्य निभाना होगा। यह बात गौर करने की है कि बांग्लादेश में दीपू की हत्या का मामला हो या वहां के दो बड़े अखबार के दफ्तरों पर हमले का मामला, वहां की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह नाकाम साबित हुई हैं। वहां के सुरक्षा बल अराजक भीड़ से डरने लगे हैं। इसका मतलब है कि बांग्लादेश सरकार की ओर से सुरक्षा बलों को जो नैतिक बल मिलना चाहिए, उसका नितांत अभाव हो गया है। वहां सरकार की कमजोरियों को लेकर पत्रकारों में बहुत नाराजगी है। दीपू का कोई दोष नहीं था, तो अखबार भी निर्दोष थे, लेकिन उन्हें निशाना बनाकर भीड़ ने अपने सांप्रदायिक चरित्र को ही नहीं, बल्कि आपराधिक प्रवृत्ति को भी उजागर किया है। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि बांग्लादेश की बागडोर संभाल रहे सलाहकार भारत की ओर से दी जा रही किसी भी अच्छी सलाह पर कान नहीं दे रहे हैं और भारत को दुश्मन समझने की बड़ी गलती कर रहे हैं।

ऐसे में, अगर रूस ने बांग्लादेश को समझाने की कोशिश की है, तो यह प्रशंसनीय है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता ने भी हिंसा पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि जो लोग बहुसंख्यक वर्ग से संबंधित नहीं हैं, उन्हें सभी देशों में सुरक्षित महसूस कराने की जरूरत है। कनाडा ने भी निंदा की है और अमेरिका की ओर से भी जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। हालांकि, चीन ने अपनी पारंपरिक कूटनीति का परिचय देते हुए बांग्लादेश में केवल निष्पक्ष चुनाव की पैरोकारी की है। यह एक त्रासद तथ्य है कि दक्षिण एशिया में कुछ ऐसे देश जरूरत से ज्यादा दखल दे रहे हैं, जिनको इस पूरे क्षेत्र में बढ़ती कट्टरता या सामाजिक सद्भाव की रत्ती भर भी चिंता नहीं है। ऐसे में, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को स्वयं अपना व्यापक हित देखना होगा। भारत के पूरब में सांप्रदायिक भीड़ हावी है, तो पश्चिम में सांप्रदायिक सेना, इन दोनों का मुकम्मल जवाब यही है कि भारतीय नागरिक अपनी आर्थिक, सामरिक और सामाजिक शक्ति को बढ़ाते चले जाएं। विकसित होते भारत के लिए इससे बेहतर कोई रणनीति नहीं हो सकती।