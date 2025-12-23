जागे बांग्लादेश

संक्षेप: बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाना स्वाभाविक है। इस हत्या ने हर संवेदनशील इंसान को झकझोर कर रख दिया है। भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी लोगों ने नाराजगी का इजहार

बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाना स्वाभाविक है। इस हत्या ने हर संवेदनशील इंसान को झकझोर कर रख दिया है। भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी लोगों ने नाराजगी का इजहार किया है और यह नाराजगी बांग्लादेश के वर्तमान कामचलाऊ हुक्मरान तक जरूर पहुंचनी चाहिए। बांग्लादेश के प्रमुख सलाहकार भी हिंदुओं की सुरक्षा के मसले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अल्पसंख्यकों को लेकर भारत चिंता का इजहार करता रहा है, पर उसकी इस चिंता को समझने में बांग्लादेशी सलाहकार समर्थ नहीं हैं। एक जुनून की वजह से बांग्लादेश में तख्तापलट को अंजाम दिया गया और उस जुनून के पीछे जो मजहबी संकीर्णता है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत के अनेक शहरों में बांग्लादेश का जो विरोध हो रहा है, उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता। भारत में इस विषय पर काफी संयम का परिचय दिया गया है। बांग्लादेश में जब हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं, तभी बांग्लादेशी दूतावास के पास प्रदर्शन की नौबत आई है।

हालांकि, भारतीय पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बांग्लादेशी दूतावास के अलावा बांग्लादेशियों की भी सुरक्षा सुनिश्चित रहे। सचेत रहने की जरूरत है। बांग्लादेश जैसी अराजकता भारत में कतई नहीं होनी चाहिए। सांप्रदायिक तत्व निश्चित रूप से चाहेंगे कि भारत में भी हालात खराब हो जाएं, लेकिन यहां सुरक्षा एजेंसियों को अपना कर्तव्य निभाना होगा। यह बात गौर करने की है कि बांग्लादेश में दीपू की हत्या का मामला हो या वहां के दो बड़े अखबार के दफ्तरों पर हमले का मामला, वहां की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह नाकाम साबित हुई हैं। वहां के सुरक्षा बल अराजक भीड़ से डरने लगे हैं। इसका मतलब है कि बांग्लादेश सरकार की ओर से सुरक्षा बलों को जो नैतिक बल मिलना चाहिए, उसका नितांत अभाव हो गया है। वहां सरकार की कमजोरियों को लेकर पत्रकारों में बहुत नाराजगी है। दीपू का कोई दोष नहीं था, तो अखबार भी निर्दोष थे, लेकिन उन्हें निशाना बनाकर भीड़ ने अपने सांप्रदायिक चरित्र को ही नहीं, बल्कि आपराधिक प्रवृत्ति को भी उजागर किया है। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि बांग्लादेश की बागडोर संभाल रहे सलाहकार भारत की ओर से दी जा रही किसी भी अच्छी सलाह पर कान नहीं दे रहे हैं और भारत को दुश्मन समझने की बड़ी गलती कर रहे हैं।