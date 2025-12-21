संक्षेप: ऐसे वक्त में, जब वैश्विक आबादी का करीब आधा हिस्सा (4.6 अरब लोग) जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं से महरूम हो, तब पारंपरिक चिकित्सा पर जोर देने की विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में

ऐसे वक्त में, जब वैश्विक आबादी का करीब आधा हिस्सा (4.6 अरब लोग) जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं से महरूम हो, तब पारंपरिक चिकित्सा पर जोर देने की विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर इसका दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें पारंपरिक चिकित्सा से जुड़े तमाम पक्षों पर चर्चाएं की गईं। सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधियों ने न सिर्फ ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, मेक्सिको, नेपाल, श्रीलंका जैसे 16 देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं, बल्कि आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आयुष मार्क भी जारी किया गया, जो आयुष उत्पादों व सेवाओं की गुणवत्ता के लिए वैश्विक बैंचमार्क का काम करेगा। यह आयोजन भारत सरकार के साथ साझेदारी में किया गया था, जो जन-केंद्रित पारंपरिक चिकित्सा एजेंडे को आकार देने में नई दिल्ली के बढ़ते कदम का संकेत है। आज दुनिया के लगभग 170 देश मानते हैं कि उनकी 40 से 90 फीसदी आबादी किसी-न-किसी रूप में पारंपरिक चिकित्सा का उपयोग करती है। ऐसे में, विश्व मंच पर पारंपरिक चिकित्सा के नेतृत्व के रूप में भारत के स्थापित होने के गहरे निहितार्थ हैं।

भारत पारंपरिक चिकित्सा को मुख्यधारा में लाने को किस कदर प्रयासरत है, इसकी बानगी प्रधानमंत्री मोदी की ओमान यात्रा में भी दिखी, जब मुक्त व्यापार समझौते में पारंपरिक दवाओं को शामिल किया गया। इससे खाड़ी के देशों में आयुष उत्पादों की पहुंच बढ़ सकेगी। गौरतलब है कि भारत का आयुष निर्यात लगातार ऊपर उठ रहा है। विगत फरवरी में राज्यसभा में दी गई जानकारी बताती है कि बीते तीन वर्षों (2021-22 से 2023-24) में आयुष व हर्बल उत्पादों का निर्यात 61.1 करोड़ डॉलर से बढ़कर 65.1 डॉलर तक पहुंच चुका है। इन उत्पादों की अहमियत तब और बढ़ जाती है, जब दुनिया की करीब एक चौथाई आबादी आर्थिक वजहों से स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर रहने को मजबूर दिखती है। माना यही जाता है कि स्वास्थ्य तंत्र में पारंपरिक चिकित्सा को शामिल करने से हर कोई बिना किसी आर्थिक परेशानी से अपनी स्वास्थ्य जरूरतें पूरी करने में सक्षम हो सकता है। केंद्र सरकार ने 2022 में आयुष निर्यात संवर्धन परिषद बनाकर इस बाबत मजबूत कदम बढ़ा भी दिए हैं। यह परिषद आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा जैसी पारंपरिक चिकित्सा से जुड़े उत्पादों के निर्यात की देखरेख करती है।