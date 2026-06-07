युद्ध के 100 दिन
अमेरिका-ईरान युद्ध ने दुनिया में आर्थिक विकास को प्रभावित किया है। जंग का इतना दुष्प्रभाव तो 1,560 दिनों से जारी यूक्रेन-रूस युद्ध का भी नहीं देखा गया है।
यह बहुत अफसोस और चिंता की बात है कि रविवार को अमेरिका-ईरान युद्ध के 100 दिन पूरे हो गए, पर विराम की संभावना नजर नहीं आ रही है। इस युद्ध ने लगभग पूरी दुनिया को परेशान और उदास किया है। यह अनुमान लगाना कठिन है कि इसकी कितनी कीमत हमारी दुनिया ने चुकाई है। कोई नहीं जानता, कितना आर्थिक नुकसान हुआ है और कितना अभी होने वाला है। बहुत लोग मारे गए हैं और अभी न जाने कितने मारे जाएंगे। ध्वस्त घरों, शहरों और गांवों का कोई तय हिसाब नहीं है। समग्रता में अनुमान लगाया जाए, तो इस युद्ध में अब तक करीब 7,000 लोगों की जान गई है और लगभग 45,000 लोग घायल हुए हैं। बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की मौत हुई है। दुनिया में कट्टरता और शत्रुता बढ़ी है। सबसे बड़ी बात कि इस युद्ध ने अमेरिकी सामरिक शक्ति, प्रभाव और दबदबे का पर्दाफाश कर दिया है। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ईरान शुरुआत में ही भारी नुकसान के बाद इतनी मजबूती से मैदान-ए-जंग में टिक पाएगा।
इस युद्ध से दुनिया को क्या मिला, यह पूछने से पहले अमेरिका से पूछना चाहिए कि उसे इस युद्ध से क्या हासिल हुआ? अमेरिका लड़ाई भी जारी रखे हुए है और रुक-रुककर विराम के लिए वार्ता भी चला रहा है। अब इसमें कोई दोराय नहीं कि यह युद्ध खुद अमेरिकी जनता के बीच अलोकप्रिय हो चुका है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व उनकी रिपब्लिकन पार्टी के लिए भारी सियासी बोझ बन गया है। यह युद्ध अमेरिकियों की आम मंजूरी से नहीं, बल्कि ट्रंप की मनमानी की वजह से चल रहा है। युद्ध शुरू होने से पहले ही जनमत सर्वेक्षण साफ संकेत कर रहे थे, अधिकांश अमेरिकी ईरान पर बमबारी के खिलाफ थे। आज भी ज्यादातर अमेरिकी यही मानते हैं कि इस युद्ध से अमेरिकी हित नहीं सधने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के एक ताजा सर्वेक्षण में केवल 16 प्रतिशत अमेरिकियों ने यह माना है कि अमेरिका ने युद्ध जीत लिया है या जीतने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति बार-बार जीत का दावा कर रहे हैं, मगर अमेरिकियों को उन पर भरोसा नहीं है। ईरान युद्ध से अमेरिका पर नकारात्मक असर हुआ है और इसके नतीजे आगामी मध्यावधि चुनाव में ट्रंप और उनकी पार्टी को भुगतने पड़ सकते हैं। ईरान में लोकतंत्र नहीं है, वहां वर्तमान सरकार पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अमेरिका और इजरायल में वर्तमान सरकारों को आगामी चुनावों में हिसाब देना पड़ेगा।
इस त्रासद युद्ध ने दुनिया में आर्थिक विकास को प्रभावित किया है। इतना दुष्प्रभाव 1,560 दिनों से जारी यूक्रेन-रूस युद्ध से भी नहीं हुआ है। होर्मुज समुद्री मार्ग के महत्व को आज पूरी दुनिया जान चुकी है। होर्मुज की नाकाबंदी ने उभरती अर्थव्यवस्थाओं को सर्वाधिक प्रभावित किया है। भारत की ही अगर बात करें, तो महंगाई दर दो प्रतिशत के आसपास थी, जो अब चार प्रतिशत से ऊपर जा रही है। आर्थिक नुकसान की शायद ही भरपायी हो जाएगी, पर इस युद्ध ने दुनिया की भू-राजनीति को जिस तरह से बिगाड़ा है, उसकी कीमत वर्षों तक चुकानी पड़ सकती है। अनेक संदिग्ध संगठनों, आतंकी ताकतों और उनके आकाओं को इस युद्ध ने मुख्यधारा में हाथ धोने का मौका दे दिया है। इस बार संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक नियमों की जैसी अनदेखी हुई है, वैसी पहले कभी नहीं हुई थी। इस युद्ध पर अगर जल्दी विराम न लगा, तो सोचिए, दुनिया में चहुंमुखी गिरावट आखिर कहां जाकर थमेगी?
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