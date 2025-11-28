Hindustan Hindi News
भारत का नया भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र चिंता के साथ ही सावधानी बढ़ाने की भी मांग कर रहा है। नए मानचित्र के मुताबिक, हिमालय का क्षेत्र अब उच्चतम जोखिम वाले क्षेत्र जोन-6 में शुमार है। ध्यान देने की बात है, पहले हिमालय का यह गलियारा चौथे और पांचवें जोन में आता था। इसका मतलब, हिमालय क्षेत्र में बड़े भूकंप का जोखिम बढ़ रहा है। हिमालय पर्वत को दुनिया की सबसे सक्रिय टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं में से एक पर स्थित होने के कारण सबसे अधिक भूकंपीय जोखिम वाले क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय प्लेट लगभग पांच सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से धीरे-धीरे उत्तर की ओर बढ़ रही है और यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इस टकराव ने न केवल हिमालय का निर्माण किया, इससे उसकी ऊंचाई भी बढ़ रही है। इससे पृथ्वी की सतह के नीचे काफी दबाव पैदा हो रहा है। जब यह दबाव कम होता है, तो शक्तिशाली भूकंप आते हैं। ऐसा नहीं है कि भूकंप का खतरा केवल हिमालय क्षेत्र में है, व्यापकता में देखें, तो अब भारत का 61 प्रतिशत हिस्सा मध्यम से उच्च भूकंपीय जोखिम वाला क्षेत्र हो गया है।

दरअसल, भूकंप के जोखिम के आधार पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों का वर्गीकरण एक सामान्य प्रक्रिया है और इसके जरिये यह जाना जाता है कि देश का कौन-सा क्षेत्र कितने खतरे में है। इसके बाद ही, क्षेत्रवार सावधानी बरतने के प्रयास होते हैं। जोखिम का ध्यान रखते हुए इमारतों, बुनियादी ढांचों और विस्तारित शहरों की योजना को नया रूप दिया जाता है। अब यहां प्रश्न उठता है कि इस जोखिम को अचानक कैसे बढ़ा दिया गया है? वास्तव में, मध्य हिमालय क्षेत्र में खास तौर पर जोखिम को कम आंका जा रहा था, क्योंकि इस क्षेत्र में लगभग 200 वर्षों में कोई बड़ा सतही विखंडन नहीं देखा गया है। आगे अध्ययन इस प्रश्न के साथ भी होना चाहिए कि कहीं जोखिम को कम करके तो नहीं देखा जा रहा है। अत: खतरे के स्पष्ट वर्गीकरण की जरूरत है, ताकि जरूरत के हिसाब से पूरी तैयारी रहे। ताजा भूकंपीय जोखिम अनुमानों पर विश्वास करना चाहिए। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने संशोधित पैमाने पर जोनिंग का निर्धारण किया है। सक्रिय भ्रंश विशेषताओं, अधिकतम संभावित भूकंप आशंकाओं, दूरी के साथ कंपन में कमी और भूमिगत भू-विज्ञान को ध्यान में रखते हुए जोखिमों का निर्धारण किया गया है। खतरे को आंकने की पुरानी प्रणाली पिछले भूकंप के केंद्रों, व्यापक भूवैज्ञानिक लक्षणों और मृदा श्रेणियों, ऐतिहासिक क्षति सर्वेक्षणों पर बहुत अधिक निर्भर थी। ऐसे में, पुख्ता अनुमान लगाना आसान नहीं था। जमीनी तथ्यों का पूरा अनुमान लगाए बिना ही जोखिमों की चर्चा होती थी।

जाहिर है, नए भूकंपीय नक्शे के बाद इंजीनियरों और योजनाकारों से आग्रह रहेगा कि वे साल 2016 के मानचित्र के स्थान पर 2025 के मानचित्र को अपनाएं। जो भी निर्माण कार्य हो, वर्तमान खतरे को देखकर ही किया जाए। भवन निर्माण में बदलाव करना अब बहुत जरूरी है। यह बदलाव विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की लगभग 75 प्रतिशत आबादी अब भूकंपीय रूप से संवेदी क्षेत्रों में रहती है। अस्पतालों, स्कूलों, पाइपलाइनों, पुलों व प्रमुख सार्वजनिक भवनों सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अब बड़े भूकंप के बाद भी चालू रहने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए, ताकि आपदा के समय भी सेवाएं बाधित न हों। जान-माल की सुरक्षा के हिसाब से बसावट में जरूरी बदलाव समय की सबसे बड़ी मांग है।