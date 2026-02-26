गलत पाठ न पढ़ाएं
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) से सर्वोच्च न्यायालय की नाराजगी बिल्कुल जायज है और इस नाराजगी का यथोचित पटाक्षेप होना चाहिए। एनसीईआरटी द्वारा जारी कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य-पुस्तक के एक अध्याय में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की ओर संकेत किया गया था और यह पुस्तक उपयोग में थी। अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर न केवल इस पुस्तक पर पूरी तरह से रोक लग गई है, इसकी तमाम वितरित प्रतियों को भी वापस लेने का आदेश हुआ है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने बिल्कुल सही सवाल किया है- क्या आप सिखाना चाहते हैं कि न्यायपालिका भ्रष्ट है? वाकई स्कूली बच्चों को यह बताना या पढ़ाना किसी भी दृष्टि से अनुचित है। एनसीईआरटी की इस पुस्तक ने न्यायालय को बहुत निराश किया है। न्यायाधीशों की भाषा में कहें, तो न्यायपालिका का खून बहाया गया है। अत: यह न्यायपालिका के साथ खड़े होने का समय है। सोचकर देखिए, स्कूली बच्चों को अगर यह पढ़ाया जाए कि हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका बुरी है, तो इससे क्या संदेश जाएगा? यह पढ़कर बच्चे देश के बारे में क्या धारणा बनाएंगे?
यह बहुत अफसोस की बात है कि एनसीईआरटी को देश की एक जिम्मेदार संस्था माना जाता है और अनेक चरणों से गुजरकर वहां किताबें तैयार होती हैं। इस बड़ी गलती को एनसीईआरटी अनजाने में हुई गलती मान रहा है। हालांकि, उसकी यह दलील पर्याप्त नहीं है और दोषियों पर गाज गिरना तय है। इस मामले में अब केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रुख भी कड़ा है। जैसा कि पूछा जा रहा है, क्या वाकई केवल दो लोग इस गलती के लिए जिम्मेदार हैं? क्या केवल दो लोगों को कठघरे में खड़ा कर देने से एनसीईआरटी की जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी? एनसीईआरटी को यह सुनिश्चित करना होगा कि पाठ्य-पुस्तक लेखन में बहुत सुलझे हुए विचारवान लोगों के लिए जगह बने। साथ ही, लेखन से भी ज्यादा जरूरी है, लिखे हुए पाठ को व्यापक दृष्टिकोण से परखना। समाज में नाना प्रकार के सत्य हैं, किंतु हर सत्य स्कूलों में पढ़ाया या सिखाया जाए, तो इसके नुकसान ज्यादा और फायदे कम हैं। सही पाठ्य-पुस्तकें बच्चों में उत्साह और आशा बढ़ाने का काम करती हैं। देश के प्रति प्रेम-भाव पैदा करती हैं, व्यवस्था के प्रति सम्मान भाव लाती हैं, ताकि बच्चे जब बड़े हों, तब जागरूक नागरिक साबित हों। यदि उन्हें कोई यह पढ़ाना चाहता है कि हमारी व्यवस्था का फलां अंग खराब हो चुका है, तो वास्तव में यह देश की शिक्षा और मानसिकता को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। इसे अपराध की श्रेणी में रखकर आगे बढ़ा जाए, तो बेहतर है।
बहरहाल, देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत गहन जांच चाहते हैं। यह पता लगाना चाहते हैं कि कौन-कौन जिम्मेदार हैं? दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और यह मामला अभी बंद नहीं होगा। शुरू में एनसीईआरटी की ओर से यह कोशिश हुई थी कि माफी मांगकर मामला रफा-दफा हो जाए, पर इसी वजह से न्यायालय की नाराजगी ज्यादा बढ़ी है। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सचेत रहना होगा और न्यायपालिका का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए जो भी संभव हो, करना होगा। ध्यान रहे, व्यवस्था में परस्पर अविश्वास बढ़ने से केवल नुकसान ही होगा। न्यायपालिका की यह वाजिब नाराजगी जितनी जल्दी दूर हो जाए, उतना अच्छा है। अब केंद्र सरकार ऐसे पुख्ता कदम उठाए कि एनसीईआरटी के लिए हमेशा के लिए नजीर बन जाए।
