अमेरिका में असुरक्षा

अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी में आयोजित रात्रिभोज-कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति द्वारा की गई गोलीबारी बहुत चिंता का विषय है। यहां एक बड़ा सवाल यह पैदा हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधे हमले का इरादा…

अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी में आयोजित रात्रिभोज-कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति द्वारा की गई गोलीबारी बहुत चिंता का विषय है। यहां एक बड़ा सवाल यह पैदा हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधे हमले का इरादा था या विरोध जताने की आपराधिक कोशिश? दोनों ही स्थितियों में यह हमला निंदनीय और अफसोसजनक है। इससे अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था की साख पर सवाल पैदा होते हैं कि एक बंदूकधारी व्हाइट हाउस के कार्यक्रम में कैसे प्रवेश कर गया? क्या व्हाइट हाउस के निकट ही स्थित उस होटल की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी? यह अमेरिकी एजेंसियों के लिए जांच का विषय होगा कि इस हमले के पीछे केवल वैचारिक विरोध है या जेहादी मानसिकता या किसी दुश्मन देश की साजिश या ड्रग माफिया की कारस्तानी? ध्यान रहे, अमेरिका की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा यही है कि वह तुलनात्मक रूप से अन्य देशों से ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। उसने अपनी सुरक्षा के लिए पैसा पानी की तरह बहाया है और इसके बावजूद ऐसी कोताही गंभीर बात है। ईरान या अन्य देशों के लोगों को सुरक्षा देने का दावा करने वाले अमेरिका की अपनी उच्चस्तरीय सुरक्षा में लगी यह सेंध सबक है।

जिस वक्त गोलियां चलीं, उस समय वहां अमेरिकी राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, रक्षा और विदेश मंत्री सहित अनेक संवाददाता भी मौजूद थे। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर हमलावर की तस्वीरें खुद जारी की हैं। उन्होंने बताया है कि संदिग्ध कैलिफोर्निया का रहने वाला है और घटना के समय उसके पास कई हथियार थे। हमलावर के पास अनेक हथियार का होना तो और भी चिंता की बात है। यह बात भी गौर करने की है कि ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने रक्षा और खुफिया कार्यों में लगे अनेक अधिकारियों को पद से हटाया है। क्या उनकी नई रक्षा टीम पर्याप्त सशक्त और सचेत नहीं है? कोई शक नहीं कि इस हमले के बाद कम से कम व्हाइट हाउस के कार्यक्रमों की सुरक्षा को चाक-चौबंद कर दिया जाएगा। इससे आगे बढ़कर ट्रंप को अपनी रणनीतियों की भी समीक्षा करनी चाहिए। विश्व में ही नहीं, देश के स्तर पर भी ट्रंप की नीतियों के आलोचक बढ़ रहे हैं। जो बुद्धिजीवी ट्रंप के धुर समर्थक थे, वे भी ट्रंप के प्रति खुलकर असंतोष जताने लगे हैं। अपने प्रति बढ़ रही नाराजगी के बारे में भी ट्रंप को ईमानदारी से विचार करना चाहिए।