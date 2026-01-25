गणतंत्र की गरिमा
देश आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। यह अवसर है, अपने गौरवशाली अतीत के स्मरण का, स्वतंत्रता सेनानियों व संविधान रचयिता पूर्वजों के प्रति श्रद्धा जताने का और उन सभी कर्मयोगियों का आभार जताने का, जिन्होंने बीते 76 वर्षों में भारतीय गणराज्य को दुनिया की पहली कतार में पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। यह सफर आसान नहीं रहा। एक गणतंत्र के रूप में हमने जब अपना पहला कदम बढ़ाया था, तब देश की आबादी करीब 36 करोड़ थी, आज यह 140 करोड़ से ऊपर है। तब सदियों के शोषण और दमन से मुक्त हुए देश ने लगभग शून्य से शुरुआत की थी। हमारे कर्णधारों के सामने 36 करोड़ लोगों को दो वक्त भरभेट भोजन मुहैया कराने की गंभीर चुनौती थी। देश बंगाल के दुर्भिक्ष को भूला न था। इसलिए सरकार ने अनाज के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया। भाखड़ा-नांगल बांध जैसी कोशिशें शुरू हुईं और हमारे कर्मयोगी किसानों ने पहली पंचवर्षीय योजना से ही अनथक परिश्रम कर अगले कुछ दशकों में यह सफलता अर्जित कर ली। आज देश न सिर्फ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटने की स्थिति में है, बल्कि कई देशों को भी अन्न मुहैया करा रहा है।
भारतीय गणतंत्र की स्थापना के साथ राजनीतिक सत्ता सीधे जनता के हाथों में आ गई थी। तब से आज तक 18 बार जनता ने अपनी लोकप्रिय भारत सरकार चुनी है, मगर यह सवाल आज अपनी जगह कायम है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने शासकों और नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थीं, क्या हम उन पर पूरी तरह खरे उतरे हैं? निस्संदेह, हम अपनी राजनीतिक स्थिरता, सत्ता के सफल हस्तांतरण, गरीबी उन्मूलन की दिशा में मिली सफलता पर गर्व कर सकते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई तरक्की पर भी कमोबेश संतोष जता सकते हैं, मगर हमारे संविधान निर्माताओं ने सबके लिए समान अवसर का जो सपना देखा था, उस दिशा में अब भी मंजिल दूर दिखती है। शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ धर्म व जाति के संकीर्ण दायरों के टूटने और एक समतामूलक समाज के निर्माण का जो सपना देखा गया था, आज 80 प्रतिशत साक्षर हो चुका भारत इसकी ठोस आश्वस्ति नहीं दे रहा। धर्म व जाति की गोलबंदियां ज्यादा मजबूत होती दिखती हैं।
हमारे गणतंत्र की कामयाबी में इसकी संस्थाओं की महती भूमिका रही है। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वायत्त निर्वाचन आयोग, जिम्मेदार विधायिका और आकाशधर्मा शिक्षा केंद्र दुनिया भर में भारतीय गणराज्य की कीर्ति के आधार-स्तंभ रहे। इसलिए जब कभी विधायिका ने अपनी सीमाओं का अतिक्रमण किया, न्यायपालिका ने उसे संविधान दिखाकर अपने कदम पीछे खींचने को बाध्य किया, जब न्यायपालिका की तरफ से ऐसी कोई सक्रियता दिखी, तो विधायिका ने उसे आईना दिखाने का काम किया। दुर्योग से, इन तमाम इदारों में ‘गण’ की आस्था कुछ कमजोर पड़ी है और यह भारतीय गणराज्य के लिए सुखद बात नहीं हो सकती। सबसे ज्यादा सवालों में तो इस समय देश का निर्वाचन आयोग है, जो गण के अधिकारों का प्रतिनिधि संगठन है। उसके ‘मत के अधिकार’ का संरक्षण इस संस्था की पहली पवित्र जिम्मेदारी है। सिर्फ चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी गणराज्य को गौरवशाली नहीं बनाता, कमजोर से कमजोर मतदाता की संतुष्टि से वह महान बनता है। सुप्रीम कोर्ट का बार-बार हस्तक्षेप बताता है कि चुनाव आयोग को अपनी कार्यशैली पर गौर करने की दरकार है। भारतीय गणराज्य की गरिमा अक्षुण्ण रखने के लिए यह बहुत जरूरी है।
