शीत सत्र से हासिल

संसद का शीतकालीन सत्र कुल मिलाकर यादगार बीता है। जहां अनेक बड़े फैसले हुए हैं, तो कुछ ऐतिहासिक बहसें भी हुई हैं। लोकसभा की बात करें, तो कुल 15 बैठकों के बाद लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जहां संतोष का इजहार किया है, वहीं राज्यसभा के सभापति व देश के उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने भी सत्र की सफलता पर खुशी जताई है। शीतकालीन सत्र में लोकसभा की उत्पादकता 111 प्रतिशत, जबकि राज्यसभा की उत्पादकता 121 प्रतिशत रही है। इस सत्र में हंगामे तो हुए हैं, पर ऐसा भी नहीं कि सत्र को चलाने में मुश्किल आई हो। सदस्यों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिला है और विपक्ष भी अपेक्षाकृत संतुष्ट है। विपक्ष को पर्याप्त महत्व देकर सत्ता पक्ष ने भी प्रशंसनीय कार्य किया है। संसद के 19 दिवसीय शीतकालीन सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए हैं, जिनमें मनरेगा की जगह नया रोजगार संबंधी विधेयक शामिल है। बीते बीस साल से जारी मनरेगा की विदाई के लिए भी इस सत्र को याद किया जाएगा। एक समय यह योजना बहुत कारगर सिद्ध हुई थी और इससे गांवों में पारंपरिक गरीबी का समाधान हुआ था। चूंकि भ्रष्टाचार को लेकर काफी शिकायत थीं, इसलिए अब यह रोजगार योजना बिल्कुल बदले हुए रूप में लागू की जाएगी।

इसके अलावा निजी भागीदारी के लिए नागरिक परमाणु क्षेत्र को खोलने संबंधी विधेयक भी यादगार रहा। देश में परमाणु ऊर्जा की जरूरत है और यह काम पहले केवल सरकार करती थी, लेकिन अब सरकार के अलावा निजी कंपनियों को भी परमाणु ऊर्जा उत्पादन का अवसर मिल सकेगा। हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दस वर्षों में देश ऊर्जा के आकाश में नई ऊंचाइयों को छूने लगेगा। हालांकि, सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि ऊर्जा के मामले में उसकी पकड़ ढीली नहीं होनी चाहिए। ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण विस्तार से बहुत महत्वपूर्ण है, परमाणु क्षेत्र में निजीकरण। अत: विशेषज्ञ कंपनियों को ही इस दिशा में आगे लाना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऊर्जा क्षेत्र में एक-दो कंपनियों का ही वर्चस्व न बनने पाए। एकाधिकार के दुष्परिणाम हम इंडिगो संकट के समय देख चुके हैं। भारत में किसी भी महत्वपूर्ण क्षेत्र में किसी भी एक कंपनी का वर्चस्व नहीं होना चाहिए। इस सत्र को बीमा क्षेत्र में सौ फीसदी एफडीआई की मंजूरी के लिए भी याद किया जाएगा।