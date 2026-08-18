पुलिस की भूमिका
जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन और 20 जुलाई को छात्रों के संसद-मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई ने उस विरोध-प्रदर्शन को न सिर्फ देशव्यापी बना दिया, बल्कि दुनिया भर में इसे सुर्खियों में ला दिया…
जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन और 20 जुलाई को छात्रों के संसद-मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई ने उस विरोध-प्रदर्शन को न सिर्फ देशव्यापी बना दिया, बल्कि दुनिया भर में इसे सुर्खियों में ला दिया। आलम यह रहा कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी छोड़नी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। अब दिल्ली पुलिस ने अदालत में हलफनामा देकर अपनी सफाई पेश की है कि सीजेपी को संसद-मार्च की अनुमति नहीं दी गई थी और उस दिन जंतर मंतर पर 30 हजार प्रदर्शनकारी एकत्र थे, जिन्हें काबू में रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने हल्का बल-प्रयोग किया था। हलफनामे में दावा किया गया है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, बैरिकेड़्स तोड़े और सुरक्षाकर्मियों से सामान छीनने की कोशिश की। इन सबसे निपटने के लिए ही लाठीचार्ज का सहारा लिया गया और इस झड़प में 240 पुलिसकर्मी व 200 के करीब प्रदर्शनकारी जख्मी हुए। दिल्ली पुलिस ने सादे कपड़ों में सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती का भी दावा किया है। उसका यह भी दावा है कि प्रदर्शन में असामाजिक तत्व घुस आए थे, जिनमें से 2,873 लोगों की उसने शिनाख्त की है। पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया है।
इस हलफनामे में किए गए दावों और मुख्यधारा के मीडिया व सोशल मीडिया में नुमाया तस्वीरों, वीडियो क्लिप के बीच काफी अंतर है और इस मामले में स्वतंत्र जांच ही सही न्याय कर सकती है। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कि पुलिस ज्यादती के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, स्वागत-योग्य कदम है। अदालत ने इस जांच समिति का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के किसी पूर्व न्यायाधीश को सौंपने और सीबीआई के एक पूर्व निदेशक व एक पूर्व डीजीपी को इसका सदस्य बनाने का फैसला किया है, तो उम्मीद की जानी चाहिए, आरोपों की पूरी गंभीरता से जांच होगी और उसके निष्कर्ष भविष्य में ऐसे आंदोलनों से निपटने के लिए पुलिस को नई राह दिखाएंगे। इस समिति से जल्द से जल्द अपनी जांच पूरी करने के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए, ताकि देश हकीकत से वाकिफ हो सके। सीजेपी पर भी यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वह घायल छात्रों से जुड़े तमाम दस्तावेज इस उच्चस्तरीय जांच समिति को मुहैया कराए।
दिल्ली पुलिस के इस दावे में दम हो सकता है कि भीड़ में असामाजिक तत्व घुस आए थे। असामाजिक तत्व ऐसे मौकों का फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं, लेकिन जो पुलिस आज यह दावा कर रही है कि इनमें से 2,873 लोगों के खिलाफ संगीन आरोप हैं, तो क्या वह प्रकारांतर से अपनी ही नाकामी नहीं कुबूल कर रही कि वह उन्हें सलाखों के पीछे नहीं रख पाई? जांच को अंजाम तक ले जाने में दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। दिल्ली दंगों में उसके द्वारा दायर हत्या के अनेक मामलों में आरोपी सुबूतों के अभाव में बरी हो गए। वारदात के लगभग छह साल बाद आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के हत्यारोपियों को पिछले महीने वह सजा दिला सकी। अभी भी हत्या और दंगा करने के दर्जनों मामलों की सुनवाई चल रही है। बहरहाल, सीजेपी का आंदोलन देश के नौनिहालों के भविष्य से जुड़ा था, इसलिए इस मामले में शीर्ष अदालत के आखिरी फैसले का इंतजार रहेगा। दिल्ली पुलिस को भी यह शायद अधिक संवेदनशील बना सके।
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