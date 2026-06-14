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वीरांगनाओं को सलाम

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पहली बार 17 महिला अधिकारियों की स्थायी नियुक्ति से भारतीय सेना का यह दावा पुख्ता होगा कि वह लिंग-भेद से परे सिर्फ योग्यता, अनुशासन व उत्कृष्टता को महत्व देती है।

वीरांगनाओं को सलाम

देश की आधी आबादी के लिए यह सचमुच जश्न का समय है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) ने पहली बार 17 महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया है। इनमें से नौ को सेना, पांच को वायु सेना और तीन को नौसेना में स्थायी नियुक्ति मिली है। आजादी के बाद हमारे सार्वजनिक जीवन के कुछ ऐसे कोने थे, जो आधी आबादी की पहुंच से काफी देर तक दूर रहे और यह बात लोकतांत्रिक हिन्दुस्तान के मानस को लगातार उद्वेलित करती रही। इनमें से एक कोना रक्षा का था। धर्म और रक्षा क्षेत्र में महिलाओं के साथ भेदभाव साफ-साफ दिखता रहा है। धर्म जहां कई मंदिरों, दरगाहों में उनके साथ भेदभाव करता रहा, तो रक्षा क्षेत्र के दरवाजे भी दशकों तक उनके लिए बंद रहे। आखिरकार उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। जाहिर है, संविधान की कसौटी पर उनके साथ इंसाफ होना ही था। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में एनडीए को महिलाओं के लिए खोलने का आदेश दिया था। अपने फैसले में आला अदालत ने साफ-साफ कहा कि सामाजिक धारणाओं के आधार पर महिलाओं को समान मौके न देना अस्वीकार्य है।

पहले महिला अधिकारियों की नियुक्ति शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिये होती थी और वर्षों की सेवा के बाद ही वे स्थायी कमीशन की योग्यता हासिल कर पाती थीं। इसी भेदभाव के खिलाफ उन्होंने आला अदालत का दरवाजा खटखटाया था। बहरहाल, ये 17 वीरांगनाएं अगस्त 2022 में एनडीए का हिस्सा बनी थीं और स्थायी नियुक्ति पाने से पहले उन्होंने सेना के कठोर प्रशिक्षण की कसौटियों पर खुद को खरा साबित किया है। अब वे नेतृत्व की भूमिका में होंगी। यह क्षण भारतीय लोकतंत्र के लिए इस लिहाज से भी ऐतिहासिक है, क्योंकि देश के सर्वोच्च कमांडर के ओहदे पर द्रौपदी मुर्मु पदासीन हैं, जो स्वयं एक महिला हैं। निस्संदेह, देश की आधी आबादी के लिए ये 17 बेटियां मिसाल हैं और उम्मीद है कि यहां से लड़कियों की संख्या बढ़ती जाएगी। इनकी स्थायी नियुक्ति से भारतीय सेना का यह दावा अधिक पुख्ता होगा कि वह लिंग-भेद से परे योग्यता, अनुशासन और उत्कृष्टता को महत्व देती है।

हालांकि, इन कुछ बड़ी उपलब्धियों के बावजूद हमारे सामाजिक-सार्वजनिक जीवन में समान भागीदारी के लिए महिलाओं को अभी लंबा सफर तय करना होगा। गौर कीजिए, आज भी पुरुष और महिला साक्षरता के बीच लगभग 13 फीसदी का फासला है। भारतीय महिलाओं ने नागरिक जिम्मेदारी निभाने में पुरुषों की बराबरी कर ली है, बल्कि उन्हें पीछे छोड़ दिया है, मगर विधायी संस्थाओं में सम्मानजनक प्रतिनिधित्व के लिए वे अब भी राह देख रही हैं। निस्संदेह, संसद और विधानसभाओं में उनके लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने का कानून बन चुका है, मगर उसे अमली जामा पहनाने की कोई ठोस पहल नहीं दिखाई दे रही और सरकार व विपक्ष के बीच यह विषय झूल रहा है। इसी तरह, धार्मिक संस्थानों में भेदभाव के खिलाफ भी उन्हें अदालत से संरक्षण मांगना पड़ रहा है। सबरीमाला मामला इसका बड़ा उदाहरण है। सही मायने में औरतों को बराबरी का दर्जा देने के लिए सिर्फ सरकार को ही नहीं, बल्कि समाज को भी उदार बनने की आवश्यकता है। विडंबना यह है कि लोग तंत्र के खिलाफ अदालत में कानूनी लड़ाई लड़कर तो अधिकार हासिल कर लेते हैं, मगर समाज की रूढ़ियों से टकराने से कतराते हैं। ऐसे में, ये सफलताएं प्रतीकात्मक न रह जाएं, इसके लिए हमें महिलाओं को वास्तविक बराबरी देनी ही होगी।

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