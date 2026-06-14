वीरांगनाओं को सलाम

पहली बार 17 महिला अधिकारियों की स्थायी नियुक्ति से भारतीय सेना का यह दावा पुख्ता होगा कि वह लिंग-भेद से परे सिर्फ योग्यता, अनुशासन व उत्कृष्टता को महत्व देती है।

देश की आधी आबादी के लिए यह सचमुच जश्न का समय है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) ने पहली बार 17 महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया है। इनमें से नौ को सेना, पांच को वायु सेना और तीन को नौसेना में स्थायी नियुक्ति मिली है। आजादी के बाद हमारे सार्वजनिक जीवन के कुछ ऐसे कोने थे, जो आधी आबादी की पहुंच से काफी देर तक दूर रहे और यह बात लोकतांत्रिक हिन्दुस्तान के मानस को लगातार उद्वेलित करती रही। इनमें से एक कोना रक्षा का था। धर्म और रक्षा क्षेत्र में महिलाओं के साथ भेदभाव साफ-साफ दिखता रहा है। धर्म जहां कई मंदिरों, दरगाहों में उनके साथ भेदभाव करता रहा, तो रक्षा क्षेत्र के दरवाजे भी दशकों तक उनके लिए बंद रहे। आखिरकार उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। जाहिर है, संविधान की कसौटी पर उनके साथ इंसाफ होना ही था। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में एनडीए को महिलाओं के लिए खोलने का आदेश दिया था। अपने फैसले में आला अदालत ने साफ-साफ कहा कि सामाजिक धारणाओं के आधार पर महिलाओं को समान मौके न देना अस्वीकार्य है।

पहले महिला अधिकारियों की नियुक्ति शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिये होती थी और वर्षों की सेवा के बाद ही वे स्थायी कमीशन की योग्यता हासिल कर पाती थीं। इसी भेदभाव के खिलाफ उन्होंने आला अदालत का दरवाजा खटखटाया था। बहरहाल, ये 17 वीरांगनाएं अगस्त 2022 में एनडीए का हिस्सा बनी थीं और स्थायी नियुक्ति पाने से पहले उन्होंने सेना के कठोर प्रशिक्षण की कसौटियों पर खुद को खरा साबित किया है। अब वे नेतृत्व की भूमिका में होंगी। यह क्षण भारतीय लोकतंत्र के लिए इस लिहाज से भी ऐतिहासिक है, क्योंकि देश के सर्वोच्च कमांडर के ओहदे पर द्रौपदी मुर्मु पदासीन हैं, जो स्वयं एक महिला हैं। निस्संदेह, देश की आधी आबादी के लिए ये 17 बेटियां मिसाल हैं और उम्मीद है कि यहां से लड़कियों की संख्या बढ़ती जाएगी। इनकी स्थायी नियुक्ति से भारतीय सेना का यह दावा अधिक पुख्ता होगा कि वह लिंग-भेद से परे योग्यता, अनुशासन और उत्कृष्टता को महत्व देती है।